我的 DNS 没有正常运行

​​ 我的 DNS 没有正常运行

本文提供了 DNS 没有为您域名工作的原因，并提供了进行故障排除的步骤。

在 Safari 或 Chrome 等 Web 浏览器中，有几种常见的 DNS 错误：

无法访问此站点

此网页无法使用

err_name_not_resolved

找不到服务器

错误 1001 DNS 解析错误 External link icon Open external link

以下是 DNS 解析错误的最常见原因以及建议的解决方案。

请证请求 URL 中的域名子域是否拼写正确。

​​ 缺少 DNS 记录

确保在 Cloudflare dashboard DNS 应用中拥有必要的 DNS 记录。其中包括以下记录：

了解有关设置 A 记录和 CNAME DNS 记录的详细信息。

​​ 在将域添加到 Cloudflare 之前，未禁用 DNSSEC

如果在将域添加到 Cloudflare 之前，在域提供商处 未禁用 DNSSEC External link icon Open external link ，则会发生 DNS 解析失败。

​​ 域名服务器不再指向 Cloudflare

如果您通过 Cloudflare 仪表板中的 DNS 应用管理 DNS 记录，但的域名停止指向 Cloudflare 的域名服务器，则 DNS 解析将中断。如果您的域名 registrar 将域的域名服务器切换为指向其默认域名服务器，则可能会发生这种情况。要确认这是否是问题，请 检查您的域是否使用 Cloudflare 的域名服务器 External link icon Open external link 。

​​ 未解析的 IP 地址

在极少数情况下，请求 URL 的客户端中的 DNS 解析器可能无法将 DNS 记录解析为有效的 IP 地址。请待一段时间后重新加载页面以查看问题是否消失。此问题与 Cloudflare 无关，但使用 Cloudflare 的 DNS 解析服务可能会有所帮助。如需当前 DNS 解析器的其他帮助，请与您的主机提供商联系。