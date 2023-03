Troubleshooting Cloudflare 1XXX errors

Cloudflare가 프록시 역할을 하는 사이트의 1XXX 오류를 진단하고 해결합니다.

Error 1015: You are being rate limited

Error 1010: The owner of this website has banned your access based on your browser’s signature

이 문서에 설명된 오류는 Cloudflare가 프록시 역할을 하는 웹 사이트를 방문할 때 발생할 수 있습니다. Cloudflare API 또는 대시보드 오류는 Cloudflare API 문서 External link icon Open external link 를 참조하세요. HTTP 409, 530, 403, 429 오류는 응답으로 HTTP 상태 헤더에 반환된 HTTP 오류 코드를 말합니다. 1XXX 오류는 응답의 HTML 본문에 표시됩니다.

각 오류 설명에 있는 해결 방법으로도 오류를 해결할 수 없다면 Cloudflare 지원팀에 문의 External link icon Open external link 하시기 바랍니다.

Cloudflare가 다음의 이유 중 하나 때문에 요청을 중단했습니다.

Cloudflare 이외의 도메인은, 해당 도메인이 Cloudflare 계정에 추가되지 않는 한 Cloudflare 도메인에 CNAME 할 수 없습니다.

Cloudflare CNAME 설정에 사용된 DNS 레코드에 직접 액세스를 시도하는 경우에도 1001 오류가 발생할 수 있습니다(예: www.example.com.cdn.cloudflare.net External link icon Open external link ).

사용자 지정 호스트 이름(SaaS용 SSL)을 사용 중인 경우 Always Online 을 비활성화하세요.

Cloudflare A 레코드 또는 _CNAME 레코드_를 업데이트해 Cloudflare IP 주소가 아닌 실제 IP 주소를 가리키도록 합니다.

원본 웹 서버가 Cloudflare를 통해 자체 요청을 프록시 처리하지 않게 하려면 원본 웹 서버에서 Cloudflare 도메인을 다음 중 하나로 설정하세요.

Cloudflare 도메인이 로컬 IP 주소, 허용되지 않은 IP 주소, 또는 도메인과 연관이 없는 IP 주소로 확인되고 있습니다.

웹사이트 소유자인 경우

클라이언트 또는 브라우저가 Cloudflare IP 주소 External link icon Open external link 에 직접 액세스하고 있습니다.

URL에 Cloudflare IP 주소 대신 웹 사이트 도메인 이름을 입력하세요.

문제가 5분 이상 계속될 경우, Cloudflare 지원팀에 문의 External link icon Open external link 하세요.

Cloudflare 고객이 클라이언트 또는 브라우저에서 오는 트래픽을 차단했습니다.

웹 사이트 소유자에게 Cloudflare 보안 환경을 점검하거나 클라이언트 IP 주소를 허용해달라고 요청하세요. 웹 사이트 소유자가 요청을 차단한 것이므로 Cloudflare 지원팀은 고객의 보안 환경을 변경할 수 없습니다.

웹 사이트(예: example.com)의 소유자가 귀하의 IP 주소가 있는 국가 또는 지역의 웹 사이트 액세스를 금지했습니다.

IP 액세스 규칙 External link icon Open external link 보안 기능에서 IP 주소가 허용되는지 확인하시기 바랍니다.

Error 1010: The owner of this website has banned your access based on your browser’s signature