4xx 客户端错误

概述

4xx 代码通常指明客户方面出现了问题。也可能是网络问题。

对任何请求方法，都有可能遇到4xx错误

源站服务器应包括一条错误信息以及与User-agent关连的解释，对于 HEAD 请求除外

Cloudflare 将这类错误从源站转交给您的访问者

400 Bad Request ( RFC7231 External link icon Open external link )

服务器无法处理请求，由于某些内容被认为是客户端错误（例如，语法错误、无效的请求消息框架或异常的请求路径）。

401 Unauthorized ( RFC 7235 External link icon Open external link )

未使用正确的验证信息发送请求

服务器必须根据 第 4.1 节 External link icon Open external link 以 WWW-Authenticate 标头字段的形式质询用户信息

以 标头字段的形式质询用户信息 客户端可以用相同凭据发送第二个请求，如果质询与之前的相同，则服务器将提供实体以帮助客户端找到所需的验证信息。

402 Payment Required ( RFC7231 External link icon Open external link )

尚未按照 RFC 标准实施，但保留供将来使用

403 Forbidden ( RFC7231 External link icon Open external link )

如果您看到没有显示 Cloudflare 字样的 403 错误，则该错误是直接从源站 Web 服务器返回的，而不是 Cloudflare 返回的，该错误通常与您服务器上的权限设置有关。

出现此错误的主要原因是：

1.您设置的权限配置，或者您设置的 .htaccess 文件中配置的规则

2.Mod_security 规则。

3.IP 拒绝访问限制

由于 Cloudflare 无法直接访问您的源站，因此请与您的服务器提供商联系，以获得有关解决 403 错误和修改规则的帮助。您应确保您的源站没有拦截 CloudFlare 的 IP External link icon Open external link 。

如果请求触发了 Cloudflare 上的域名启用的 WAF 规则，Cloudflare 也将发送 403 响应。阅读更多内容： Web 应用程序防火墙（WAF）的作用是什么？ External link icon Open external link Cloudflare 还可能对任何未被 SSL 证书涵盖的子域/域的请求发出403响应。

如果您看到了一个 403 响应，并且其响应正文中包含 Cloudflare 字样 ，则这是使用我们某些安全功能返回的 HTTP 响应码：

Web 应用程序防火墙 Challenge 和 Block 页面

基本防护等级质询

大多数 1xxx Cloudflare 错误代码

浏览器完整性检查

如果您尝试使用 Cloudflare 颁发的证书通过 Cloudflare 访问第二级子域（例如 *.*.example.com ），您会在浏览器中看到 HTTP 403 错误，因为这些主机名并不存在在证书上。

如果您有疑问，请联系 Cloudflare 支持，并且附件您看到的消息的屏幕截图，或将该页面上的所有文本复制到工单中。

404 Not Found ( RFC7231 External link icon Open external link )

源站服务器无法或不愿找到所请求的资源。这通常意味着主机服务器无法找到资源。 要发送此问题的永久错误消息，应使用 410 错误代码。

这些错误通常在以下情形中发生：有人在您的站点上输错 URL、来自另一页面的链接已被破坏、之前存在的页面已被移动或删除，或者搜索引擎给您站点编制索引时出错。对于典型的网站，这些错误占总页面查看数的 3%，但通常无法由 Google Analytics 等传统的分析平台跟踪。

网站所有者通常会自定义产生该错误时的错误页面。例如， 在 Apache 中实施自定义 404 页面 External link icon Open external link 。

Cloudflare 不会主动生成 404 错误，我们只代理来自源站的错误响应。在您开启的 Cloudflare 网站发现 404 时，应该联系您的主机提供商寻求帮助。

