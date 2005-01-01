如果我想提高在中国的绩效，我应该选择哪项服务，Cloudflare 还是云加速？
如果我想提高在中国的绩效，我应该选择哪项服务，Cloudflare 还是云加速？
Cloudflare 与百度的合作伙伴关系对这两种服务带来了很多好处。
如符合以下条件，您应该注册 Cloudflare：
- 您相当一部分受众位于中国大陆地区_以外_。
- 您想使用英语提供的服务（包括支持）。
- 您没有 ICP 许可证。
- 您需要 HTTPS。
如符合以下条件，您应该选择 云加速服务：
- 您的用户群主要位于中国大陆。
- 您希望使用以中文提供的服务（包括支持）。
- 您有 ICP 许可证。
- 您的域名只需要 HTTP。
云加速如何注册？
请访问 http://su.baidu.com/ 并按照注册步骤进行操作。
由于 China Network 是一项联合产品，因此一个域名一次只能通过一个提供商活动。如果域名当前位于 Cloudflare 上，则需要从您的 Cloudflare 帐户中删除该域名， 注册一个云加速帐户，然后将该域名添加到您的云加速帐户。如果您要从云加速换到 Cloudflare，则上述步骤同样适用。
如果您选择在两个服务上设置不同的域，则可以同时使用 Cloudflare 和云加速。
如果我希望改善网站在中国的性能，应该用 Cloudflare 还是百度云加速？
无论 Cloudflare 还是百度云加速都可以为您带来很多优势。
如符合以下条件，您应该选择 Cloudflare:
- 您在海外有相当规模的用户访问量
- 您希望服务商提供英文支持 （产品和客服）
- 您不具有 ICP备案
- 您需要 HTTPS 支持
如果您符合以下条件，那么您应该选择使用 云加速：
- 您的访问者主要来自中国
- 您希望服务商提供中文支持
- 您已有网站备案 ( ICP)
- 您的域名只需要 HTTP（不需要 HTTPS）
我怎样注册百度云加速？
注册云加速详情请访问 http://su.baidu.com/。
是否可以同时使用 Cloudflare 和百度云加速？
因为 Cloudflare 和百度的中国网络资源整合，一个域名只能在一个服务上保持激活状态。如果域名目前在 Cloudflare 上，而您希望切换到百度云加速，您需要从 Cloudflare 帐户删除对应域名的记录，让后将其添加在您的云加速帐户里。从云加速切换到 CloudFlare 也要做相似的操作。
如果您在 Cloudflare 和云加速帐户下设置的是不同的域名，您则可以同时使用 Cloudflare 和云加速服务。