HTTP状态代码

这些文档是 Cloudflare 在 HTTP 响应代码方面对 Internet 标准跟踪协议解读。请参考当前版本的“Internet Official Protocol Standards”（STD 1）来获取此协议的标准化状态说明。我们也附上了所有 Cloudflare 自定义错误代码（52x）和其他常见的状态代码。

在这些文章中，我们较多地提及了以下术语。为方便您理解，下方提供了我们对这些术语的定义：

服务器 - 接收请求和发送响应的任何一方。可以是源站和中间服务器。

源/主机服务器 - 最终的目的地服务器。此服务器真正托管网站的内容。

代理服务器 - 介于源站服务器和客户端之间的服务器。例如，Cloudflare 就属于代理服务器。

客户端 - 发出请求的一方。通常是通过浏览器访问站点的最终用户，但也可以是 API 客户端或从站点请求资源的任何人。

后端 - 并非对客户端或从客户端进行的连接，而是介于代理服务器和/或源站服务器之间的连接

用户代理 - 用于发送请求的机器。可以是发出请求的浏览器或其他程序，如 RESTful API 请求

有效负载 - 剔除了标头的响应或请求数据。也称为响应/请求正文

缓存相关注释： 默认情况下，任何可以缓存的 HTTP 状态代码也视为可被 Cloudflare 缓存（除非方法定义或显式缓存控制另有指示）。 Cloudflare 缓存 HTTP 响应的方式与缓存任何请求的方式类似。Cloudflare 在决定是否要缓存时，会考虑页面规则、边缘 TTL 和源标头。如需更多信息，请参阅 如何告诉 Cloudflare 需要缓存的内容？ External link icon Open external link 和 边缘 TTL 是什么意思？ External link icon Open external link

HTTP 状态代码：

1xx 信息性 External link icon Open external link

2xx 成功 External link icon Open external link

3xx 重定向 External link icon Open external link

4xx 客户端错误 External link icon Open external link