405 Method Not Allowed ( RFC7231 External link icon Open external link )

源站具有所请求的资源，但不支持用户使用的请求方法。

源站服务器必须提供 Allows 标头以及该资源支持的目标列表。

例如资源可以设置为不可改变 POST，从而只接受 GET。

406 Not Acceptable ( RFC7231 External link icon Open external link )

请求的资源的内容特性无法满足请求头中的条件（例如，通过 Accept-Charset 和 Accept-Language 标头）

此状态代码可以通过提供其他或次要合适的实体来解决。

407 Authentication Required ( RFC 7235 External link icon Open external link )

客户端未随着请求一起发送所需的身份验证。

408 Request Timeout ( RFC7231 External link icon Open external link )

未在所需的时间内收到完整的请求。

表示服务器不希望继续等待。

较少使用，因为服务器通常会直接关闭连接。

409 Conflict ( RFC7231 External link icon Open external link )

由于与资源的当前状态发生冲突，请求未完成。通常发生在 PUT 请求中，其中多个客户端正在尝试编辑相同的资源。

服务器_应_生成包含足够信息的负载，以便客户端识别冲突来源。

客户端可以而且应该再次重试请求

Cloudflare 将发送 409 响应，并生成 Error 1001:DNS Resolution Error External link icon Open external link 。

410 Gone ( RFC7231 External link icon Open external link )

所请求的资源在源站永久遗失。

服务器建议应该删除引用资源的链接。

服务器无需使用410来代替 404 响应，也不是一定要进行此响应。

411 Length Required ( RFC7231 External link icon Open external link )

客户端未在 HTTP 标头中定义请求的 Content-Length ，这是获取资源所必需的。

客户端可以添加标头字段后重新发送请求。

412 Precondition Failed ( RFC 7232 External link icon Open external link )

服务器拒绝请求，因为资源无法满足客户端指定的条件。

例如，版本控制，客户端正在修改一个现有资源，因此设置 If-Unmodified-Since 标头，以匹配客户端下载资源并开始编辑的日期。如果在此日期之后以及上传编辑之前编辑了资源（可能是其他客户），则会生成此响应，因为上次编辑的日期将在 If-Unmodified-Since 中根据客户端日期生成。

Cloudflare 将发送此响应。详细信息请参阅： ETag 标头 External link icon Open external link

413 Payload Too Large ( RFC7231 External link icon Open external link )

服务器拒绝处理请求，因为从客户端发送的负载大于服务器希望接受的有效负载。服务器可选择关闭连接。

如果此拒绝只会暂时发生，那么服务器应发送 Retry-After 标头，以指定客户端何时应再次尝试发出请求。

414 URI Too Long ( RFC7231 External link icon Open external link )

服务器拒绝，因为 URI 太长而无法处理。例如，如果客户端在 POST 之后尝试 GET 请求并使用异常长的 URI，则可能产生安全风险并生成 414。

Cloudflare 将对长度超过 32KB 的 URI 生成此响应

415 Unsupported Media Type ( RFC7231 External link icon Open external link )

服务器拒绝处理当前负载的格式。识别和解决此问题的一种方法是查看客户端请求中发送的 Content-Type 或 Content-Encoding 标头。

417 Expectation Failed ( RFC7231 External link icon Open external link )

服务器未能满足客户请求的 Expect 标头中指定的要求。

429 Too Many Requests ( RFC6585 External link icon Open external link )

客户端在根据服务器指定的时间内发送了太多请求。429通常会在触发“Rate Limiting (速率限制)”时产生。服务器可以作出响应并提供信息，使请求者在特定时间段之后重试。

当请求被 速率限制 External link icon Open external link 时，Cloudflare 将生成并发送此状态代码。如果您网站的访问者收到这些错误代码，您将能够在 Rate Limiting Analytics External link icon Open external link 中看到此信息。

451 Unavailable For Legal Reason ( RFC7725 External link icon Open external link )

由于法律原因，服务器无法提供资源。

通常，搜索引擎（例如 Google）和 ISP（例如 ATT）受此响应代码影响，而源站不受影响。

响应会在响应正文中包括一条解释，其中包含法律要求的详细信息。

499 Client Close Request

Nginx 特定响应代码，表明当服务器仍在处理请求时，客户端主动关闭连接，使服务器无法返回状态代码。