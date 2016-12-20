使用 WordPress/WooCommerce 缓存静态 HTML

​​ 使用 WordPress/WooCommerce 缓存静态 HTML

通过使用我们的_Bypass Cache on Cookie_ 功能，Cloudflare Business 和 Enterprise 计划客户能够在使用 WordPress 时缓存匿名页面浏览量。这可使静态 HTML 在我方站点进行缓存，无需在不同请求之间重新生成它。本教程将帮助您使用 WordPress 和 WooCommerce 对其进行设置。

Enterprise Cloudflare 客户可使用_Custom Cache Keys_来进一步提升性能，有关更多详细信息，请联系您的客户经理。

在开始之前，务必确保将 Cloudflare 设置为遵循来自原始 Web 服务器的 Cache-Control 标头；否则，您可能发现 Cache-Control 标头被 Cloudflare 使用在Browser Cache Expiration选项中设置的值覆盖。要设置_Respect Existing Headers_选项，请访问 Cloudflare 控制面板中的Caching应用：

向下滚动页面，找到Browser Cache Expiration选项，然后选择_Respect Existing Headers_值：

完成此操作后，设置Bypass Cache on Cookie 规则。您可以在 Cloudflare 控制面板的Page Rules应用中执行此操作：

下一步，单击Create Page Rule，以便设置在我们站点上进行的静态 HTML 缓存。

第一步实际上是设置页面规则，以便匹配您的 WordPress 安装路径。如果您的站点位于 https://www.example.com External link icon Open external link ，则该规则将为为 https://www.example.com。 External link icon Open external link

在此处的示例中，WordPress 正在 https://junade.com External link icon Open external link 上运行，因此 Page Rule 应与 https://junade.com/ External link icon Open external link * 相匹配。

然后，您可以设置要应用的规则。

_Cache Everything_将指示 Cloudflare 缓存静态 HTML。

当_Bypass Cache on Cookie_ 规则与您设置的条件相匹配时，Cloudflare 将不会缓存 HTML（ 而静态图像和其他文件仍将被缓存 External link icon Open external link ）。根据您正在使用原始 WordPress 还是 WooCommerce，您应使用以下配置之一：

WordPress（原生） wp-.*|wordpress.*|comment_.* 具有 WooCommerce 的 WordPress wp-.*|wordpress.*|comment_.*|woocommerce_.*

最后，设置_Edge Cache TTL_ 将定义 Cloudflare 在将缓存文件从原始 Web 服务器取回前应保留这些文件的最长时间。即使在设置了较长的边缘缓存 TTL 时间后，您仍能够 手动清除缓存 External link icon Open external link ，或者使用我们的 WordPress 插件自动管理缓存清除。

下一步，单击Save and Deploy，大功告成！