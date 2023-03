자동화를 통해 여러 사이트를 Cloudflare에 추가

Cloudflare API 또는 Cloudflare의 CLI 도구, flarectl을 사용하여 10개 이상의 여러 사이트를 추가하는 방법을 알아보시기 바랍니다.

​​ 이 문서에서

10개 이상의 여러 사이트를 한 번에 Cloudflare에 추가해야 하는 경우, Cloudflare API를 통해 처리할 수 있습니다. 여러 사이트를 추가하는 것은 다음과 같은 경우 유용합니다.

여러 도메인을 하나의 정식 도메인에 매핑하는 경우. 예: 여러 국가(.com.au, .co.uk, 기타)의 도메인을 Cloudflare로 보호하려는 경우

에이전시나 IT 컨설팅 회사로서 고객을 대신하여 여러 도메인을 관리하는 경우(주의: Cloudflare Partner 프로그램 External link icon Open external link 을 참조하시기 바랍니다)

을 참조하시기 바랍니다) 기존 사이트를 Cloudflare로 이전하는 경우

특히 이름 서버를 변경하는 방법이나 DNS 레코드를 추가하는 방법에 이미 친숙한 경우, API를 사용하면 여러 사이트를 신속하고 효율적으로 추가할 수 있습니다.

​​ 필수 구성 요소

자동화를 통해 여러 사이트를 Cloudflare에 추가할 때 필요한 것:

​​ API를 통한 도메인 추가

Cloudflare는 완벽한 기능을 갖춘 API( 문서 External link icon Open external link )를 갖추고 있으며, 이를 통해 새로운 도메인 생성을 자동화하는 것은 물론 DNS 레코드, Page Rules, 기타 다양한 보안 설정을 구성할 수 있습니다. Cloudflare는 이 API로 여러 도메인을 한 번에 자동 추가합니다.

터미널 애플리케이션(예: Terminal 또는 Terminal.app)을 열고 API 키와 이메일을 설정하세요.

이어서, 도메인 이름별로 간단한 루프를 작성하세요.

for domain in $(cat domains.txt); do \ curl -X POST -H "X-Auth-Key: $CF_API_KEY" -H "X-Auth-Email: $CF_API_EMAIL" \ -H "Content-Type: application/json" \ "https://api.cloudflare.com/client/v4/zones" \ --data '{"account": {1}, "name":"'$domain'","jump_start":true}'; done

“jump_start” 키에 따라 Cloudflare가 “www”, “mail”, “blog” 또는 기타 다양한 공통 DNS 레코드를 자동으로 검색하기 때문에 수동으로 구성하지 않아도 됩니다(하지만 검색된 DNS는 수동으로 확인해야 합니다). _id_of_that_account_는 계정 ID 아래 Cloudflare Overview 앱에 있습니다.

API는 등록 기관(도메인이 등록된)에서 변경해야 하는 이름 서버 External link icon Open external link 를 포함한 응답을 반환합니다.

“name_servers” 키가 응답에 있음을 주목하십시오. 이것은 계정에 추가한 모든 사이트에 동일한 고유 쌍입니다. 예:

"name_servers": [ "chad.ns.cloudflare.com", "lucy.ns.cloudflare.com" ]

값(위의 값이 아님!)을 복사하고 등록 기관의 이름 서버를 업데이트하세요 External link icon Open external link .

​​ flarectl(Cloudflare의 CLI 도구)을 통한 도메인 추가

Cloudflare의 공식 CLI인 flarectl을 사용하여 도메인을 추가할 수도 있습니다. 운영 체제(Windows, macOS/Darwin, Linux)용으로 미리 제작된 패키지를 다운로드 External link icon Open external link 하고 이를 사용하여 도메인을 만들 수 있습니다.

먼저 API 자격 증명을 설정해야 합니다.

이어서, flarectl에 다음과 같이 명령을 실행하세요.

for domain in $(cat domains.txt); do flarectl zone create --zone=$domain --jumpstart=false; done

이후 “flarectl zone list"를 통해 도메인별 이름 서버를 갖게 됩니다.

for domain in $(cat domains.txt); do flarectl zone info --zone=$domain; done

Cloudflare 커뮤니티 External link icon Open external link 에서 도움말이나 팁을 검색해보세요.

​​ 일반적인 문제

이 과정에서 오류가 나타나면 도메인이 등록되지 않았거나(또는 등록만 됐거나), 하위 도메인이거나, 유효하지 않을 수 있습니다. 다음 문서는 가장 일반적인 사례를 소개하고 있습니다.