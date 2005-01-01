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Cloudflare 1XXX 错误故障排除

诊断并解决 Cloudflare 代理的站点的 1XXX 错误。

​​ 本文内容

​​ 概述

本文描述的错误可能会在访问由 Cloudflare 代理的网站时发生。对于 Cloudflare API 或仪表板错误，请查阅我们的 Cloudflare API 文档。HTTP 409、530、403 和 429 错误是 HTTP 错误代码，在响应的 HTTP 标头中返回。1XXX 错误出现在响应的 HTML 正文中。

如果下方各错误描述中的解决方案未能解决错误，请联系 Cloudflare 支持

​​ 错误 1000：DNS 指向禁止的 IP

​​ 常见原因

Cloudflare 因为以下某一原因停止了请求：

  • Cloudflare DNS 应用中的 A 记录指向 Cloudflare IP 地址，或负载平衡器源站指向代理记录。
  • 您的 Cloudflare DNS A 或 CNAME 记录引用了其他反向代理（如使用 proxy_pass 功能的 Nginx Web 服务器），它将请求二次代理到 Cloudflare。
  • 请求的 X-Forwarded-For 标头的长度超过 100 个字符。
  • 该请求包括两个 X-Forwarded-For 标头。
  • 服务器名称指示（SNI）问题或在源站不匹配。

​​ 解决方案

  • 如果 Cloudflare DNS 应用中的 A 记录指向 Cloudflare IP 地址，请将该 IP 地址更新为您的源 Web 服务器 IP 地址。
  • 您的源站上有反向代理通过 Cloudflare 代理将请求发回。 请联系主机提供商或站点管理员在源站上配置 HTTP 重定向，而不要使用反向代理。

​​ 错误 1001：DNS 解析错误

​​ 常见原因

  • Web 请求发送到不存在的 Cloudflare 域中的 Cloudflare IP 地址。
  • 一个不使用 Cloudflare 的外部域具有指向 Cloudflare 上活跃域的 CNAME 记录
  • 无法解析 DNS CNAME 记录的目标。
  • 您的 Cloudflare DNS 应用中的 CNAME 记录需要通过某一 DNS 提供商解析，但该提供商目前已离线。
  • 自定义主机名（SSL for SaaS）启用了 Always Online

​​ 解决方案

非 Cloudflare 域无法 CNAME 到 Cloudflare 域，除非此非 Cloudflare 域已添加至 Cloudflare 帐户。

试图直接访问用于 Cloudflare CNAME 设置的 DNS 记录也会导致错误 1001（示例： www.example.com.cdn.cloudflare.net）。

如果使用自定义主机名（SSL for SaaS），请禁用 Always Online

​​ 错误 1002：DNS 指向禁止的 IP

​​ 常见原因

​​ 解决方案

更新您的 Cloudflare ACNAME 记录，以指向您的源站 IP 地址，而不是 Cloudflare IP 地址：

  1. 联系您的主机提供商，以确认源站 IP 地址或 CNAME 记录目标。
  2. 登录您的 Cloudflare 帐户。
  3. 选择生成错误 1002 的域。
  4. 选择 DNS 应用程序。
  5. 单击要更新的 A 记录的
  6. 更新 A 记录。

要确保源 Web 服务器不通过 Cloudflare 代理其自己的请求，请配置源 Web 服务器，使其将 Cloudflare 域解析到：

  • 内部 NAT 的 IP 地址，或
  • 源 Web 服务器的公用 IP 地址。

​​ 错误 1002：受到限制

​​ 常见原因

Cloudflare 域解析到本地或被禁的 IP 地址，或者未与该域关联的 IP 地址。

​​ 解决方案

如果您是网站所有者：

  1. 与您的主机提供商核实源 Web 服务器 IP 地址；
  2. 登录您的 Cloudflare 帐户；并且
  3. 将 Cloudflare DNS 应用中的 A 记录更新为已由您的主机提供商确认的 IP 地址。

​​ 错误 1003 访问遭拒：直接 IP 访问不被允许

​​ 常见原因

客户端或浏览器直接访问了 Cloudflare IP 地址

​​ 解决方案

浏览到您的 URL 中的网站域名，而不是 Cloudflare IP 地址。

​​ 错误 1004：主机未配置为服务 Web 流量

​​ 常见原因

​​ 解决方案

如果问题持续时间超过 5 分钟，请 联系 Cloudflare 支持

​​ 错误 1006、1007、1008 或 1106 拒绝访问：您的 IP 地址已被禁止

​​ 常见原因

某 Cloudflare 客户阻止了来自您的客户端或浏览器的流量。

​​ 解决方案

请网站所有者调查他们的 Cloudflare 安全设置，或允许您的客户端 IP 地址。由于网站所有者阻止了您的请求，Cloudflare 支持无法覆盖客户的安全设置。

​​ 错误 1009 访问被拒绝：国家或地区被禁止

​​ 常见原因

网站（例如 example.com）的所有者禁止您的 IP 地址所在的国家或地区访问该网站。

​​ 解决方案

请确保在 IP 访问规则安全功能下允许使用您的 IP 地址。

​​ 错误 1010：本网站的所有者已根据您的浏览器签名禁止您的访问

​​ 常见原因

客户端上的 Web 浏览器阻止了您的请求。

​​ 解决方案

将阻止情况告知网站所有者。如果您无法确定如何联系网站所有者，请通过 Whois 数据库查找域的联系信息。网站所有者可以通过防火墙应用程序的设置选项卡禁用浏览器****完整性检查

​​ 错误 1011：访问遭拒（热链接被拒绝）

​​ 常见原因

对使用 Cloudflare Hotlink 保护的资源发出了请求。

​​ 解决方案

将阻止情况告知网站所有者。如果您无法确定如何联系网站所有者，请通过 Whois 数据库查找域的联系信息。Hotlink 保护通过 Cloudflare Scrape Shield 应用进行管理。

​​ 错误 1012：访问遭拒

​​ 常见原因

站点所有者基于从访问者的计算机或网络（ip_address）检测到的恶意活动，禁用了访问权限。 原因最有可能是访问者的计算机上感染了病毒或恶意软件。

​​ 解决方案

更新您的防病毒软件，并运行全面系统扫描。Cloudflare 无法覆盖站点所有者为域设定的安全设置。要请求网站访问权限，请联系站点所有者并让其允许您的 IP 地址。如果您无法确定如何联系网站所有者，请通过 Whois 数据库查找域的联系信息。

​​ 错误 1013：HTTP 主机名和 TLS SNI 主机名不匹配

​​ 常见原因

客户端或浏览器通过服务器名称指示（SNI）发送的主机名与请求主机标头不匹配。

​​ 解决方案

错误 1013 通常由以下原因造成：

  • 您的本地浏览器设置了错误的 SNI 主机标头，或者
  • 网络代理 SSL 流量导致 SNI 与请求的主机标头不匹配。

使用诸如 SSL Shopper 等工具测试 SNI 不匹配。

向 Cloudflare 支持提供以下信息：

  1. 重现错误期间捕获的 HAR 文件

​​ 错误 1014：禁止跨用户 CNAME

​​ 常见原因

默认情况下，Cloudflare 禁止在不同 Cloudflare 帐户的多个域之间使用 DNS CNAME 记录。_CNAME 记录_在一个域中（ www.example.com CNAME 指向 api.example.com）是允许的，也允许跨同一用户帐户内的多个区域（ www.example.com CNAME 指向 www.example.net）或使用我们的 Cloudflare for SaaS 解决方案。

​​ 解决方案

要允许对另一个 Cloudflare 帐户中的域进行 CNAME 记录解析，CNAME 目标的域所有者必须使用 Cloudflare for SaaS，更具体而言就是我们的 SSL for SaaS 解决方案。

​​ 错误 1015：您受到速率限制

​​ 常见原因

站点所有者实施了 速率限制，并且影响到您的访问者流量。

​​ 解决方案

  • 如果您是站点访问者，请联系站点所有者，请其将您的 IP 从速率限制中排除。
  • 如果您是站点所有者，请查看 Cloudflare Rate Limiting 阈值并调整您的速率限制配置。
  • 如果速率限制在很短时间内（如 1 秒钟）阻止请求，请尝试将时长延长到 10 秒。

