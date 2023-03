Cloudflareモバイルリダイレクトについて

モバイルリダイレクトが、モバイルデバイスで利用するWebサイトの外観と操作性を最適化する方法を説明します。

モバイルリダイレクトを使用すると、モバイルデバイスの訪問者をモバイル向けに最適化されたWebサイト、またはサブドメインのホームページに自動的にリダイレクトできます。リダイレクトがCloudflareのネットワークのエッジで行われ、サーバーへのラウンドトリップを排除することでユーザーエクスペリエンスが向上します。

リダイレクトをアクティブにするには、Cloudflareのパフォーマンスサービスを有効化( DNS 設定で 「オレンジ色のクラウド」 External link icon Open external link に)する必要があります。

1. Cloudflareアカウントにログインします。

2. モバイルリダイレクトを無効にしたいドメインに適切なCloudflareアカウントをクリックします。

3. スピード アプリをクリックします。

4. 最適化 タブをクリックします。

5. Scroll down to thection of the 「最適化」 タブの モバイル セクションまでスクロールダウンします。

6. ドロップダウンリストからリダイレクトしたいサブドメインを選択します。

7. パスをキープする または パスをドロップするを選択します。

8. スイッチを Onに切り替えます。

以下のモバイルデバイスのブラウザは、モバイル向けに最適化されたサブドメインにリダイレクトされます。

iPhone

Android

iPod

Blackberry

Palm

Mobile

Windows CE

Opera mini

AvantGo

Docomo

エンドユーザーがモバイルでサイト全体を表示できるようにするには、オリジンサーバーの _ルートドメインでのみ次のCookie値_を0(ゼロ)に設定する必要があります。

__cf_mob_redir = 0; domain=.example.com

この例では、.example.comがルートドメインの代わりです。

モバイルリダイレクトを更新し、Cookieを削除するか、選択した期間の経過後に有効期限が切れるように設定します。