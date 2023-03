Politique de gestion des incidents clients

SRE d’astreinte

Un ou plusieurs SRE assignés à des équipes d’astreinte pour répondre à toutes les alertes critiques.

Ils identifient et répondent à un incident, évaluent et classifient la gravité de l’incident et procèdent éventuellement à l’escalade de l’incident impactant en problème.

Ils agissent pour l’escalade et l’administration du problème du début à la fin.