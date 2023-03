Cobrança do Argo

​​ Cobrança do Argo

Saiba mais sobre como a cobrança do Argo é calculada.

​​ Visão geral

O Argo analisa e otimiza as decisões de roteamento de tráfego da internet para aumentar a velocidade de carregamento do seu domínio.

Como o Argo é cobrado por domínio, você será cobrado pela quantidade de dados transferidos (tanto largura de banda de upload quanto de download) entre a Cloudflare e seus visitantes em cada domínio que estiver usando o Argo.

O Argo também é baseado no uso e, portanto, cada fatura reflete o uso do mês anterior. Por exemplo, sua fatura de setembro incluirá cobranças pelo uso do Argo em agosto.

​​ Dados de cobrança do Argo

O faturamento do Argo inclui cobranças por acessos do cache e solicitações à rede da Cloudflare e suas respostas.

A ativação do Argo no painel de controle da Cloudflare dá início a uma cobrança mensal de US$ 5,00. Após transferir o primeiro gigabyte de tráfego entre a Cloudflare e seus visitantes, você será cobrado um adicional de US$ 0,10 por gigabyte.

Ativar/desativar o Argo por meio do aplicativo Traffic no painel de controle não causará várias cobranças.

No entanto, você será cobrado várias vezes se cancelar e em seguida reativar sua assinatura do Argo na seção Assinaturas da guia Cobrança .

Abaixo estão alguns preços estimados com base na quantidade esperada de tráfego: