2xx 成功

​​ 2xx 成功

概述

2xx 代码表示成功的响应。这通常意味着已成功过接收、理解并接受客户端请求的操作。

200 OK ( RFC7231 External link icon Open external link )

人人都爱的响应：请求已成功。

响应有效负载将取决于使用的请求方法。如下列出了对应请求方法的预期响应正文：

GET - 与所请求资源对应的标头和数据

HEAD - 仅含与所请求资源对应的标头，没有实际的数据

POST - 操作的状态或从操作中获得的结果

200 响应_始终应_包含有效负载，但这不是要求，因此源站服务器可能会生成零长度的 200 响应。若要遵循 RFC 标准，这种情形中应生成 204（例外 CONNECT）

默认情况下，可由代理服务器和浏览器缓存。如果 Cloudflare 缓存控制 External link icon Open external link 未有指定，具有此响应的 静态资源 External link icon Open external link 将默认在我们的边缘缓存 2 小时。

201 Created ( RFC7231 External link icon Open external link )

请求成功，正在创建一个或更多新资源。Location 标头中应存在新资源的位置，或由请求的 URI 提供。通常，有效负载将描述并引用新生成资源的链接。

请参阅 RFC 7231 第 7.2 节 External link icon Open external link 中对 201 响应中验证器标头字段（如 ETag 和 Last-Modified 等）的含义和用途的讨论。

202 Accepted ( RFC7231 External link icon Open external link )

请求已被接受，目前正在由源站服务器处理。 根据服务器的规范，客户端可能会在处理实际进行期间对请求作出反应，也可能不作出反应。

203 Non-Authoritative Information ( RFC7231 External link icon Open external link )

200 状态代码的可选替代，用于说明请求已成功但并不直接来自源站服务器。原始的源站服务器响应已被代理或中间服务器修改。例如，可以使用 203 来告知客户端此资源已在代理上缓存，因此后续的类似请求不一定会到达具有该相同资源的缓存服务器。又如，当仅适用于本地源站服务器的标头被剔除时。

默认情况下是可以缓存的响应，但 Cloudflare 不予缓存。

Cloudflare 永不会生成此响应，但其他代理上存在时可以从中代理。Cloudflare 借助这些例外来尊重源站服务器响应： Cloudflare 如何处理 HTTP 请求标头 External link icon Open external link

204 No Content ( RFC7231 External link icon Open external link )

源站服务器上正确执行了请求的操作。常见用例是在文档编辑器中，“保存”操作已发送到源站服务器，但没有有效负载需要返回到客户端。可能仍然希望提醒用户保存已成功。

返回 204 响应时，一定不会有有效负载。

默认情况下是可以缓存的响应，但 Cloudflare 不予缓存。

205 Reset Content ( RFC7231 External link icon Open external link )

源站服务器建议客户端将视图重置为请求之前的原始状态。通常用于表单或其他输入提交。在请求中发送了有效负载，源站服务器成功进行了操作，现在通知浏览器允许进行其他提交。

205 响应绝不会返回有效负载。Content-Length 为 0 或被截断的响应后仅允许紧接将近或等于零字节的响应。

206 Partial Content ( RFC 7233 External link icon Open external link )

请求的部分资源已成功，并位于有效负载中。请求必须已通过以下方式之一注明了范围：

单个部分请求带有 HTTP 标头，包括 Content Range 后跟大小。（如果响应标头中存在，则必须与有效负载中的八位字节完全相等）例如， Content Range: bytes 21010-47021/47022 HTTP 标头中有多个与 Content-Type: multipart/byteranges 相关的块，包括为各个部分分别列出 Content-Range 字段，但_不_在响应 HTTP 标头中。也需要 RFC 7233 第 4.1 节 External link icon Open external link 中规定的分界线。例如

HTTP/1.1 206 Partial Content Date:Wed, 15 Nov 1995 06:25:24 GMT Last-Modified:Wed, 15 Nov 1995 04:58:08 GMT Content-Length:1741 Content-Type: multipart/byteranges; boundary=THIS_STRING_SEPARATES --THIS_STRING_SEPARATES Content-Type: application/pdf Content-Range: bytes 500-999/8000 ...the first range... --THIS_STRING_SEPARATES Content-Type: application/pdf Content-Range: bytes 7000-7999/8000 ...the second range --THIS_STRING_SEPARATES--

206 通常用于处理需要分割的较大文件的客户端，或者具有多个同步流以改进延迟的已中断下载。