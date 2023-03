自動化機能を使ってCloudflareに複数のサイトを追加する

Cloudflare APIまたはCloudflareのCLIツールflarectlを使用して、複数のサイト(10以上)を一度にCloudflareに追加する方法を説明します。

複数のサイト(10以上)をCloudflareに一度に追加する必要がある場合は、Cloudflare APIを介して追加することができます。複数のサイトの追加は、次のような場合に役立ちます:

複数のドメインを単一の正規ドメインにマッピングする場合。例:Cloudflareを使用してさまざまな国のドメイン(.com.au、.co.ukなど)を保護したい。

代理店またはITコンサルタントであり、お客様に代わって複数のドメインを管理している場合(注:Cloudflareの パートナープログラム External link icon Open external link の利用をご検討ください)

の利用をご検討ください) 複数の既存サイトをCloudflareに移動しようとしている

APIを使用することにより、複数のサイトを迅速に効率よく追加できます。特に、ネームサーバーの変更方法やDNSレコードの追加方法に精通している場合はお勧めします。

自動化機能を使ってCloudflareに複数のサイトを追加するには、以下が必要になります:

Cloudflareには、完全な機能を備えたAPI( ドキュメント External link icon Open external link )があり、新しいドメインの作成を自動化し、DNSレコード、Page Rule、およびCloudflareの多くのセキュリティ項目を設定できます。このAPIを使用して、複数のドメインを一度に自動追加します。

端末アプリケーション(例: TerminalまたはTerminal.app) を開いて、APIキーとメールを設定します:

次に、各ドメイン名を取得するシンプルなforループを書きます

for domain in $(cat domains.txt);do \ curl -X POST -H "X-Auth-Key: $CF_API_KEY" -H "X-Auth-Email: $CF_API_EMAIL" \ -H "Content-Type: application/json" \ "https://api.cloudflare.com/client/v4/zones"\ --data '{"account": {"id": "id_of_that_account"}, "name":"'$domain'","jump_start":true}'; done

「jump_start」キーを使用すると、手動で設定しなくても済むように、Cloudflareが一般的なDNSレコードのスキャンを自動的に試行します。例:「www」、「mail」、「blog」、およびそのほか多数(すべてを網羅しているかを確認してください)。 id_of_that_account は、 アカウントIDの下のCloudflare Overview アプリにあります。

APIは、Registrar(ドメインを登録した場所)で 変更する必要があるネームサーバー External link icon Open external link を含む、レスポンスを返します。

「name_servers」キーがレスポンスにあることに注意してください。 これらは、アカウントに追加するすべてのサイトに対して同じ一意のペアになります。

"name_servers": [ "chad.ns.cloudflare.com","lucy.ns.cloudflare.com"]

Registrarで(上記の値ではなく)各自の値をコピーして、 ネームサーバーを更新 External link icon Open external link します。

Cloudflareの公式CLIであるflarectlを使用してドメインを追加することもできます。オペレーティングシステム(Windows、macOS/Darwin、Linux)用の ビルド済みパッケージをダウンロード External link icon Open external link し、それを使用してドメインを作成することができます。

まず、API 認証情報を設定する必要があります。

次に、flarectl内で以下のコマンドを実行します:

for domain in $(cat domains.txt); do flarectl zone create --zone=$domain --jumpstart=false; done

その後で、「flarectlゾーンリスト」を使用して、各ドメインのネームサーバーを取得できます。

for domain in $(cat domains.txt); do flarectl zone info --zone=$domain; done

Cloudflareコミュニティ External link icon Open external link 内でヘルプやヒントを探すことができます。

このプロセスでエラーが返された場合、ドメインは登録されていない(登録されたばかりである)、サブドメインである、または無効である可能性があります。以下の記事では、最もよくあるケースについて説明します: