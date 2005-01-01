将特定于供应商的 DNS 记录添加到 Cloudflare

​​ 将特定于供应商的 DNS 记录添加到 Cloudflare

本文介绍如何将 DNS 记录添加到 Cloudflare，以支持各种第三方软件，包括 Google Cloud、Amazon S3、Microsoft Azure、ClickFunnels、WPEngine 和 Zoho。

本文需要通过 Cloudflare 仪表板预先了解 DNS 记录管理。 要了解更多信息，请参阅 Cloudflare 关于 管理 DNS 记录 External link icon Open external link 的文章。

Google

添加以下 MX 记录：

Name TTL Record Type Priority Target @ Auto MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM @ Auto MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM @ Auto MX 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM @ Auto MX 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM @ Auto MX 10 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM

添加后，DNS 记录在 Cloudflare 的 DNS 应用中显示如下：

测试 Google Apps 电子邮件配置 External link icon Open external link 。

将 Google App Engine 的 _CNAME 记录_添加到 Cloudflare DNS。

例如，如果域为 www.example.com External link icon Open external link ，则 _CNAME 记录_如下所示：

www CNAME ghs.googlehosted.com

要为 Google Apps 域配置重定向，请参阅 Google 的 URL 转发指南 External link icon Open external link 。

Amazon

AWS 客户必须更新其域名服务器，以指向 Cloudflare 仪表板的 Overview 应用中列出的 Cloudflare 域名服务器：

登录 AWS。 单击导航栏右上角的我的账户。 从下拉列表中选择 AWS 管理控制台。 单击服务，然后选择路由 53。 在以下两个位置更新域名服务器： 单击 托管区域 ，然后选择要使用 Cloudflare 域名服务器进行更新的域。

编辑域名服务器以指向 Cloudflare 域名服务器。

单击 已注册的域名 。

选择要使用 Cloudflare 域名服务器进行更新的域。

单击添加或编辑域名服务器。

请参阅 Amazon 的文档，了解如何 创 External link icon Open external link 建 Amazon S3 存储桶 External link icon Open external link 。

请记录分配给存储桶的完整主机 URL。

在 Cloudflare DNS 中为 AWS 存储桶添加 CNAME 记录。例如，如果存储桶的完整主机 URL 为 files.example.com，则添加如下所示的 CNAME 记录：

files CNAME files.example.com.s3.amazonaws.com

请参阅 Amazon 关于 SES 和验证设置 External link icon Open external link 的文档。

找到 Amazon 提供的 TXT 和 CNAME 验证记录。

将这些记录添加到 Cloudflare DNS。 例如，如果 Cloudflare 域为 example.com，则 DNS 记录如下所示：

example.com TXT "fmxqxT/icOYx4aA/bEUrDPMeax9/s3frblS+niixmqk="verificationstring._domainkey.example.com CNAME verificationstring.dkim.amazonses.com

有关 Amazon 上 ELB 配置的指导，请参阅 Amazon ELB 帮助内容 External link icon Open external link 。

针对主机名向 Cloudflare 添加 CNAME 记录；例如，elb 在 Cloudflare DNS 应用中，将域名替换为 ELB 目标：

_

. ._elb.amazonaws.com 是正确的 CNAME 目标格式

（例如，_my-cool-cachepp-1344276401.eu-west-1._elb.amazonaws.com）。 联系 AWS 支持人员以确定 AWS 主机名_或_区域。

Microsoft

按照 Microsoft 有关 配置 Azure DNS 设置 External link icon Open external link 的说明进行操作。

将 Azure 所需的记录添加到 Cloudflare DNS。

例如，如果域为 example.com，则记录格式如下所示：

example.com A 203.0.113.1www.example.com CNAME example.azurewebsites.net

有关验证记录，请参阅 Azure 关于 创建域验证记录 External link icon Open external link 的文档。

杂项供应商

要向 Cloudflare 添加适当的 Zoho DNS 记录，请参见下面的示例。在所有示例中，用实际域名替换 example.com：

添加 Zoho MX 记录：

example.com MX mx.zohomail.com (set Priority to 10)example.com MX mx2.zohomail.com (set Priority to 20)

（可选）添加 SPF 记录：

example.com TXT v=spf1 mx include:zoho.com ~all

（可选）要通过 自定义 Zoho URL External link icon Open external link 访问邮件，请添加 CNAME 记录：

mail CNAME business.zoho.com

zb******** CNAME business.zoho.com

通常，DNS 记录类似于下面的列表。用实际域名替换 example.com：

email CNAME sendgrid.netexample.com SPF v=spf1 a mx include:sendgrid.net ~allexample.com TXT v=spf1 a mx include:sendgrid.net ~allmtpapi._domainkey.EXAMPLE.com CNAME dkim.sendgrid.net.smtpapi._domainkey.e.EXAMPLE.COM CNAME dkim.sendgrid.net

请参阅 Ning 关于 自定义域和 DNS 条目 External link icon Open external link 的文档。

如果 Ning 自定义域为 www.example.com External link icon Open external link ，则添加 CNAME 和 A 记录，如下所示：

www.example.com CNAME example.ning.com.example.ning.com A 208.82.16.68

在 Ning 验证域后，将 Ning DNS 记录的灰色云图标更改为橙色云，以便流量可以代理到 Cloudflare。

有关 DNS 记录要求的最新详细信息，请参阅 SmugMug 文档。通常，为 SmugMug 添加如下所示的 CNAME 记录：

photo CNAME domains.smugmug.comphotos CNAME domains.smugmug.com

在 SmugMug 验证域后，将 SmugMug DNS 记录的灰色云图标更改为橙色云，以便流量可以代理到 Cloudflare。

有关 DNS 记录要求的最新详细信息，请参阅 Mandrill 关于 DNS 记录的文章 External link icon Open external link 。

Mandrill 需要添加 SPF 和 DKIM 记录。从 Mandrill 获取 DNS 记录值。

在 Cloudflare DNS 应用中添加 SPF 和 _DKIM 记录_作为 TXT 记录。

例如，如果 example.com 是 Mandrill 域，则添加如下所示的 DNS 记录。

example.com TXT v=spf1 include:spf.mandrillapp.com ?allmandrill._domainkey.example.com TXT v=DKIM1\; (values from Mandrill)

通过 _CNAME 记录_配置 Rackspace CloudFiles。请参阅 Rackspace CloudFiles 文档 External link icon Open external link 。 External link icon Open external link

与 Rackspace 支持人员确认正确的 CNAME 的目标。

_CNAME 记录_示例如下所示：

rack CNAME e0978.r18.cf2.rackcdn.com

如果 example.com 是自定义域，请将 DNS 记录添加到 Cloudflare，如下所示：

example.com A 66.6.44.4www.example.com CNAME domains.tumblr.com

管理 Cloudflare DNS 记录 External link icon Open external link