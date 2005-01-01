如果我想提高在中国的绩效，我应该选择哪项服务，Cloudflare 还是云加速？

Cloudflare 与百度的合作伙伴关系对这两种服务带来了很多好处。

如符合以下条件，您应该注册 Cloudflare External link icon Open external link ：

您相当一部分受众位于中国大陆地区_以外_。 您想使用英语提供的服务（包括支持）。 您没有 ICP 许可证 External link icon Open external link 。 您需要 HTTPS。

如符合以下条件，您应该选择 云加速 External link icon Open external link 服务：

您的用户群主要位于中国大陆。 您希望使用以中文提供的服务（包括支持）。 您有 ICP 许可证 External link icon Open external link 。 您的域名只需要 HTTP。

请访问 http://su.baidu.com/ External link icon Open external link 并按照注册步骤进行操作。

由于 China Network 是一项联合产品，因此一个域名一次只能通过一个提供商活动。如果域名当前位于 Cloudflare 上，则需要从您的 Cloudflare 帐户中删除该域名， 注册 External link icon Open external link 一个云加速帐户，然后将该域名添加到您的云加速帐户。如果您要从云加速换到 Cloudflare，则上述步骤同样适用。

如果您选择在两个服务上设置不同的域，则可以同时使用 Cloudflare 和云加速。

无论 Cloudflare 还是百度云加速都可以为您带来很多优势。

如符合以下条件，您应该选择 Cloudflare External link icon Open external link :

您在海外有相当规模的用户访问量 您希望服务商提供英文支持 （产品和客服） 您不具有 ICP External link icon Open external link 备案 您需要 HTTPS 支持

如果您符合以下条件，那么您应该选择使用 云加速 External link icon Open external link ：

您的访问者主要来自中国 您希望服务商提供中文支持 您已有网站备案 ( ICP External link icon Open external link ) 您的域名只需要 HTTP（不需要 HTTPS）

注册云加速详情请访问 http://su.baidu.com/ External link icon Open external link 。

​​ 是否可以同时使用 Cloudflare 和百度云加速？

因为 Cloudflare 和百度的中国网络资源整合，一个域名只能在一个服务上保持激活状态。如果域名目前在 Cloudflare 上，而您希望切换到百度云加速，您需要从 Cloudflare 帐户删除对应域名的记录，让后将其添加在您的云加速帐户里。从云加速切换到 CloudFlare 也要做相似的操作。

如果您在 Cloudflare 和云加速帐户下设置的是不同的域名，您则可以同时使用 Cloudflare 和云加速服务。