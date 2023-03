如何在 Cloudflare 对一个 URL 限制访问 ?

​​ 如何在 Cloudflare 对一个 URL 限制访问 ?

​​ Zone Lockdown

Zone Lockdown 可以指定一个或多个 IP 地址或网络的列表,这些 IP 地址或网络是_唯一被允许_访问域、子域或 URL 的 IP。可以在同一条规则中指定多个目标,并且可以使用 IPv4 和 IPv6 源地址。也可以使用 IP CIDR 范围。未在规则中指定的任何 IP 将被拒绝访问该页面。

​​ 示例 - 仅允许在办公室内访问公司网站

例如,假设您希望将网站测试页面和wiki的访问权限限制为从公司总部和分支机构连接的用户。出于演示的目的,我们假设以下内容:

您可以在 UI 中创建此规则,首先导航到防火墙: https://www.cloudflare.com/a/firewall/example.com External link icon Open external link

您可以轻松指定限制访问的规则,如下所示:

您还可以使用我们的 API 创建此规则:

$ curl -X POST -H "X-Auth-Email: $MYEMAIL" -H "X-Auth-Key: $MYAPIKEY" -H "Content-Type: application/json" https://api.cloudflare.com/client/v4/zones/$MYZONETAG/firewall/lockdowns --data \ ‘{ "description":"Block all traffic to the staging and wiki unless coming from corporate headquarters or a branch office", "urls": [ "staging.example.com/*", "example.com/wiki/*" ], "configurations": [ { "target": "ip_range", "value":"192.0.2.0/24" }, { "target": "ip_range", "value":"2001:DB8::/64" }, { "target": "ip", "value":"203.0.133.1" } ] }’

该规则将返回给您,以及稍后可用于修改或删除规则的 ID。

{ "result": { "id":"5da0e8a257cc4fc98cf42ea3bd22dc8f", "paused": false, "description":"Block all traffic to the staging and wiki unless coming from corporate headquarters or a branch office", "urls": [ "staging.example.com/*", "example.com/wiki/*" ], "configurations": [ { "target": "ip_range", "value":"192.0.2.0/24" }, { "target": "ip_range", "value":"2001:DB8::/64" }, { "target": "ip", "value":"203.0.133.1" } ] }, "success": true, "errors": null, "messages": null }

以下是用户从未经授权的 IP 访问被限制的 URL 时所看到内容示例:

每个域名可使用的 Zone Lockdown 规则数量取决于计划类型。

计划 可用规则数 Free 0 Pro 3 Business 10 Enterprise 200