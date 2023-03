1xx Informativo

Visão geral

Os códigos 1xx geralmente são respostas provisórias para o compartilhamento de informações de status da conexão. Não se destina à solicitação final ou ação de resposta. Requisitos do servidor:

Respostas todas finalizadas pela primeira linha vazia após a linha de status

Não usado para HTTP 1.0. O servidor de origem nunca deve enviar resposta 1xx ao cliente HTTP 1.0

O Cloudflare encaminhará todas essas respostas e nunca gera essa resposta.

100 Continuar ( RFC7231 )

Confirmação da solicitação inicial para enviar um corpo de resposta. O servidor de origem está disposto a aceitar a solicitação (com base nos cabeçalhos da solicitação). Normalmente retorna antes de o cliente enviar o corpo da resposta. Isso previne que os clientes enviem dados desnecessários ou inutilizáveis. Exigido do servidor: Se o cliente enviar o cabeçalho Expect: 100-continue , o servidor deve responder imediatamente com qualquer um 100 Continue e continuar a ler a partir do fluxo de entrada ou enviar outro código de resposta. O Cloudflare usa conexões keep-alive, portanto, essa resposta não deve ser necessária

101 Protocolos de comutação ( RFC7231 )

O servidor de origem aceita a solicitação do cliente para mudar de protocolo. A solicitação do cliente continha Upgrade em um campo de cabeçalho ou houve uma alteração no protocolo do aplicativo sendo usado nesta conexão. Se estiver usando o campo cabeçalho Upgrade, o servidor concordou em atualizar para um protocolo mais alto na lista de prioridades do cliente do que o protocolo atual em uso. O servidor de origem também deve responder com um campo de cabeçalho Upgrade para indicar o(s) novo(s) protocolo(s) para o qual a conexão está sendo comutada. Supõe-se que essa opção seja vantajosa para o cliente e o servidor. O caso de uso mais comum é com websockets. Para obter informações sobre os Websockets do Cloudflare, consulte: Cloudflare agora aceita websockets

102 Processamento ( RFC2518 )

O servidor recebeu a resposta completa do cliente, mas espera levar mais tempo para processar (por exemplo, > 20 segundos). O servidor deve enviar uma resposta final após a conclusão da solicitação. Usado apenas para HTTP 1.1 e superior.