​​ 错误 1016：源 DNS 错误

​​ 常见原因

Cloudflare 无法解析源 Web 服务器 IP 地址。

1016 错误的最常见原因：

  • 缺少提及源站 IP 地址的 DNS A 记录
  • Cloudflare DNS 中的 _CNAME 记录_指向了无法解析的外部域。
  • Cloudflare 负载平衡器默认、区域和回退池中的源站主机名不可解析。请使用配置有原始 IP 的后备池作为备份，以防所有其他池均不可用。
  • 创建 CNAME 源站 Spectrum 应用程序时，首先需要在 Cloudflare DNS 端创建一个指向该源站的 CNAME。请参阅 Spectrum CNAME 源站了解更多详细信息

​​ 解决方案

解决 1016 错误：

  1. 验证您的 Cloudflare DNS 设置是否包含指向有效 IP 地址的 A 记录，该地址应通过 DNS 查找工具进行解析。
  2. 对于指向另一个域的 CNAME 记录，请确保能够通过 DNS 查询工具解析。

​​ 错误 1018：找不到主机

​​ 常见原因

  • Cloudflare 域是在最近激活的，域设置传播到 Cloudflare 边缘网络时存在延迟。
  • Cloudflare 域是通过 Cloudflare 合作伙伴（例如，托管服务提供商）创建的，该提供商的 DNS 有故障。

​​ 解决方案

联系 Cloudflare 支持并提供以下详细信息：

  1. 您的域名
  2. 1018 错误的屏幕截图，包括错误消息中提及的 RayID
  3. 发生 1018 错误的时间和时区

​​ 错误 1019：计算服务器错误

​​ 常见原因

Cloudflare Worker 脚本以递归方式引用了其自身。

​​ 解决方案

确保 Cloudflare Worker 不访问调用同一 Workers 脚本的 URL。

​​ 错误 1020：访问遭拒

​​ 常见原因

客户端或浏览器被 Cloudflare 客户的防火墙规则阻止。

​​ 解决方案

如果您不是网站所有者，请向网站所有者提供您收到的 1020 错误消息的屏幕截图。

如果您是网站所有者：

  1. 从客户那里获取 1020 错误屏幕截图
  2. 搜索 Cloudflare 防火墙应用程序的概述选项卡的防火墙事件日志，查找访问者的 1020 错误消息中是否有 RayID 或客户端 IP 地址。

3. 评估阻止原因，再更新防火墙规则或在 IP 访问规则中允许访问者的 IP 地址。

​​ 错误 1023：找不到主机

​​ 常见原因

  • 如果您刚刚注册 Cloudflare，则可能需要等待几分钟时间，让网站信息分发到我们的全球网络。站点的配置出了问题。
  • 通过合作伙伴组织（例如，托管提供商）注册了帐户并且提供商的 DNS 失败时，通常会发生这种情况。

​​ 解决方案

联系 Cloudflare 支持并提供以下详细信息：

  1. 您的域名
  2. 1023 错误的屏幕截图，包括错误消息中提及的 RayID
  3. 发生 1023 错误的时间和时区

​​ 错误 1025：请稍后再检查

​​ 常见原因

由于域达到了 Cloudflare Workers 的计划限值，因此请求未得到服务。

​​ 解决方案：

通过 Workers 仪表板上的 计划页面购买 Unlimited Workers 计划。

​​ 错误 1033：Argo Tunnel 错误

​​ 常见原因

您请求了网站（如 tunnel.example.com）的一个页面，该网站位于 Cloudflare 网络上。主机（tunnel.example.com）被配置为 Argo Tunnel，Cloudflare 当前无法解析该主机。

​​ 解决方案

  • 如果您是该网站的访问者：请在几分钟后重试。
  • 如果您是该网站的所有者：请确保 cloudflared 正在运行并可以访问网络。您可能需要为您的隧道启用负载平衡

