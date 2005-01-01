加快 WordPress 并提高性能

​​ 加快 WordPress 并提高性能

了解如何加快 WordPress 并提高性能。

Cloudflare 的 CDN 服务可以帮助在我们庞大的全球网络中缓存您的内容，但性能不仅仅是将静态文件移动到离访问者更近的地方。Cloudflare 提供的不仅仅是 CDN，Cloudflare 的优化功能还可以让您提高 WordPress 站点的性能，超越传统 CDN 的功能。

Cloudflare 的“ Bypass Cache on Cookie External link icon Open external link ”功能允许 Cloudflare 完全缓存未登录的页面。这意味着您的服务器可以节省时间和资源，无需重新生成 HTML 实际上是静态的页面，同时不会干扰动态行为 - 只要用户登录 WordPress 控制面板或向 WooCommerce 添加内容，即可绕过Edge Cache。

图像可能会极大增加页面加载时间；幸运的是，Cloudflare 可以帮助显著缩短图像加载时间。您可以在 Cloudflare 仪表板的 Speed 应用 > 优化 中找到这些功能。

在启用 Polish 后，您可以压缩图像和删除元数据来显著缩短图像和网页加载时间。无锁优化将剥离大部分元数据，如 EXIF 数据，但不会改变图像细节。有损优化将剥离大部分元数据，同时将图像压缩约 15%。

如果您希望针对移动访问者优化您的站点，启用 Mirage 图像优化将允许根据最终用户网络连接和设备类型优化和交付图像：

HTTP/2 可实现多种性能功能，包括多路复用、标头压缩。要在 WordPress 站点上启用 HTTP/2，请确保您的站点已通过 HTTPS 加载。

启用 SSL 后，还必须确保将用户重定向到 HTTPS 版本，以便可以通过 HTTP/2 加载。您可以使用 Always use HTTPS Page Rule 来执行此操作：

Cloudflare 的 WordPress 插件允许您使用 HTTP/2 服务器推送向用户推送必要的资产，从而大幅减少加载 CSS 和 JavaScript 所需的往返次数。有关设置的教程，请参阅 如何在 WordPress 中启用 HTTP/2 服务器推送指南 External link icon Open external link 。

​​ Minify Assets

Cloudflare 能够有效地压缩 JS、CSS 和 HTML，而无需更改您的网站。我们建议您在 Cloudflare 控制面板中启用极简化功能，而不是在您的站点上安装插件以实现相同目的。或者，如果您使用 Grunt 或 Gulp 作为构建过程的一部分，则可以将极简化作为其中的一部分来实现。

由于 HTTP/2 多路复用请求，我们建议不要将 CSS 或 JavaScript 文件连接在一起，或在服务器上安装任何可能执行此操作的内容。