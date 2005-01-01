Cloudflare 1XXX 错误故障排除

诊断并解决 Cloudflare 代理的站点的 1XXX 错误。

本文描述的错误可能会在访问由 Cloudflare 代理的网站时发生。对于 Cloudflare API 或仪表板错误，请查阅我们的 Cloudflare API 文档 External link icon Open external link 。HTTP 409、530、403 和 429 错误是 HTTP 错误代码，在响应的 HTTP 标头中返回。1XXX 错误出现在响应的 HTML 正文中。

如果下方各错误描述中的解决方案未能解决错误，请联系 Cloudflare 支持 External link icon Open external link 。

​​ 错误 1000：DNS 指向禁止的 IP

Cloudflare 因为以下某一原因停止了请求：

Cloudflare DNS 应用中的 A 记录指向 Cloudflare IP 地址 External link icon Open external link ，或负载平衡器源站指向代理记录。

，或负载平衡器源站指向代理记录。 您的 Cloudflare DNS A 或 CNAME 记录引用了其他反向代理（如使用 proxy_pass 功能的 Nginx Web 服务器），它将请求二次代理到 Cloudflare。

请求的 X-Forwarded-For 标头的长度超过 100 个字符。

该请求包括两个 X-Forwarded-For 标头。

服务器名称指示（SNI）问题或在源站不匹配。

如果 Cloudflare DNS 应用中的 A 记录指向 Cloudflare IP 地址 External link icon Open external link ，请将该 IP 地址更新为您的源 Web 服务器 IP 地址。

，请将该 IP 地址更新为您的源 Web 服务器 IP 地址。 您的源站上有反向代理通过 Cloudflare 代理将请求发回。 请联系主机提供商或站点管理员在源站上配置 HTTP 重定向，而不要使用反向代理。

​​ 错误 1001：DNS 解析错误

Web 请求发送到不存在的 Cloudflare 域中的 Cloudflare IP 地址。

一个不使用 Cloudflare 的外部域具有指向 Cloudflare 上活跃域的 CNAME 记录

无法解析 DNS CNAME 记录的目标。

您的 Cloudflare DNS 应用中的 CNAME 记录需要通过某一 DNS 提供商解析，但该提供商目前已离线。

为 自定义主机名（SSL for SaaS） 启用了 Always Online 。

非 Cloudflare 域无法 CNAME 到 Cloudflare 域，除非此非 Cloudflare 域已添加至 Cloudflare 帐户。

试图直接访问用于 Cloudflare CNAME 设置的 DNS 记录也会导致错误 1001（示例： www.example.com.cdn.cloudflare.net External link icon Open external link ）。

如果使用自定义主机名（SSL for SaaS），请禁用 Always Online。

​​ 错误 1002：DNS 指向禁止的 IP

您的 Cloudflare DNS 应用中的 DNS 记录指向某一 Cloudflare IP 地址 External link icon Open external link 。

。 您的 Cloudflare DNS 应用中为 CNAME 记录指定了不正确的目标。

您的域不在 Cloudflare 中，但具有指向 Cloudflare 域的 CNAME。

更新您的 Cloudflare A 或 CNAME 记录，以指向您的源站 IP 地址，而不是 Cloudflare IP 地址：

联系您的主机提供商，以确认源站 IP 地址或 CNAME 记录目标。 登录您的 Cloudflare 帐户。 选择生成错误 1002 的域。 选择 DNS 应用程序。 单击要更新的 A 记录的值。 更新 A 记录。

要确保源 Web 服务器不通过 Cloudflare 代理其自己的请求，请配置源 Web 服务器，使其将 Cloudflare 域解析到：

内部 NAT 的 IP 地址，或

源 Web 服务器的公用 IP 地址。

Cloudflare 域解析到本地或被禁的 IP 地址，或者未与该域关联的 IP 地址。

如果您是网站所有者：

与您的主机提供商核实源 Web 服务器 IP 地址； 登录您的 Cloudflare 帐户；并且 将 Cloudflare DNS 应用中的 A 记录更新为已由您的主机提供商确认的 IP 地址。

​​ 错误 1003 访问遭拒：直接 IP 访问不被允许

客户端或浏览器直接访问了 Cloudflare IP 地址 External link icon Open external link 。

浏览到您的 URL 中的网站域名，而不是 Cloudflare IP 地址。

​​ 错误 1004：主机未配置为服务 Web 流量

由于滥用或违反服务条款，Cloudflare 工作人员停用了该域的代理。

DNS 更改尚未传播，或网站所有者的 DNS _A 记录_指向 Cloudflare IP 地址 External link icon Open external link 。

