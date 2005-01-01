Cloudflare 与 Shopify 搭配

​​ Cloudflare 与 Shopify 搭配

了解如何以最佳方式将个人 Cloudflare 帐户设置为 Shopify 商家，以及 Shopify 的 Cloudflare 安全性和性能优势。

Cloudflare 与 Shopify 携手为所有 Shopify 商家网站提供Cloudflare 的性能与安全性优势。Shopify 商家还可以订阅 Enterprise 计划，使用自己的 Cloudflare 帐户将 Web 流量通过 Cloudflare 进行代理。在享受 Shopify 的 Cloudflare 好处外还使用自己的帐户开启 Cloudflare，这称为 Orange-to-Orange（O2O）。O2O 会同时应用于您本身和 Shopify 的安全性设置。

​​ 为 Shopify 网站启用 O2O

启用 O2O 仅面向 Cloudflare Enterprise 计划。

要为您的帐户启用 O2O，需要通过一个 A 或 CNAME DNS 记录将您的商店域指向域名 shop.myshopify.com。将该记录设为橙色云。

添加启用了代理的 DNS 记录后，请与您的客户团队联系，以在商店域上启用 O2O。

当与 O2O 一起使用时，Cloudflare 的某些功能会中断 Shopify 商店的流量，或向访问者显示不正确的数据，这意味着您应该：

如果您是 Shopify 商家，并且开设了自己的 Cloudflare 帐户，请与您的客户团队或 Cloudflare 支持部门联系，以帮助解决问题。如果有 Cloudflare 无法解决的技术问题，Cloudflare 会向 Shopify 求助。