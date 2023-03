Usar a Cloudflare com Shopify

Saiba a melhor forma de configurar sua conta pessoal da Cloudflare como comerciante da Shopify, além dos benefícios de segurança e desempenho da Cloudflare para a Shopify.

​​ Visão geral

A Cloudflare faz parceria com a Shopify para fornecer a todos os sites de comerciantes da Shopify os benefícios de desempenho e segurança da Cloudflare. Os comerciantes da Shopify também podem usar sua própria conta da Cloudflare para proxy de tráfego da Web por meio da Cloudflare com um plano Empresarial. A habilitação da Cloudflare com sua própria conta, além dos benefícios da Cloudflare para a Shopify, é chamada de laranja a laranja (O2O). A O2O aplica suas configurações de segurança e as da Shopify.

​​ Ativar a O2O para o site da Shopify

A habilitação da O2O está disponível apenas no plano Empresarial da Cloudflare.

Para habilitar a O2O em sua conta, você precisa de um registro de DNS A ou CNAME que aponte o domínio da sua loja para o domínio shops.myshopify.com. Coloque o registro em nuvem laranja.

Depois de adicionar o registro de DNS com proxy ativado, entre em contato com sua equipe de conta para habilitar a O2O no domínio da sua loja.

​​ Melhores práticas

Quando usados com O2O, certos recursos da Cloudflare podem interromper o fluxo de tráfego para sua loja Shopify ou exibir dados incorretos para seus visitantes, o que significa que você deve:

​​ Para mais ajuda

Se você é um comerciante da Shopify e está configurando sua própria conta da Cloudflare, entre em contato com sua equipe de conta ou com o Suporte da Cloudflare para obter ajuda na resolução de problemas. A Cloudflare recorrerá à Shopify se houver problemas técnicos que a Cloudflare não possa resolver.