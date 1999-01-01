Cloudflare Stream 计费
Cloudflare Stream 计费
了解有关 Cloudflare Stream 定价以及如何计算费用的更多信息。
本文内容
Cloudflare Stream 是用于构建视频应用程序的视频点播平台。 价格基于使用情况和存储空间计算，如下所述。
传输给用户的视频分钟：
- 每月每 1000 分钟 1.00 美元
存储在 Cloudflare Stream 上的视频分钟：
- 每月每 1000 分钟 5.00 美元
- 提前计费
Cloudflare Stream 计费
Cloudflare Stream 按月计费。由于 Stream 是基于使用情况计费，因此您需要按照上个月观看和存储的分钟数计费。 例如，您 9 月份的发票将包含 8 月份的 Argo 使用费用。
计费费用会舍入到下一个 1000 分钟。以下是根据传输和存储的分钟数估算的价格：
|分钟
|舍入至
|产生的费用
|传输给用户 1999 分钟
|
2000 分钟
|
2.00 美元
| |
在 Stream 上存储 3001 分钟
|
4000 分钟
|
20 .00美元
| | 周期总收费 |
22.00 美元
|
要使用 Stream，您的 Cloudflare 帐户必须有有效的付款方式记录在案。 当我们检测到付款失败时，Cloudflare Stream 将停止提供视频服务。如果您不继续付款，您上传的 Stream 视频将在 30 天后删除。
Cloudflare Stream 计费分钟
计费分钟数表示从 Cloudflare 向您的访问者传输视频所花费的时间。
如果网站访问者加载了视频却没有观看，Cloudflare 仍会为视频传输付费。但是，如果访问者的浏览器在本地缓存视频，则 Cloudflare 不会为观看视频的时间计费。换句话说，如果访问者多次观看视频，我们不会收取后续观看费用。
如果您在嵌入代码中使用 preload 属性（在 Stream API 文档中进行了描述），我们将对预加载视频花费的时间计费。请注意，预加载行为因浏览器而异。一些浏览器会预加载几秒钟的视频，而其他浏览器会预加载整个视频。尽管预加载对于优化视频可用性很有用，但请考虑它是否适合您的用例。
您可以在 Cloudflare 管理面板中查看 Cloudflare Stream 计费分钟，以估算传输分钟的费用。
要查看您的 Stream 观看分钟，
- 登录您的 Cloudflare 帐户。
- 在 My Profile 下拉菜单下，单击 Billing。您将看到与您的 Cloudflare 帐户关联的域名的列表。
- 选择已启用 Argo 的域名。
- 在左侧导航栏中，单击 Billable Usage。您将看到一个显示您当前每日流量的图表。
- 从图表上方的下拉列表中选择 Previous month ，然后单击 Month to date，以查看上个月的使用情况。