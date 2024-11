export default { async fetch ( request ) { // Get the current timestamp const timestamp = Date . now () ; // Convert the timestamp to hexadecimal format const hexTimestamp = timestamp . toString ( 16 ) ; // Clone the request and add the custom header const modifiedRequest = new Request ( request , { headers : new Headers ( request . headers ) } ) ; modifiedRequest . headers . set ( "X-Hex-Timestamp" , hexTimestamp ) ; // Log the custom header for debugging console . log ( `X-Hex-Timestamp: ${ hexTimestamp } ` ) ; // Pass the modified request to the origin const response = await fetch ( modifiedRequest ) ; return response ; }, };