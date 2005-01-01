无法将我的域名添加到 Cloudflare…

本文提供了排除在将域添加到 Cloudflare 时发生的错误的步骤。

​​ 第 1 步 - 禁用 DNSSEC

在您的域名注册商处启用 DNSSEC 时，Cloudflare 无法为域提供权威 DNS 解析。域在 Cloudflare 中处于_活动_状态后，您可以重新启用 DNSSEC，但必须使用 Cloudflare 的 External link icon Open external link DNSSEC External link icon Open external link 要求 External link icon Open external link 配置 DNSSEC。

在注册商处启用 DNSSEC 的可能症状包括：

切换到 Cloudflare 的域名服务器后，DNS 无法解析。

DNS 查询响应状态为 SERVFAIL。

域在 Cloudflare Overview 应用中保持_待处理_状态。

如果您需要协助禁用 DNSSEC，请与您的域名提供商联系。如果域中存在 DS 记录，则可能启用 DNSSEC。_DS 记录_可以通过第三方在线工具（例如 https://mxtoolbox.com/ds.aspx External link icon Open external link ）或通过命令行终端进行检查：

dig +short ds cloudflare.com2371 13 2 32996839A6D808AFE3EB4A795A0E6A7A39A76FC52FF228B22B76F6D6 3826F2B9

​​ 第 2 步 - 注册域名

有多个域名注册问题会阻止将域添加到 Cloudflare：

域使用尚未在 公共前缀列表 External link icon Open external link 上的新 TLD（顶级域）

上的新 TLD（顶级域） 您可能会看到类似于以下内容的错误：

我们无法将 bad.psl-example 识别为注册域名。请确保您提供的是根域而不是任何子域（例如，example.com，而不是 subdomain.example.com）（代码：1099）

域尚未完全注册或注册数据未列出域名服务器

请与您的域名注册商联系，以更新注册中的域名服务器

以下是通过 + 添加站点添加注册不正确的域时 Cloudflare 仪表板中可能出现的一些错误：

exampledomain.com 不是注册域名（代码：1049）

目前无法查找 exampledomain.com 的注册商和托管信息。请联系 Cloudflare 支持部门或稍后再试。（代码：1110）

​​ 第 3 步 - 解析根域的 DNS

在将域添加到 Cloudflare 之前，域必须为有效的工作域名服务器返回 NS 记录。_NS 记录_可以通过第三方在线工具（例如 https://www.whatsmydns.net/#NS/ External link icon Open external link ）或使用 dig 命令通过命令行终端进行检查：

dig +short ns cloudflare.comns3.cloudflare.com. ns4.cloudflare.com. ns5.cloudflare.com. ns6.cloudflare.com. ns7.cloudflare.com.

此外，域在查询时必须返回有效的 SOA 记录。_SOA 记录_可以通过第三方在线工具（例如 https://www.whatsmydns.net/#SOA/ External link icon Open external link ）或通过命令行终端进行检查：

dig +short soa cloudflare.comns3.cloudflare.com. dns.cloudflare.com.2029202248 10000 2400 604800 300

Cloudflare 禁止永久或临时添加某些域名。 请参阅以下说明以删除这两种类型的禁令。

当 Cloudflare 观察到太多次尝试将域添加到 Cloudflare 时，会返回错误：

Cloudflare 请求错误：[1105] 此区域已临时禁用，目前无法添加到 Cloudflare，请联系 Cloudflare 支持部门。

在联系 Cloudflare 支持部门之前，请等待 3 个小时再尝试将域重新添加到 Cloudflare。

清除永久禁令

如果在添加域时发现以下任何错误，请向 Cloudflare 支持部门提交请求：