如何自定义 Cloudflare 错误页面？

​​ 如何自定义 Cloudflare 错误页面？

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概述

Cloudflare 拥有多种 错误代码 External link icon Open external link ，用于区分特定问题。默认情况下，这些错误页面会提到 Cloudflare；但是， 作为付费客户 External link icon Open external link ，您可以自定义和标记这些错误页面。拥有自定义错误页面有助于为用户提供页面一致性的体验，即使在页面加载错误的情况下也是如此。

可自定义的错误页面分为两组：

Challenge：

Basic security

Web Application Firewall

IP Firewall (Country block, Country challenge, IP (range) block)

Cloudflare 错误：

502, 504, and CF 52X errors

10XX errors

Always Online

注意： 500、501、503 和 505 响应不会触发自定义错误页面，以避免破坏特定的 API 端点和其他 Web 应用程序。对于源服务器无法返回请求响应的情况（520-526 错误），应保留自定义错误页面。

自定义错误页面

下面是一个基本的自定义错误模板，您可以在此基础上构建。在创建自定义错误模板时，请注意最大页面大小为 1.5 MB，页面不能为空。此外，所有外部资源都使用 base64 编码内联，发布时大小大约会增加 50%。

<html> <head></head> <body>::[REPLACE WITH TOKEN NAME]:: </body> </html>

可用的自定义错误 token

某些类型的自定义错误页面必须在自定义错误页面的 HTML 中的任何位置包含以下 token 之一。 每个错误页面可能只存在一个页面特定的令牌，因此如果您希望自定义每个错误，则需要为包含相应令牌的每个错误创建一个自定义错误页面。

自定义页面类型 token 所有页面 ::CLIENT_IP:: 所有页面 ::RAY_ID:: Basic Security (CAPTCHA Challenge) ::CAPTCHA_BOX:: WAF (CAPTCHA Challenge) ::CAPTCHA_BOX:: Country Challenge (CAPTCHA Challenge) ::CAPTCHA_BOX:: I'm Under Attack Mode (Interstitial Page) ::IM_UNDER_ATTACK_BOX:: 5XX Errors ::CLOUDFLARE_ERROR_500S_BOX:: 1XXX Errors ::CLOUDFLARE_ERROR_1000S_BOX:: Always Online ::ALWAYS_ONLINE_NO_COPY_BOX::

设计样式

每个标记都有一个唯一的类，以用来设置单个错误代码的样式。可以使用 CSS 对 div/span/section 中的标记设置样式，因为它们都具有类 ID。请注意，每个页面（challenge、5xx 错误）将使用不同的 ID，因此您应使用预览选项获取正确的 ID。

发布

完成自定义错误页面后，您需要将其发布到我们的服务器。这可以通过按下每个可自定义错误旁边的“Customize”按钮来完成。按“Customize”按钮后，将显示一个弹出窗口，要求您提供自定义错误页面的 URL。

当您输入自定义错误页面的 URL 并点击“发布”按钮时，我们会一次性请求自定义错误页面，然后将其存储在我们的服务器上。

更新

可以通过重新发布错误页面来更新错误页面。请注意，如果 Cloudflare 无法加载您的网站，或者您已在 Cloudflare 防火墙中阻止了美国，则发布和预览错误页面将不起作用。

解决自定义错误页面的问题