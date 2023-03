1xx Informational

Présentation

Les codes 1xx sont souvent des réponses provisoires qui donnent des informations sur le statut de la connexion. Ils ne servent pas pour les requêtes ou les réponses finales. Exigences issues du serveur :

Réponses toutes terminées par la première ligne vide après la ligne de statut

Non utilisés pour HTTP 1.0. Le serveur d’origine ne doit jamais envoyer de réponse 1xx au client HTTP 1.0

Cloudflare transmettra toutes ces réponses et ne générera jamais cette réponse.

100 Continuer ( RFC7231 External link icon Open external link )

Confirmation de la requête initiale d’envoi d’un corps de réponse. Le serveur d’origine est prêt à accepter la requête (d’après les en-têtes de requête). Elle est renvoyée avant que le client n’envoie généralement le corps de la réponse. Cela empêche les clients d’envoyer des données inutiles ou inutilisables. Requis du serveur : Si le client envoie l’en-tête Expect : En-tête 100-continue , le serveur doit répondre immédiatement avec soit 100 Continue et continuer à lire à partir du flux d’entrée, soit envoyer un autre code de réponse. Cloudflare utilise des connexions Keep-Alive, donc cette réponse ne devrait pas être nécessaire.

101 Changement de protocole ( RFC7231 External link icon Open external link )

Le serveur d’origine accepte la requête de changement de protocole du client. La requête du client contenait Upgrade dans un champ d’en-tête ou il y a eu un changement dans le protocole de l’application utilisé sur cette connexion. Si vous utilisez le champ d’en-tête Upgrade, le serveur a accepté d’effectuer une mise à niveau vers un protocole qui est plus haut sur la liste de priorité du client que le protocole actuellement utilisé. Le serveur d’origine doit également répondre par un champ d’en-tête Upgrade pour indiquer le ou les nouveaux protocoles vers lesquels la connexion est basculée. On suppose que ce basculement sera avantageux tant pour le client que le serveur. Le cas d’utilisation le plus courant est celui des websockets. Pour plus d’informations sur les websockets de Cloudflare, voir : Cloudflare prend maintenant en charge les websockets External link icon Open external link

102 Traitement ( RFC2518 External link icon Open external link )

Le serveur a reçu la réponse complète du client, mais s’attend à ce que le traitement prenne plus de temps (p. ex. > 20 secondes). Le serveur doit envoyer une réponse finale après que la requête a été complétée. Utilisé uniquement pour HTTP 1.1 et les versions supérieures.