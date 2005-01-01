我的 DNS 没有正常运行
我的 DNS 没有正常运行
本文提供了 DNS 没有为您域名工作的原因，并提供了进行故障排除的步骤。
问题
在 Safari 或 Chrome 等 Web 浏览器中，有几种常见的 DNS 错误：
- 无法访问此站点
- 此网页无法使用
- err_name_not_resolved
- 找不到服务器
- 错误 1001 DNS 解析错误
常见原因和解决方案
以下是 DNS 解析错误的最常见原因以及建议的解决方案。
拼写错误的域名子域
请证请求 URL 中的域名子域是否拼写正确。
缺少 DNS 记录
确保在 Cloudflare dashboard DNS 应用中拥有必要的 DNS 记录。其中包括以下记录：
- 根域（例如 example.com）
- 任何现有的子域（例如， www.example.com、blog.example.com 等）
了解有关设置 A 记录和 CNAME DNS 记录的详细信息。
在将域添加到 Cloudflare 之前，未禁用 DNSSEC
如果在将域添加到 Cloudflare 之前，在域提供商处 未禁用 DNSSEC，则会发生 DNS 解析失败。
域名服务器不再指向 Cloudflare
如果您通过 Cloudflare 仪表板中的 DNS 应用管理 DNS 记录，但的域名停止指向 Cloudflare 的域名服务器，则 DNS 解析将中断。如果您的域名 registrar 将域的域名服务器切换为指向其默认域名服务器，则可能会发生这种情况。要确认这是否是问题，请 检查您的域是否使用 Cloudflare 的域名服务器。
未解析的 IP 地址
在极少数情况下，请求 URL 的客户端中的 DNS 解析器可能无法将 DNS 记录解析为有效的 IP 地址。请待一段时间后重新加载页面以查看问题是否消失。此问题与 Cloudflare 无关，但使用 Cloudflare 的 DNS 解析服务可能会有所帮助。如需当前 DNS 解析器的其他帮助，请与您的主机提供商联系。