DNS 故障排除常见问题解答

​​ DNS 故障排除常见问题解答

本文提供了对 Cloudflare DNS 常见问题进行故障排除的指导。

添加 dc-##### 子域是为了克服在 SRV 或 MX 记录 解析到配置为代理到 Cloudflare 的域时产生的冲突。

因此，Cloudflare 将创建一个 dc-##### DNS 记录，该记录可解析为原始 IP 地址。dc-##### 记录可确保不会代理您的 MX 或 SRV 记录的流量（它将直接解析为您的原始 IP），而 Cloudflare 代理适用于所有其他流量。

例如，在使用 Cloudflare 之前，假设您的邮件 DNS 记录如下：

example.com MX example.com``example.com A 192.0.2.1

使用 Cloudflare 并代理 _A 记录_后，CloudFlare 将使用 Cloudflare IP（以下示例中为 203.0.113.1）提供 DNS 响应：

example.com MX example.com``example.com A 203.0.113.1

由于将邮件流量代理到 Cloudflare 会破坏您的邮件服务，Cloudflare 会检测到这种情况并创建一个 dc-##### 记录：

example.com MX dc-1234abcd.example.com``dc-1234abcd.example.com A 192.0.2.1 example.com A 203.0.113.1

只能通过以下方法之一删除 dc-###### 记录：

如果没有收到域的邮件，请删除 MX 记录。

如果收到域的邮件，请更新 _MX 记录_以解析为未由 Cloudflare 代理的邮件子域的单独 A 记录：

example.com MX mail.example.com``mail.example.com A 192.0.2.1``example.com A 203.0.113.1

如果递归 DNS 缓存无法刷新，则第三方工具有时可能无法返回正确的 DNS 结果。在这种情况下，通过以下方法清除您的公共 DNS 缓存：

​​ 找不到 A、AAAA 或 CNAME 记录？

找不到 A、AAAA 或 CNAME 记录 表示 Cloudflare DNS 应用缺少适当的 DNS 解析记录。

将缺少的 DNS 记录添加到您的域中。

对于 Cloudflare 托管 DNS 的域，Cloudflare 会不断检查域是否使用 Cloudflare 的名称服务器进行 DNS 解析。如果未使用 Cloudflare 的名称服务器，则会在 Cloudflare Overview 应用中将域状态从_活动_更新为_已移动_，并向客户发送一封电子邮件。任何处于_已移动_状态超过 7 天的域都会被删除，除非该域重新变为_活动_状态。

解决此问题的步骤需要在您的域名注册商处更新 DNS，以便使用 Cloudflare 域名服务器：

按照我们的 域故障排除文章 External link icon Open external link 中的步骤 2 和 3 进行操作。 单击 Cloudflare UI Overview 应用中的立即重新检查。

​​ 为什么我不能通过 DNS API 添加某些 TLD？