Cloudflare Rate Limiting 服务费用

​​ Cloudflare Rate Limiting 服务费用

了解有关如何计算 Cloudflare Rate Limiting 账单的更多信息。

Enterprise 客户将按合同中所定的费用来收取。所有其他用户会 根据其使用量 External link icon Open external link 收费，并显示在每月的订阅发票中，详细信息如下：

您所有网站的首 10000 个可计费请求均为免费。然后，每 10000 个请求的收费为 0.05 美元。举例说，如果您任何符合 rate limiting 规则的良好/允许的总请求数量为 35000 个：

1 - 10000 免费。

10001 - 20000 的费用为 0.05 美元

20001 - 30000 的费用为 0.05 美元

30001 - 35000 的费用为 0.05 美元（如果您只使用所付 10000 个请求中的一部分，也是按 10000 个请求来收费）

在下一个 账单日期 External link icon Open external link ，您将给收取总计 0.15 美元的 Rate Limiting 费用。费用将在您的账单上显示为行式项目，并会列出已计费的请求总数。

请注意，首 10000 个请求适用于您帐户中的所有网站，而不是每个网站的 10000 个免费请求：如果您有一个网站有 20000 个请求，而另一个网站有 30000 个请求，那么您的账单将按总计 50000 个请求计费 0.20 美元，而不是 0.15 美元。

​​ Rate Limiting 可计费使用

Rate Limiting 根据您所有网站中与您定义的规则匹配的良好（未阻止）请求的数量来计费。每个请求只计算一次，因此如果一个请求符合多个规则，也不会重复收费。

例如，一条规则匹配 example.com/ratelimit/* 并阻止每分钟发送超过 30 个请求的客户端：

客户端 A 以每分钟 10 个请求的速率向 example.com/ratelimit/foo 发送 20000 个请求。那些请求都是允许的。

客户端 B 向 example.com/ratelimit/bar 发送 90000 个请求，通常以每分钟 10 个请求的速率发送，但突发会超过每分钟 30 个请求。其中 60000 个请求在突发期间被阻止，当请求率较低时，允许 30000 个请求。

客户端 C 以每分钟 40 个请求的速率向 example.com/elsewhere 发送 20000 个请求。虽然这超出了限制值，但与规则路径不匹配，因此允许所有 20000 个请求。

在此示例中，50000 (30000 + 20000) 个请求是可计费的：客户端 A 和 B 都发送了与规则匹配的请求，但是客户端 B 的部分请求被阻止，并且那些被阻止的请求未被计费。总计费用为 (50000 - 10000) * 0.05 美元= 0.20 美元。

| 客户端

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请求 URL

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请求数量

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结果

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每月费用

A example.com/ratelimit/foo 20000 个（每分钟10 个请求） URL 模式匹配但未超过限制值。所有请求均通过。

(2-1)*0.05 美元 = 0.05 美元

仅对 10000 个请求收费，因为允许的首 10000 个请求不会产生任何费用。

| | B | example.com/ratelimit/bar |

90000 个：

60000 个（每分钟30 个请求）+ 30000 个（未达每分钟30 个请求）

| URL 模式匹配。规则阻止 60000 个请求，允许 30000 个请求。 | 3*0.05 美元 = 0.15 美元 | | C | example.com/elsewhere | 20000 个（每分钟40 个请求） | URL 模式不匹配。规则不适用。所有请求均通过。 | 0.00 美元 | | 总计费： | 0.20 美元 |