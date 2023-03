Como adicionar à Cloudflare os registros DNS específicos de cada fornecedor

Este artigo descreve como adicionar registros DNS à Cloudflare para oferecer suporte a vários softwares de terceiros, incluindo Google Cloud, Amazon S3, Microsoft Azure, ClickFunnels, WPEngine e Zoho.

​​ Como adicionar registros DNS para fornecedores

Este artigo requer conhecimento prévio do gerenciamento de registros DNS por meio do painel da Cloudflare. Para saber mais, consulte o artigo da Cloudflare sobre como gerenciar registros DNS External link icon Open external link .

Google

Adicione os seguintes registros MX:

Nome TTL Tipo de Registro Prioridade Destino @ Auto MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM @ Auto MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM @ Auto MX 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM @ Auto MX 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM @ Auto MX 10 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM

Depois de adicionados, os registros DNS são semelhante ao que se vê a seguir no aplicativo de DNS da Cloudflare:

Teste a configuração External link icon Open external link de e-mail do Google Apps.

Adicione um registro CNAME do Google App Engine ao DNS da Cloudflare.

Por exemplo, se o domínio for www.exemplo.com External link icon Open external link , o registro CNAME será algo como:

www CNAME ghs.googlehosted.com

Para configurar um redirecionamento para um domínio do Google Apps, consulte o guia do Google para encaminhamento de URLs External link icon Open external link .

Amazon

Os clientes da AWS devem atualizar os nameservers do seu domínio para que apontem para os nameservers da Cloudflare listados no aplicativo Overview do painel da Cloudflare:

Faça login na AWS. Clique em Minha Conta no canto superior direito da barra de navegação. Selecione o Console de Gerenciamento da AWS na lista suspensa. Clique em Serviços e selecione Route 53. Atualize os nameservers em dois lugares: Clique em Hosted zones e selecione o domínio a ser atualizado com os nameservers da Cloudflare.

Edite os nameservers para que apontem para os nameservers da Cloudflare.

Clique em Domínios registrados .

Selecione o domínio a ser atualizado com os nameservers da Cloudflare.

Clique em Adicionar ou editar nameservers.

Consulte a documentação da Amazon sobre como c External link icon Open external link riar um bucket do Amazon S3 External link icon Open external link .

Observe o URL completo do host atribuído ao bucket.

Adicione um registro CNAME para o bucket da AWS no DNS da Cloudflare. Por exemplo, se o URL completo do host do bucket for files.exemplo.com, adicione um registro CNAME similar ao seguinte:

files CNAME files.exemplo.com.s3.amazonaws.com

Consulte a documentação da Amazon sobre o SES e as configurações de verificação External link icon Open external link .

Localize os registros de verificação de TXT e de CNAME fornecidos pela Amazon.

Adicione os registros ao DNS da Cloudflare. Por exemplo, se o domínio da Cloudflare for exemplo.com, os registros DNS seão similares ao seguinte:

exemplo.com TXT "fmxqxT/icOYx4aA/bEUrDPMeax9/s3frblS+niixmqk="verificationstring._domainkey.exemplo.com CNAME verificationstring.dkim.amazonses.com

Consulte o conteúdo da ajuda do ELB da Amazon External link icon Open external link para obter orientações sobre a configuração do ELB na Amazon.

Adicione um registro CNAME à Cloudflare para o hostname; por exemplo: elb No aplicativo de DNS da Cloudflare, substitua o nome de domínio pelo destino do ELB:

_

.<região>._elb.amazonaws.com é o formato adequado do destino do CNAME

(por exemplo: _my-cool-cachepp-1344276401.eu-west-1._elb.amazonaws.com). Consulte o suporte da AWS para determinar o hostname ou a região da AWS.

Microsoft

Fornecedores diversos

Veja os exemplos abaixo para adicionar os registros DNS do Zoho corretos à Cloudflare. Em todos os exemplos, substitua exemplo.com pelo nome de domínio real:

Adicione os registros MX do Zoho:

exemplo.com MX mx.zohomail.com (configurar a Prioridade para 10)exemplo.com MX mx2.zohomail.com (configurar a Prioridade para 20)

(Opcional) Adicionar um registro SPF:

exemplo.com TXT v=spf1 mx include:zoho.com ~all

(Opcional) Para acessar e-mails por meio de um URL personalizado do Zoho External link icon Open external link , adicione um registro CNAME:

mail CNAME business.zoho.com

(Opcional) Para adicionar um registro de validação de domínio do Zoho External link icon Open external link :

zb******** CNAME business.zoho.com

Geralmente, os registros DNS são similares aos da lista abaixo. Substitua exemplo.com pelo nome de domínio real:

email CNAME sendgrid.netexemplo.com SPF v=spf1 a mx include:sendgrid.net ~allexemplo.com TXT v=spf1 a mx include:sendgrid.net ~allmtpapi._domainkey.EXEMPLO.com CNAME dkim.sendgrid.net.smtpapi._domainkey.e.EXEMPLO.COM CNAME dkim.sendgrid.net

Consulte a documentação do Ning sobre domínios personalizados e entradas de DNS External link icon Open external link .

Se o domínio personalizado do Ning for www.exemplo.com External link icon Open external link , adicione um CNAME e um registro A da seguinte maneira:

www.exemplo.com CNAME exemplo.ning.com.exemplo.ning.com A 208.82.16.68

Após o Ning verificar o domínio, altere o ícone de nuvem cinza dos registros DNS do Ning para uma nuvem laranja para que o tráfego possa fazer proxy para a Cloudflare.

Consulte a documentação do SmugMug para obter os dados mais recentes sobre os requisitos de registro DNS. Geralmente, adicione os registros CNAME do SmugMug similares ao seguinte:

photo CNAME domains.smugmug.comphotos CNAME domains.smugmug.com

Após o SmugMug verificar o domínio, altere o ícone de nuvem cinza dos registros DNS do SmugMug para uma nuvem laranja para que o tráfego possa fazer proxy para a Cloudflare.

Consulte o artigo do Mandrill sobre registros DNS External link icon Open external link para obter os dados mais recentes sobre os requisitos de registro DNS.

O Mandrill requer o acréscimo de registros SPF e DKIM. Obtenha os valores de registro DNS no site do Mandrill.

Adicione os registros SPF e DKIM como registros TXT no aplicativo de DNS da Cloudflare.

Por exemplo, se o domínio do Mandrill for exemplo.com adicione registros DNS similares ao seguinte:

exemplo.com TXT v=spf1 include:spf.mandrillapp.com ?allmandrill._domainkey.exemplo.com TXT v=DKIM1\; (valores do Mandrill)

Configure o Cloud Files do Rackspace por meio do registro CNAME. Consulte a documentação do Cloud Files do Rackspace External link icon Open external link . External link icon Open external link

Confirme o destino CNAME correto com o suporte do Rackspace.

Um exemplo de registro CNAME se parece com o seguinte:

rack CNAME e0978.r18.cf2.rackcdn.com

Se exemplo.com for o domínio personalizado, adicionar à Cloudflare registros DNS parecidos com esses abaixo:

exemplo.com A 66.6.44.4www.exemplo.com CNAME domains.tumblr.com

