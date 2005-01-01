HTTP状态代码
HTTP状态代码
这些文档是 Cloudflare 在 HTTP 响应代码方面对 Internet 标准跟踪协议解读。请参考当前版本的“Internet Official Protocol Standards”（STD 1）来获取此协议的标准化状态说明。我们也附上了所有 Cloudflare 自定义错误代码（52x）和其他常见的状态代码。
在这些文章中，我们较多地提及了以下术语。为方便您理解，下方提供了我们对这些术语的定义：
服务器 - 接收请求和发送响应的任何一方。可以是源站和中间服务器。
源/主机服务器 - 最终的目的地服务器。此服务器真正托管网站的内容。
代理服务器 - 介于源站服务器和客户端之间的服务器。例如，Cloudflare 就属于代理服务器。
客户端 - 发出请求的一方。通常是通过浏览器访问站点的最终用户，但也可以是 API 客户端或从站点请求资源的任何人。
后端 - 并非对客户端或从客户端进行的连接，而是介于代理服务器和/或源站服务器之间的连接
用户代理 - 用于发送请求的机器。可以是发出请求的浏览器或其他程序，如 RESTful API 请求
有效负载 - 剔除了标头的响应或请求数据。也称为响应/请求正文
缓存相关注释： 默认情况下，任何可以缓存的 HTTP 状态代码也视为可被 Cloudflare 缓存（除非方法定义或显式缓存控制另有指示）。 Cloudflare 缓存 HTTP 响应的方式与缓存任何请求的方式类似。Cloudflare 在决定是否要缓存时，会考虑页面规则、边缘 TTL 和源标头。如需更多信息，请参阅 如何告诉 Cloudflare 需要缓存的内容？和 边缘 TTL 是什么意思？
HTTP 状态代码：