​​ 错误 1034：边缘 IP 受限

​​ 常见原因

以前将域指向 1.1.1.1 的客户现在会遇到 1034 错误。这是因为 Cloudflare 系统采取了新的边缘验证检查措施，目的是防止配置错误和/或潜在的滥用。

​​ 解决方案

确保 DNS 记录指向您控制的 IP 地址，如果需要有占位 IP 地址才能进行“无来源”设置，请使用 IPv6 保留地址 100:: 或 IPv4 保留地址 192.0.2.0

​​ 错误 1035：无效请求重写（无效 URI 路径）

​​ 常见原因

您重写的 URI 路径的值或表达式无效。

当 URL 重写的目的地是 /cdn-cgi/ 下的路径时，也会发生此错误。

​​ 解决方案

请确保重写的 URI 路径不为空，并且以 /（斜杠）字符开头。

例如，以下 URI 路径重写表达式无效：

concat(lower(ip.geoip.country),http.request.uri.path)

要修正上面的表达式，请添加 / 前缀：

concat("/", lower(ip.geoip.country),http.request.uri.path)

​​ 错误 1036：无效请求重写（超过最大长度）

​​ 常见原因

您重写的 URI 路径或查询字符串的值或表达式太长。

​​ 解决方案

对新的 URI 路径/查询字符串值使用较短的值或表达式。

​​ 错误 1037：无效重写规则（无法对表达式求值）

​​ 常见原因

无法对重写规则的表达式求值。导致这一错误的原因有多种，有可能是因为一个表达式元素在求值时包含了未定义的值。

例如，当使用下面的 URL 重写动态表达式，并且 X-Source 标头未包含在请求中时，您会收到 1037 错误。

http.request.headers["x-source"][0]

​​ 解决方案

请确保重写表达式的所有元素都已得到定义。例如，如果您要引用标头值，请确保已设置标头。

​​ 错误 1040：无效请求重写（不允许修改标头）

​​ 常见原因

您尝试修改的 HTTP 标头是 HTTP 请求标头修改规则所无法更改的。

​​ 解决方案

请确保您不会尝试修改任一保留 HTTP 请求标头

​​ 错误 1041：无效请求重写（无效标头值）

​​ 常见原因

添加/修改的标头值太长或包含禁止字符。

​​ 解决方案

  • 使用较短的值或表达式来定义标头值。
  • 删除禁止字符。请参阅《开发人员文档》中的 HTTP 请求标头名称和值的格式，以进一步了解可接受的字符。

​​ 错误 1101：渲染错误

​​ 常见原因

Cloudflare Worker 抛出了运行时 JavaScript 异常。

​​ 解决方案：

向 Cloudflare 支持 提供相应的问题详情

​​ 错误 1102：渲染错误

​​ 常见原因

Cloudflare Worker 超过了 CPU 时间限值。CPU 时间是执行代码（如循环或分析 JSON 等）所花费的时间。网络请求（获取、响应）所花费的时间不计入 CPU 时间。

​​ 解决方案

联系 Workers 代码的开发者，请他们优化代码以降低 Workers 活动脚本中的 CPU 使用量。

​​ 错误 1104：此电子邮件地址的一个变体在我们的系统中已被占用。只允许有一种变体。

​​ 常见原因

如果已添加的电子邮件包含了您要添加的电子邮件的某种变体，就会出现该错误。例如，[email protected][email protected] 在我们的系统中视为相同。

​​ 解决方案

以旧用户身份登录，并将电子邮件改为“一次性”地址，将会释放出新的电子邮件。

​​ 错误 1200：缓存连接限制

​​ 常见原因

在 Cloudflare 的边缘上排队的请求太多，这些请求正在等待您的源 Web 服务器的处理。这个限制可保护 Cloudflare 的系统。

​​ 解决方案

调整源 Web 服务器以更快接受传入连接。调整缓存设置以提高缓存命中率，使更少的请求到达您的源 Web 服务器。请联系您的托管服务提供商或 Web 管理员以获取帮助。

​​ 相关资源