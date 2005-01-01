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无法将我的域名添加到 Cloudflare…

​​ 无法将我的域名添加到 Cloudflare…

本文提供了排除在将域添加到 Cloudflare 时发生的错误的步骤。

​​ 本文内容

​​ 第 1 步 - 禁用 DNSSEC

在您的域名注册商处启用 DNSSEC 时，Cloudflare 无法为域提供权威 DNS 解析。域在 Cloudflare 中处于_活动_状态后，您可以重新启用 DNSSEC，但必须使用 Cloudflare 的 DNSSEC 要求配置 DNSSEC

在注册商处启用 DNSSEC 的可能症状包括：

  • 切换到 Cloudflare 的域名服务器后，DNS 无法解析。
  • DNS 查询响应状态为 SERVFAIL
  • 域在 Cloudflare Overview 应用中保持_待处理_状态。

如果您需要协助禁用 DNSSEC，请与您的域名提供商联系。如果域中存在 DS 记录，则可能启用 DNSSEC。_DS 记录_可以通过第三方在线工具（例如 https://mxtoolbox.com/ds.aspx）或通过命令行终端进行检查：

dig +short ds cloudflare.com2371 13 2 32996839A6D808AFE3EB4A795A0E6A7A39A76FC52FF228B22B76F6D6 3826F2B9

​​ 第 2 步 - 注册域名

有多个域名注册问题会阻止将域添加到 Cloudflare：

我们无法将 bad.psl-example 识别为注册域名。请确保您提供的是根域而不是任何子域（例如，example.com，而不是 subdomain.example.com）（代码：1099）

  • 域尚未完全注册或注册数据未列出域名服务器

  • 请与您的域名注册商联系，以更新注册中的域名服务器

以下是通过 + 添加站点添加注册不正确的域时 Cloudflare 仪表板中可能出现的一些错误：

  • exampledomain.com 不是注册域名（代码：1049）
  • 目前无法查找 exampledomain.com 的注册商和托管信息。请联系 Cloudflare 支持部门或稍后再试。（代码：1110）

​​ 第 3 步 - 解析根域的 DNS

在将域添加到 Cloudflare 之前，域必须为有效的工作域名服务器返回 NS 记录。_NS 记录_可以通过第三方在线工具（例如 https://www.whatsmydns.net/#NS/）或使用 dig 命令通过命令行终端进行检查：

dig +short ns cloudflare.comns3.cloudflare.com. ns4.cloudflare.com. ns5.cloudflare.com. ns6.cloudflare.com. ns7.cloudflare.com.

此外，域在查询时必须返回有效的 SOA 记录。_SOA 记录_可以通过第三方在线工具（例如 https://www.whatsmydns.net/#SOA/）或通过命令行终端进行检查：

dig +short soa cloudflare.comns3.cloudflare.com. dns.cloudflare.com.2029202248 10000 2400 604800 300

Cloudflare 禁止永久或临时添加某些域名。  请参阅以下说明以删除这两种类型的禁令。

​​ 取消临时禁令

当 Cloudflare 观察到太多次尝试将域添加到 Cloudflare 时，会返回错误：

Cloudflare 请求错误：[1105] 此区域已临时禁用，目前无法添加到 Cloudflare，请联系 Cloudflare 支持部门。

在联系 Cloudflare 支持部门之前，请等待 3 个小时再尝试将域重新添加到 Cloudflare。

​​

清除永久禁令

如果在添加域时发现以下任何错误，请向 Cloudflare 支持部门提交请求：

  • 错误：此区域已禁用，目前无法添加到 Cloudflare，请联系 Cloudflare 支持部门。（代码：1097）
  • 此区域目前无法添加到 Cloudflare，请联系 Cloudflare 支持部门。（代码：1093）