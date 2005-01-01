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将特定于供应商的 DNS 记录添加到 Cloudflare

​​ 将特定于供应商的 DNS 记录添加到 Cloudflare

本文介绍如何将 DNS 记录添加到 Cloudflare，以支持各种第三方软件，包括 Google Cloud、Amazon S3、Microsoft Azure、ClickFunnels、WPEngine 和 Zoho。

本文需要通过 Cloudflare 仪表板预先了解 DNS 记录管理。  要了解更多信息，请参阅 Cloudflare 关于 管理 DNS 记录的文章。

Google

添加以下 MX 记录：

NameTTLRecord TypePriority Target
@AutoMX1ASPMX.L.GOOGLE.COM
@AutoMX5ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM
@AutoMX5ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM
@AutoMX10ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM
@AutoMX10ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM

添加后，DNS 记录在 Cloudflare 的 DNS 应用中显示如下：

测试 Google Apps 电子邮件配置

将 Google App Engine 的 _CNAME 记录_添加到 Cloudflare DNS。

例如，如果域为 www.example.com，则 _CNAME 记录_如下所示：

www  CNAME  ghs.googlehosted.com

要为 Google Apps 域配置重定向，请参阅 Google 的 URL 转发指南

Amazon

AWS 客户必须更新其域名服务器，以指向 Cloudflare 仪表板的 Overview 应用中列出的 Cloudflare 域名服务器：

  1. 登录 AWS。

  2. 单击导航栏右上角的我的账户

  3. 从下拉列表中选择 AWS 管理控制台

  4. 单击服务，然后选择路由 53

  5. 在以下两个位置更新域名服务器：

    • 单击托管区域，然后选择要使用 Cloudflare 域名服务器进行更新的域。

    • 编辑域名服务器以指向 Cloudflare 域名服务器。

    • 单击已注册的域名

    • 选择要使用 Cloudflare 域名服务器进行更新的域。

    • 单击添加或编辑域名服务器

请参阅 Amazon 的文档，了解如何 建 Amazon S3 存储桶

请记录分配给存储桶的完整主机 URL。

在 Cloudflare DNS 中为 AWS 存储桶添加 CNAME 记录。例如，如果存储桶的完整主机 URL 为 files.example.com，则添加如下所示的 CNAME 记录

files  CNAME  files.example.com.s3.amazonaws.com

请参阅 Amazon 关于 SES 和验证设置的文档。

找到 Amazon 提供的 TXT 和 CNAME 验证记录。

将这些记录添加到 Cloudflare DNS。  例如，如果 Cloudflare 域为 example.com，则 DNS 记录如下所示：

example.com  TXT  "fmxqxT/icOYx4aA/bEUrDPMeax9/s3frblS+niixmqk="verificationstring._domainkey.example.com  CNAME  verificationstring.dkim.amazonses.com

有关 Amazon 上 ELB 配置的指导，请参阅 Amazon ELB 帮助内容

  1. 针对主机名向 Cloudflare 添加 CNAME 记录；例如，elb
  2. 在 Cloudflare DNS 应用中，将域名替换为 ELB 目标：
    _
    .._elb.amazonaws.com 是正确的 CNAME 目标格式
    （例如，_my-cool-cachepp-1344276401.eu-west-1._elb.amazonaws.com）。
  3. 联系 AWS 支持人员以确定 AWS 主机名_或_区域

Microsoft

按照 Microsoft 有关 配置 Azure DNS 设置的说明进行操作。

将 Azure 所需的记录添加到 Cloudflare DNS。

例如，如果域为 example.com，则记录格式如下所示：

example.com  A  203.0.113.1www.example.com  CNAME  example.azurewebsites.net

有关验证记录，请参阅 Azure 关于 创建域验证记录的文档。

杂项供应商

要向 Cloudflare 添加适当的 Zoho DNS 记录，请参见下面的示例。在所有示例中，用实际域名替换 example.com

  • 添加 Zoho MX 记录
example.com  MX  mx.zohomail.com (set Priority to 10)example.com  MX  mx2.zohomail.com (set Priority to 20)
  • （可选）添加 SPF 记录
example.com  TXT  v=spf1 mx include:zoho.com ~all
mail  CNAME  business.zoho.com
zb******** CNAME  business.zoho.com

通常，DNS 记录类似于下面的列表。用实际域名替换 example.com

email  CNAME  sendgrid.netexample.com  SPF  v=spf1 a mx include:sendgrid.net ~allexample.com  TXT  v=spf1 a mx include:sendgrid.net ~allmtpapi._domainkey.EXAMPLE.com  CNAME  dkim.sendgrid.net.smtpapi._domainkey.e.EXAMPLE.COM  CNAME  dkim.sendgrid.net

请参阅 Ning 关于 自定义域和 DNS 条目的文档。

如果 Ning 自定义域为 www.example.com，则添加 CNAME 和 A 记录，如下所示：

www.example.com  CNAME  example.ning.com.example.ning.com  A  208.82.16.68

在 Ning 验证域后，将 Ning DNS 记录的灰色云图标更改为橙色云，以便流量可以代理到 Cloudflare。

有关 DNS 记录要求的最新详细信息，请参阅 SmugMug 文档。通常，为 SmugMug 添加如下所示的 CNAME 记录

photo  CNAME  domains.smugmug.comphotos  CNAME  domains.smugmug.com

在 SmugMug 验证域后，将 SmugMug DNS 记录的灰色云图标更改为橙色云，以便流量可以代理到 Cloudflare。

有关 DNS 记录要求的最新详细信息，请参阅 Mandrill 关于 DNS 记录的文章

Mandrill 需要添加 SPFDKIM 记录。从 Mandrill 获取 DNS 记录值。

在 Cloudflare DNS 应用中添加 SPF 和 _DKIM 记录_作为 TXT 记录

例如，如果 example.com 是 Mandrill 域，则添加如下所示的 DNS 记录。

example.com  TXT  v=spf1 include:spf.mandrillapp.com ?allmandrill._domainkey.example.com  TXT  v=DKIM1\; (values from Mandrill)

通过 _CNAME 记录_配置 Rackspace CloudFiles。请参阅 Rackspace CloudFiles 文档

与 Rackspace 支持人员确认正确的 CNAME 的目标。

_CNAME 记录_示例如下所示：

rack  CNAME  e0978.r18.cf2.rackcdn.com

如果 example.com 是自定义域，请将 DNS 记录添加到 Cloudflare，如下所示：

example.com  A  66.6.44.4www.example.com  CNAME  domains.tumblr.com

​​ 相关资源

管理 Cloudflare DNS 记录

CNAME Flattening