如果问题持续时间超过 5 分钟，请 联系 Cloudflare 支持 External link icon Open external link 。

​​ 错误 1006、1007、1008 或 1106 拒绝访问：您的 IP 地址已被禁止

某 Cloudflare 客户阻止了来自您的客户端或浏览器的流量。

请网站所有者调查他们的 Cloudflare 安全设置，或允许您的客户端 IP 地址。由于网站所有者阻止了您的请求，Cloudflare 支持无法覆盖客户的安全设置。

​​ 错误 1009 访问被拒绝：国家或地区被禁止

网站（例如 example.com）的所有者禁止您的 IP 地址所在的国家或地区访问该网站。

请确保在 IP 访问规则 External link icon Open external link 安全功能下允许使用您的 IP 地址。

客户端上的 Web 浏览器阻止了您的请求。

将阻止情况告知网站所有者。如果您无法确定如何联系网站所有者，请通过 Whois 数据库 External link icon Open external link 查找域的联系信息。网站所有者可以通过防火墙应用程序的设置选项卡禁用浏览器****完整性检查。

对使用 Cloudflare Hotlink 保护 External link icon Open external link 的资源发出了请求。

将阻止情况告知网站所有者。如果您无法确定如何联系网站所有者，请通过 Whois 数据库 External link icon Open external link 查找域的联系信息。Hotlink 保护通过 Cloudflare Scrape Shield 应用进行管理。

站点所有者基于从访问者的计算机或网络（ip_address）检测到的恶意活动，禁用了访问权限。 原因最有可能是访问者的计算机上感染了病毒或恶意软件。

更新您的防病毒软件，并运行全面系统扫描。Cloudflare 无法覆盖站点所有者为域设定的安全设置。要请求网站访问权限，请联系站点所有者并让其允许您的 IP 地址。如果您无法确定如何联系网站所有者，请通过 Whois 数据库 External link icon Open external link 查找域的联系信息。

​​ 错误 1013：HTTP 主机名和 TLS SNI 主机名不匹配

客户端或浏览器通过服务器名称指示（SNI）发送的主机名与请求主机标头不匹配。

错误 1013 通常由以下原因造成：

您的本地浏览器设置了错误的 SNI 主机标头，或者

网络代理 SSL 流量导致 SNI 与请求的主机标头不匹配。

使用诸如 SSL Shopper External link icon Open external link 等工具测试 SNI 不匹配。

向 Cloudflare 支持提供以下信息：

重现错误期间捕获的 HAR 文件 External link icon Open external link

​​ 错误 1014：禁止跨用户 CNAME

默认情况下，Cloudflare 禁止在不同 Cloudflare 帐户的多个域之间使用 DNS CNAME 记录。_CNAME 记录_在一个域中（ www.example.com External link icon Open external link CNAME 指向 api.example.com）是允许的，也允许跨同一用户帐户内的多个区域（ www.example.com External link icon Open external link CNAME 指向 www.example.net External link icon Open external link ）或使用我们的 Cloudflare for SaaS External link icon Open external link 解决方案。

要允许对另一个 Cloudflare 帐户中的域进行 CNAME 记录解析，CNAME 目标的域所有者必须使用 Cloudflare for SaaS External link icon Open external link ，更具体而言就是我们的 SSL for SaaS 解决方案。

站点所有者实施了 速率限制 External link icon Open external link ，并且影响到您的访问者流量。

如果您是站点访问者，请联系站点所有者，请其将您的 IP 从速率限制中排除。

如果您是站点所有者，请查看 Cloudflare Rate Limiting External link icon Open external link 阈值并调整您的速率限制配置。

阈值并调整您的速率限制配置。 如果速率限制在很短时间内（如 1 秒钟）阻止请求，请尝试将时长延长到 10 秒。

​​ 错误 1016：源 DNS 错误

Cloudflare 无法解析源 Web 服务器 IP 地址。

1016 错误的最常见原因：

缺少提及源站 IP 地址的 DNS A 记录。

Cloudflare DNS 中的 _CNAME 记录_指向了无法解析的外部域。

Cloudflare 负载平衡器 默认、区域和回退池中的源站主机名不可解析。请使用配置有原始 IP 的后备池作为备份，以防所有其他池均不可用。

默认、区域和回退池中的源站主机名不可解析。请使用配置有原始 IP 的后备池作为备份，以防所有其他池均不可用。 创建 CNAME 源站 Spectrum 应用程序时，首先需要在 Cloudflare DNS 端创建一个指向该源站的 CNAME。请参阅 Spectrum CNAME 源站 了解更多详细信息

