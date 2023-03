Résolution des erreurs Cloudflare 1XXX

Diagnostic et résolution des erreurs 1XXX pour les sites traités en proxy par Cloudflare

Error 1015: You are being rate limited

Error 1010: The owner of this website has banned your access based on your browser’s signature

Les erreurs décrites dans ce document peuvent se produire lorsque vous consultez un site web traité en proxy par Cloudflare. Pour les erreurs de l’API ou du tableau de bord Cloudflare, consultez la documentation de l’API Cloudflare External link icon Open external link . Les erreurs HTTP 409, 530, 403, 429 sont les codes d’erreur HTTP renvoyés dans l’en-tête de statut HTTP pour une réponse. Les erreurs 1XXX apparaissent dans le corps HTML de la réponse.

Si les procédures de résolution de chaque description d’erreur ci-dessous ne permettent pas de remédier à l’erreur, contactez le support Cloudflare External link icon Open external link .

Cloudflare a arrêté la requête pour l’une des raisons suivantes :

Un domaine hors de Cloudflare ne peut pas comporter un enregistrement CNAME renvoyant vers un domaine Cloudflare, sauf si le domaine hors de Cloudflare a été ajouté à un compte Cloudflare.

Toute tentative d’accéder directement aux enregistrements DNS utilisés dans les configurations CNAME de Cloudflare entraîne également une erreur 1001 (exemple : www.exemple.com.cdn.cloudflare.net External link icon Open external link ).

Désactivez Always Online (Toujours en ligne) si vous utilisez Custom Hostnames (SSL for SaaS).

Mettez à jour votre enregistrement A ou CNAME Cloudflare afin qu’il renvoie vers l’adresse IP de votre point d’origine plutôt que vers une adresse IP Cloudflare :

Pour vous assurer que votre serveur web d’origine ne traite pas en proxy ses propres requêtes via Cloudflare, configurez votre serveur web d’origine pour résoudre votre domaine Cloudflare vers :

Le domaine Cloudflare est résolu vers une adresse IP locale ou non autorisée ou une adresse IP non associée au domaine.

Si vous êtes propriétaire du site web :

Un client ou un navigateur accède directement à une

adresse IP de Cloudflare External link icon Open external link .

Naviguez jusqu’au nom de domaine du site web dans votre URL au lieu de l’adresse IP de Cloudflare.

Si le problème perdure au-delà de 5 minutes, contactez le support Cloudflare External link icon Open external link .

Un client Cloudflare a bloqué le trafic provenant de votre client ou de votre navigateur.

Demandez au propriétaire du site web de vérifier ses paramètres de sécurité de Cloudflare ou d’autoriser l’adresse IP de votre client. Étant donné que le propriétaire du site web a bloqué votre requête, le support Cloudflare ne peut pas contourner les paramètres de sécurité d’un client.

Le propriétaire du site web (p. ex. exemple.com) a interdit l’accès au site web au pays ou à la région où se situe votre adresse IP.

Vérifiez que votre adresse IP est autorisée dans la fonctionnalité de sécurité IP Access Rules External link icon Open external link .

