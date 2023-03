Como adicionar vários sites à Cloudflare via automação

Saiba como adicionar vários sites (+10) à Cloudflare de uma só vez usando a API da Cloudflare ou a ferramenta de CLI da Cloudflare, flarectl.

​​ Neste artigo

​​ Visão geral

Se você precisar adicionar vários sites (+10) à Cloudflare de uma só vez, poderá fazê-lo por meio da API da Cloudflare. Adicionar vários sites pode ser útil quando você:

Tiver vários domínios mapeados de volta para um único domínio canônico — por exemplo, domínios em diferentes países (.com.au, .co.uk etc) que você deseja proteger com a Cloudflare

For uma agência ou consultoria de TI e gerenciar vários domínios em nome de seus clientes (observação: nesse caso você deve avaliar o programa de Parceiros External link icon Open external link da Cloudflare)

da Cloudflare) Estiver transferindo um conjunto existente de sites para a Cloudflare

O uso da API permitirá que você adicione vários sites de forma rápida e eficiente, especialmente se já souber como alterar seus nameservers ou adicionar um registro de DNS.

Para adicionar vários sites à Cloudflare via automação, você precisará de:

​​ Adicionar domínios por meio da API

A Cloudflare tem uma API com muitos recursos ( documentação External link icon Open external link ) que lhe permite automatizar a criação de novos domínios, além de configurar registros de DNS, regras de página e nossas muitas configurações de segurança. Usaremos essa API para automatizar o acréscimo de vários domínios ao mesmo tempo.

Abra o aplicativo do seu terminal (por exemplo, Terminal ou Terminal.app) e configure a chave e o e-mail da sua API:

Em seguida, escreveremos um loop for simples que leva cada nome de domínio

for domain in $(cat domains.txt); do \ curl -X POST -H "X-Auth-Key: $CF_API_KEY" -H "X-Auth-Email: $CF_API_EMAIL" \ -H "Content-Type: application/json" \ "https://api.cloudflare.com/client/v4/zones" \ --data '{"account": {"id": "id_of_that_account"}, "name":"'$domain'","jump_start":true}'; done

A chave “jump_start” fará com que a Cloudflare tente automaticamente fazer uma triagem de registros DNS comuns — por exemplo, “www”, “mail”, “blog” e muitos outros — para que você não precise configurá-los manualmente (você ainda precisará confirmar que encontramos todos). a id_dessa_conta pode ser encontrada no aplicativo Overview da Cloudflare, na guia ID da conta.

A API retornará uma resposta, incluindo os nameservers que você precisará alterar External link icon Open external link no seu registrar (onde você registrou seu domínio).

Observe a chave “name_servers” na resposta. Esse par único será o mesmo para todos os sites adicionados à sua conta — por exemplo,

"name_servers": [ "chad.ns.cloudflare.com", "lucy.ns.cloudflare.com" ]

Copie seus valores (não os listados acima!) e atualize os nameservers External link icon Open external link no seu registrar.

​​ Adicionar domínios por meio do flarectl (ferramenta de CLI da Cloudflare)

Você também pode adicionar domínios usando o flarectl, a CLI oficial da Cloudflare. Você pode baixar um pacote pré-desenvolvido External link icon Open external link para o seu sistema operacional (Windows, macOS/Darwin, Linux) e criar domínios com ele.

Você precisará primeiro configurar suas credenciais da API:

… e, em seguida, execute o seguinte comando no flarectl:

for domain in $(cat domains.txt); do flarectl zone create --zone=$domain --jumpstart=false; done

Depois disso, você poderá obter os nameservers para cada domínio por meio da “flarectl zone list”:

for domain in $(cat domains.txt); do flarectl zone info --zone=$domain; done

Procure ajuda ou encontre dicas na Comunidade da Cloudflare External link icon Open external link .

​​ Problemas comuns

Se algum erro foi retornado nesse processo, o domínio pode não ser registrado (ou ser apenas registrado), ser um subdomínio ou ser inválido de alguma outra forma. Os seguintes artigos abrangem os casos mais comuns: