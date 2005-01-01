联系 Cloudflare 支持

​​ 联系 Cloudflare 支持

了解如何联系 Cloudflare 支持以及如何提交支持票证。

Cloudflare 客户可以通过社区、聊天或支持票证联系 Cloudflare 以获得支持。支持选项可能会因您的计划而异。

企业 Business Pro 免费 社区 加入社区，提出基本的故障排除问题，查看最新资源，例如解决常见客户问题的提示。 是 是 推荐 推荐 支持工单 用于解决具体问题或错误。响应时间取决于您的计划。 是 是 是 否* 聊天 用于提出具体问题。 是 是 否 否 紧急电话 使用电话支持来报告紧急情况，如站点中断或 DDoS 攻击。 是 否 否 否 * 我们鼓励 Free 计划客户利用我们的 Cloudflare 社区，而且只能获得针对账单、帐户、2FA 和滥用问题的标准工单支持。

为了帐户安全起见，在与 Cloudflare 支持讨论帐户设置和敏感详情之前，您必须在 Cloudflare Dashboard 中验证您的身份和帐户所有权。有两种验证方法：

一次性令牌，每三十 (30) 秒自动刷新一次，或

移动设备上的 身份验证器应用令牌 External link icon Open external link 。

1. 登录您的 Cloudflare 帐户。

2. 在 Cloudflare Dashboard 的右上角点击支持。

3. 点击联系支持。向下滚动到_紧急电话支持热线 - 身份验证_ 卡。

4. 要使用一次性令牌进行身份验证，请点击获取一次性令牌。此时将出现一个带有令牌代码的弹出窗口。该代码每 30 秒自动刷新一次。

5. 要使用身份验证器应用进行身份验证，请点击配置身份验证器应用，并按照以下屏幕上的 配置说明 External link icon Open external link 进行操作。配置后，令牌代码将出现在您的移动身份验证应用程序中。

6. 等到 Cloudflare 支持人员要求提供代码，然后再共享验证令牌。

要提交支持票证，请按下列步骤操作：

登录您的 Cloudflare 帐户。 从支持下拉菜单中选择_帮助中心_。 如果登录出现在右上角，请点击“登录”，否则，请点击您的姓名或个人资料图片。 点击我的活动和请求。

Cloudflare 支持按照以下优先级顺序回复收到的每一个票证：

企业

Business

Pro

免费

Cloudflare Support 致力于尽快回应客户的问题。紧急问题（站点宕机、受到攻击等）会优先获得最快的回应。以下定义说明了 Cloudflare 分配给各票证以及相关的服务级别协议 (SLA) 或服务级别目标 (SLO) 的优先级别。在可能的情况下，回应速度将快于指定的 SLA。

P1 - 服务严重受损，多个位置的用户无法使用服务。 例如：站点宕机或持续受到攻击。

P2 - 一直无法从单个位置或局部区域使用服务。 例如：局部的“拒绝服务”问题。此类问题可能涉及单个网站甚至单个服务器。

P3 - 存在的问题虽然可能会影响服务，但不会导致无法使用服务 例如：纯信息性的请求、报告或使用问题，或关于文档的澄清，或性能不太理想，但也可用

P4 - 与 Cloudflare 产品和服务相关的一般问题

​​ Premium SLA

P1 - 1 小时内首次回应

P2 - 2 小时内首次回应

P3 - 24 小时内首次回应

P4 - 24 小时内首次回应

​​ Enterprise SLA

P1 - 2 小时内首次回应

P2 - 4 小时内初始回应

P3 - 48 小时内首次回应

P4 - 48 小时内首次回应

​​ Business SLO

P1 - 8 小时内首次回应

P2 - 12 小时内首次回应

P3 - 72 小时内首次回应

P4 - 72 小时内首次回应

​​ 其他计划的 SLO

Pro SLO - 所有优先级别都是 5 天

免费客户 - 不提供 SLA，但会按照收到请求的顺序回应客户。为了更快地获得答案，强烈建议您在我们的 社区论坛 External link icon Open external link 上搜索或发帖。

​​ Cloudflare 支持联系指南

Cloudflare 支持部门无法执行以下操作：

代表客户进行配置或帐户修改；

通过电话提供敏感的帐户信息；或者

对与用于联系支持部门的 Cloudflare 帐户电子邮件地址无关的域名进行故障排除或答疑解惑。