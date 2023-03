2xx Erfolg

HTTP/1.1 206 Partial Content Date: Wed, 15 Nov 1995 06:25:24 GMT Last-Modified: Wed, 15 Nov 1995 04:58:08 GMT Content-Length: 1741 Content-Type: multipart/byteranges; boundary=THIS_STRING_SEPARATES --THIS_STRING_SEPARATES Content-Type: application/pdf Content-Range: bytes 500-999/8000 ...the first range... --THIS_STRING_SEPARATES Content-Type: application/pdf Content-Range: bytes 7000-7999/8000 ...the second range --THIS_STRING_SEPARATES--