负载均衡（Load Balancing）服务费用

了解有关如何计算 Cloudflare Load Balancing 账单的更多信息。

​​ Cloudflare Load Balancing 定价

Cloudflare Load Balancing 订阅最低为每月 5 美元至 50 美元，具体取决于您选择的订阅选项。

您可以根据源服务器数量、运行状况检查频率、检查的区域数量和地理路由，配置 Load Balancing 以满足您的特定要求。

5 美元的订阅可让您配置 2 个源服务器，60 秒运行状况检查和来自一 (1) 个区域的检查：比较适合直接 Load Balancing 或故障转移。

​​ Cloudflare Load Balancing 计费

启用后，Cloudflare Load Balancing 将在帐户级别计费。除了每月订阅之外，我们还将计算所配置的每个 Load Balancer 的每月 DNS 请求数（“查询”）。在您帐户中的所有 Load Balancer 之间共享的首 500000 个查询是免费的：除此之外的额外使用费用为每 500000 个查询 50 美分，不足 500000 个向上舍入。

例如：

81451 DNS 查询 = 订阅 + 0 美元使用费

511881 DNS 查询 = 订阅 + 0.50 美元使用费

2994155 DNS 查询 = 订阅 + 2.50 美元使用费

请注意，鉴于通过配置 CNAME 记录，不同网站可以共享 Load Balancer，所以首 500000 个查询基于您帐户中所有有效 Load Balancer，而不是基于每个网站（域名）。

对于您已配置的每个负载均衡主机名，按照对 Cloudflare 域名服务器的权威 DNS 查询 External link icon Open external link 来计算使用量。

您可以将 Load Balancer 配置为针对 HTTP (S) 服务的“代理”（橙色云），以减少权威 DNS 查询的数量，这将把外部 DNS TTL 设置为 5 分钟，借助非常短的 DNS TTL 设置保持良好的故障转移性能。 详细了解代理（橙色云）与未代理（灰色云）的分别。 External link icon Open external link

​​ Enterprise 客户计费

Enterprise 客户会根据与 Cloudflare 销售团队协定的价格进行计费。Enterprise 客户还可以使用以下功能：