解决 1016 错误：

Cloudflare 域是在最近激活的，域设置传播到 Cloudflare 边缘网络时存在延迟。

Cloudflare 域是通过 Cloudflare 合作伙伴（例如，托管服务提供商）创建的，该提供商的 DNS 有故障。

联系 Cloudflare 支持 External link icon Open external link 并提供以下详细信息：

您的域名 1018 错误的屏幕截图，包括错误消息中提及的 RayID 发生 1018 错误的时间和时区

Cloudflare Worker 脚本以递归方式引用了其自身。

确保 Cloudflare Worker 不访问调用同一 Workers 脚本的 URL。

客户端或浏览器被 Cloudflare 客户的防火墙规则阻止。

如果您不是网站所有者，请向网站所有者提供您收到的 1020 错误消息的屏幕截图。

如果您是网站所有者：

从客户那里获取 1020 错误屏幕截图 搜索 Cloudflare 防火墙应用程序的概述选项卡的 防火墙事件日志 ，查找访问者的 1020 错误消息中是否有 RayID 或客户端 IP 地址。

3. 评估阻止原因，再更新防火墙规则或在 IP 访问规则 External link icon Open external link 中允许访问者的 IP 地址。

如果您刚刚注册 Cloudflare，则可能需要等待几分钟时间，让网站信息分发到我们的全球网络。站点的配置出了问题。

通过合作伙伴组织（例如，托管提供商）注册了帐户并且提供商的 DNS 失败时，通常会发生这种情况。

联系 Cloudflare 支持 External link icon Open external link 并提供以下详细信息：

您的域名 1023 错误的屏幕截图，包括错误消息中提及的 RayID 发生 1023 错误的时间和时区

由于域达到了 Cloudflare Workers 的计划限值，因此请求未得到服务。

通过 Workers 仪表板上的 计划 External link icon Open external link 页面购买 Unlimited Workers 计划。

​​ 错误 1033：Argo Tunnel 错误

您请求了网站（如 tunnel.example.com ）的一个页面，该网站位于 Cloudflare 网络上。主机（ tunnel.example.com ）被配置为 Argo Tunnel，Cloudflare 当前无法解析该主机。

如果您是该网站的访问者 ：请在几分钟后重试。

：请在几分钟后重试。 如果您是该网站的所有者：请确保 cloudflared 正在运行并可以访问网络。您可能需要为您的隧道启用 负载平衡 。

​​ 错误 1034：边缘 IP 受限

以前将域指向 1.1.1.1 的客户现在会遇到 1034 错误。这是因为 Cloudflare 系统采取了新的边缘验证检查措施，目的是防止配置错误和/或潜在的滥用。

确保 DNS 记录指向您控制的 IP 地址，如果需要有占位 IP 地址才能进行“无来源”设置，请使用 IPv6 保留地址 100:: 或 IPv4 保留地址 192.0.2.0 。

​​ 错误 1035：无效请求重写（无效 URI 路径）

您重写的 URI 路径的值或表达式无效。

当 URL 重写的目的地是 /cdn-cgi/ 下的路径时，也会发生此错误。

请确保重写的 URI 路径不为空，并且以 / （斜杠）字符开头。

例如，以下 URI 路径重写表达式无效：

concat(lower(ip.geoip.country),http.request.uri.path)

要修正上面的表达式，请添加 / 前缀：

concat("/", lower(ip.geoip.country),http.request.uri.path)

您重写的 URI 路径或查询字符串的值或表达式太长。

对新的 URI 路径/查询字符串值使用较短的值或表达式。

无法对重写规则的表达式求值。导致这一错误的原因有多种，有可能是因为一个表达式元素在求值时包含了未定义的值。

例如，当使用下面的 URL 重写动态表达式，并且 X-Source 标头未包含在请求中时，您会收到 1037 错误。

http.request.headers["x-source"][0]

请确保重写表达式的所有元素都已得到定义。例如，如果您要引用标头值，请确保已设置标头。

您尝试修改的 HTTP 标头是 HTTP 请求标头修改规则所无法更改的。

请确保您不会尝试修改任一保留 HTTP 请求标头。

添加/修改的标头值太长或包含禁止字符。

Cloudflare Worker 抛出了运行时 JavaScript 异常。

向 Cloudflare 支持 提供相应的问题详情 External link icon Open external link 。

Cloudflare Worker 超过了 CPU 时间限值。CPU 时间是执行代码（如循环或分析 JSON 等）所花费的时间。网络请求（获取、响应）所花费的时间不计入 CPU 时间。

联系 Workers 代码的开发者，请他们优化代码以降低 Workers 活动脚本中的 CPU 使用量。

如果已添加的电子邮件包含了您要添加的电子邮件的某种变体，就会出现该错误。例如，[email protected] 和 [email protected] 在我们的系统中视为相同。

以旧用户身份登录，并将电子邮件改为“一次性”地址，将会释放出新的电子邮件。

在 Cloudflare 的边缘上排队的请求太多，这些请求正在等待您的源 Web 服务器的处理。这个限制可保护 Cloudflare 的系统。

调整源 Web 服务器以更快接受传入连接。调整缓存设置以提高缓存命中率，使更少的请求到达您的源 Web 服务器。请联系您的托管服务提供商或 Web 管理员以获取帮助。