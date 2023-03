Meu DNS não está funcionando

​​ Meu DNS não está funcionando

Este artigo descreve os motivos pelos quais o DNS pode não funcionar para um domínio e fornece as etapas para solucionar o problema.

Em navegadores web como o Safari ou o Chrome, existem vários erros de DNS que habitualmente são observados:

Esse site não pode ser acessado

Essa página não está disponível

err_name_not_resolved

Não foi possível localizar o servidor

Erro 1001, erro de resolução de DNS

​​ Causas e resoluções comuns

Abaixo estão as causas mais comuns de erros de resolução de DNS e as soluções sugeridas.

​​ Erros de digitação no nome do domínio ou subdomínio

Verifique se os nomes do domínio ou subdomínio foram digitados corretamente no URL solicitado.

​​ Registros DNS ausentes

Verifique se você tem os registros DNS necessários no aplicativo de DNS do seu painel na Cloudflare. Isso inclui ter os seguintes registros:

O domínio raiz (por exemplo, example.com)

Quaisquer subdomínios existentes (por exemplo, www.example.com, blog.example.com etc.)

Saiba mais sobre como configurar registros DNS A e CNAME.

​​ O DNSSEC não foi desativado antes de o domínio ter sido adicionado à Cloudflare

As falhas de resolução de DNS vão ocorrer se o DNSSEC não tiver sido desabilitado no provedor de domínio antes de você adicionar o domínio à Cloudflare.

​​ Os nameservers não estão mais apontando para a Cloudflare

Se você gerencia os registros DNS por meio do aplicativo de DNS no painel de controle da Cloudflare e seu domínio parar de apontar para os nameservers da Cloudflare, a resolução de DNS será interrompida. Isso poderá ocorrer se o registrador alternar os nameservers do seu domínio para que passem a apontar para seus próprios nameservers padrão. Para confirmar se é esse o seu problema, verifique se o seu domínio usa os nameservers da Cloudflare.

​​ Endereço de IP não resolvido

Raramente, pode ocorrer que o resolvedor de DNS do cliente que está solicitando o URL falhe ao resolver um registro DNS para um endereço de IP válido. Recarregue a página após alguns minutos para ver se o problema desaparece. Esse problema não tem relação com a Cloudflare, mas utilizar o resolvedor de DNS da Cloudflare pode ajudar. Entre em contato com o seu provedor de hospedagem para obter mais ajuda com o seu resolvedor de DNS atual.