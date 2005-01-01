使用 Cloudflare Logs（ELS）调查 DDoS 流量（仅限 Enterprise）

了解如何通过有效整理 Cloudflare Logs（过去称为 ELS）来辨别恶意流量的来源。

借助 Cloudflare Logs（以前称为 ELS），您可以访问实用的数据来分析可能呈现出 DDoS 攻击相关模式的流量。您可以通过整理 Cloudflare Logs 数据来进行这种分析。要开始操作，请按照下述步骤操作，并查看提供的示例工作流程。

在按照这些说明操作前，您需要：

收集下列信息：

区域管理员电子邮件地址 区域 ID（可在 Overview > Zone ID 下找到） 客户端 API 密钥 开始时间（示例格式：1529171100) 结束时间（示例格式：1529171100)

​​ 第 2 步：下载并保存日志

注意：Cloudflare 端点具有 1 小时范围限值，每次请求的日志文件大小也必须小于 1GB。如果文件大小超过 1GB，下载会在 1GB 处截断，即使所请求时间的日志事件未能包含在内。为避免截断日志，请将时间从 1 小时缩短到 45 分钟之类的时长，直到日志文件大小小于 1GB。

下载 Cloudflare Logs 中的 *所以* 字段，并保存到 els.txt：

模板：

curl -sv -o els.txt -H "X-Auth-Email: email" -H "X-Auth-Key: api key" "https://api.cloudflare.com/client/v4/zones/zone id/logs/received?start=starttime&end=endtime&fields=(curl -s -H "X-Auth-Email: email" -H "X-Auth-Key: api key" "https://api.cloudflare.com/client/v4/zones/zone id/logs/received/fields" | jq '. | to_entries[] | .key' -r | paste -sd "," -)"

示例（以及值）：

**下载 Cloudflare Logs 中的 *特定* 字段，并保存到 els.txt：

**

此命令仅在您请求的日志中包含以下字段：CacheCacheStatus、CacheResponseBytes、CacheResponseStatus、CacheTieredFill 和 ClientASN。

请从 此处 External link icon Open external link 查看 Cloudflare Logs 的完整列表。

模板：

curl -sv -o els.txt-H "X-Auth-Email:email" -H "X-Auth-Key:api key" "https://api.cloudflare.com/client/v4/zones/zone id/logs/received?start=starttime&end=endtime&fields=CacheCacheStatus,CacheResponseBytes,CacheResponseStatus,CacheTieredFill,ClientASN”

示例（以及值）：

​​ 第 3 步：整理日志

按照字段值整理日志，并输出到文件中。按 HTTP 200 响应整理并输出到 els-200.txt 文件：

~$ cat els.txt| grep ":200," > els-200.txt

按 HTTP 525 响应整理并输出到 els-525.txt 文件

~$ cat els.txt| grep ":525," > els-525.txt

**字段****值“:525,”**源于何处？

模式 :525,（冒号、状态代码、逗号）是 EdgeResponseStatus 字段独有的。如果简单地搜索 HTTP 状态代码 525 而不加冒号和结尾逗号，则也会包含其他字段（例如 EdgeStartTimeStamp）中的模式 525，包括许多数字并且也可能包含数字序列 525。

注意：原样的输出文件（els-200.txt 和 els-525.txt）非常不易读。若要以更易读的格式查看，请在以下命令中使用 jq：

~$ cat els-525.txt | jq '.'

按字段统计请求数并输出到****文件

在本例中，我们统计 SSL 协议版本的请求数，这在 Cloudflare Logs 中用 ClientSSLProtocol 字段表示（注意以下以下名称名称前的句点）。

~$ jq -r .ClientSSLProtocol els-200.txt |sort -n |uniq -c |sort -n > ClientSSLProtocol.txt

~$ cat ClientSSLProtocol.txt

示例输出：

ClientRequestURI、ClientIP、ClientRequestUserAgent、ClientCountry 和 ClientRequestHost 字段通常在这些日志中查找攻击模式时最有帮助的字段。

按照 ClientRequestUserAgent 整理可以设置 User Agent Blocking 规则。

按照 ClientCountry 整理可以基于国家/地区设置防火墙规则。

按照 ClientRequestURI 整理可以为请求数最多的页面设置 Rate Limiting 规则。

通常，您需要按照多个字段来整理，以分析和辨别攻击的来源。例如，请查看以下工作流程：

操作 1：按照 HTTP 200 响应整理您下载的 Cloudflare Logs，并输出到 els-200.txt。

原因：您不关心 Cloudflare 已阻止的响应；即，导致 HTTP 响应 503 或 403 的请求。在我们边缘网络导致 200 HTTP 响应的请求不会被 Cloudflare 阻止，有可能会一路通达源站（如果它未在 Cloudflare 边缘缓存）。具有恶意目的人可专门设计此类请求，使源站负担过重。

操作方法：

~$ cat els.txt | grep ":200," > els-200.txt

**

操作 2**：按照 URI 整理“仅 HTTP 200”日志，并输出到 els-200-URI.txt。

原因：在 200 响应中，您想要查看被请求次数最多的页面。

操作方法：

查找排名最前的 URI：

~$ jq -r .ClientRequestURI els-200.txt |sort -n |uniq -c |sort -n > els-200-top-URIs.txt

~$ cat els-200-top-URIs.txt

从此列表中挑一个 URI 并将含有该 URI 的日志条目输出到单独的文件。为此，可将以下命令中的 /ClientRequestURI/path/to/something/ 替换您选择的 URI：

~$ cat els-200.txt| grep "/ClientRequestURI/path/to/something/" > els-200-URI-1.txt

**

操作 3**：按照 IP 地址统计特定 URI 的“仅 HTTP 200”响应，并输出到 els-200-URI-1-Top-IP.txt

原因：您想要查看请求该 URI 并导致 200 响应的排名最前的 IP 地址。

操作方法：

~$ jq -r .ClientIP els-200-URI-1.txt |sort -n |uniq -c |sort -n > els-200-URI-1-Top-IP.txt

输出文件的内容：

~$ cat els-200-URI-1-Top-IP.txt

您可以按照请求 URI 和请求这些 URI 的 IP 来缩小 200 HTTP 响应的范围。也可以通过相反的方式整理日志，按照排名最前的 IP 地址缩小日志条目范围，再查看各个 IP 地址请求最多的 URI 是哪些。