Cloudflare Stream 计费

​​ Cloudflare Stream 计费

了解有关 Cloudflare Stream 定价以及如何计算费用的更多信息。

Cloudflare Stream External link icon Open external link 是用于构建视频应用程序的视频点播平台。 价格基于使用情况和存储空间计算，如下所述。

传输给用户的视频分钟：

每月每 1000 分钟 1.00 美元

存储在 Cloudflare Stream 上的视频分钟：

每月每 1000 分钟 5.00 美元

提前计费

​​ Cloudflare Stream 计费

Cloudflare Stream 按月计费。由于 Stream 是基于使用情况计费，因此您需要按照上个月观看和存储的分钟数计费。 例如，您 9 月份的发票将包含 8 月份的 Argo 使用费用。

计费费用会舍入到下一个 1000 分钟。以下是根据传输和存储的分钟数估算的价格：

分钟 舍入至 产生的费用 传输给用户 1999 分钟

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2000 分钟

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2.00 美元

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在 Stream 上存储 3001 分钟

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4000 分钟

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20 .00美元

| | 周期总收费 |

22.00 美元

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要使用 Stream，您的 Cloudflare 帐户必须有有效的付款方式记录在案。 当我们检测到付款失败时，Cloudflare Stream 将停止提供视频服务。如果您不继续付款，您上传的 Stream 视频将在 30 天后删除。

​​ Cloudflare Stream 计费分钟

计费分钟数表示从 Cloudflare 向您的访问者传输视频所花费的时间。

如果网站访问者加载了视频却没有观看，Cloudflare 仍会为视频传输付费。但是，如果访问者的浏览器在本地缓存视频，则 Cloudflare 不会为观看视频的时间计费。换句话说，如果访问者多次观看视频，我们不会收取后续观看费用。

如果您在嵌入代码中使用 preload 属性（在 Stream API 文档中进行了描述），我们将对预加载视频花费的时间计费。请注意，预加载行为因浏览器而异。一些浏览器会预加载几秒钟的视频，而其他浏览器会预加载整个视频。尽管预加载对于优化视频可用性很有用，但请考虑它是否适合您的用例。

您可以在 Cloudflare 管理面板中查看 Cloudflare Stream 计费分钟，以估算传输分钟的费用。

要查看您的 Stream 观看分钟，