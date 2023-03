Como solucionar erros de SSL

Saiba como o Cloudflare interage com os crawlers dos mecanismos de busca (principalmente do Google) e como solucionar erros de rastreamento.

​​ Visão geral

O Cloudflare coloca os rastreadores e bots de mecanismos de busca na lista de permissões. Se você perceber algum problema de rastreamento ou controle do Cloudflare no bot ou crawler do mecanismo de busca, entre em contato com o suporte Cloudflare External link icon Open external link e forneça as informações que você coletou para corrigir os erros de rastreamento usando os métodos descritos neste guia.

​​ Ajustar taxas de rastreamento do Google e Bing

Para otimizar o desempenho da CDN, o Google e o Bing atribuem taxas de rastreamento especiais a sites usando os serviços da CDN em ordem As taxas de rastreamento especiais não afetam negativamente a otimização do mecanismo de busca (SEO) e as páginas de resultados do mecanismo de busca (SERP). Para alterar as taxas de rastreamento do Bing e do Google, siga os guias abaixo:

​​ Prevenir erros de rastreamento

Leia as recomendações abaixo para prevenir erros do crawler:

Disallow: /cdn-cgi/

​​ Corrigir erros de rastreamento

Segue abaixo o passo a passo para corrigir os erros de rastreamento relatados com mais frequência.

​​ Erros de HTTP 4XX

Os erros de HTTP 4XX External link icon Open external link são o tipo mais comum de erro de rastreamento. O Cloudflare gera esses erros a partir do seu servidor Web e os envia para o Google. Os erros ocorrem por vários motivos, como uma página ausente no servidor Web ou um link formatado incorretamente no HTML. A solução dependerá do tipo de problema que você encontrar.

​​ Erros de HTTP 5XX

Os erros de HTTP 5XX External link icon Open external link indicam que houve um erro interno no Cloudflare ou no servidor Web. Para confrontar a incidência de erros de rastreamento com interrupções no site, monitore o status do servidor Web de origem. Monitore o status do seu site usando Cloudflare e o endereço IP do servidor Web de origem para determinar se os erros ocorreram devido ao Cloudflare ou ao servidor Web de origem.

​​ Erros de DNS

As etapas de solução de problemas variam de acordo com o tipo de configuração do seu domínio no Cloudflare: CNAME ou completa. Para verificar qual configuraçãseu domínio usa, abra um terminal e execute o seguinte comando (substitua _ www.exemplo.com External link icon Open external link _pelo seu domínio Cloudflare):

dig +short SOA www.exemplo.com

Para domínios com uma configuração CNAME, a resposta do resultado contém cdn.cloudflare.net. Por exemplo:

exemplo.com.cdn.cloudflare.net.

Para domínios com uma configuração completa, a resposta do resultado contém o domínio cloudflare.com nos nameservers listados. Por exemplo:

josh.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2013050901 10000 2400 604800 3600

Após confirmar como seu domínio está configurado no Cloudflare, prossiga com as etapas de solução de problemas pertinentes para configurá-lo.

CNAME

Entre em contato com seu provedor de hospedagem para investigar erros de DNS e forneça a data em que o Google encontrou os erros de DNS. Consulte, também, a página Cloudflare System Status External link icon Open external link em busca de falhas de rede ocorridas na data em que os erros foram encontrados pelo Google.

Completo

Entre em contato com o suporte Cloudflare External link icon Open external link e informe a data e a hora em que o Google apontou os erros.

​​ Solicitando assistência para solução de problemas

Se as etapas de solução de problemas acima não corrigirem os erros de rastreamento, siga as etapas abaixo para exportar os erros do crawler para um arquivo .csv no painel de controle do Google Webmaster Tools. Inclua esse arquivo .csv quando entrar em contato com o Suporte Cloudflare External link icon Open external link .

Faça login na sua conta do Google Webmaster Tools e navegue até a seção Integridade do domínio afetado. Clique em Erros de rastreamento na navegação à esquerda. Clique em Baixar para exportar a lista de erros como um arquivo .csv Forneça o arquivo .csv baixado ao suporte da Cloudflare.

