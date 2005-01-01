使用Cloudflare服务后电子邮件传输出现问题，应该怎么办？
使用Cloudflare服务后电子邮件传输出现问题，应该怎么办？
Cloudflare 的默认配置仅允许代理 HTTP 流量，我们默认不会代理邮件流量。
故障排除提示
如果您遵循了 Cloudflare MX 记录配置方法，但在发送或接收邮件时仍遇到问题，请执行以下故障排除步骤：
邮件 DNS 记录是否缺失？
请与您的邮件管理员联系，确认您添加的邮件 DNS 记录是正确的。如果您在添加或编辑 DNS 记录时需要帮助，请参阅我们有关 管理 Cloudflare 中的 DNS 记录的指南。
不要将与邮件相关的 DNS 记录代理到 Cloudflare。
如果您有“mail.domain.com”的 MX 记录，则“mail.domain.com”的 _A 记录_在 DNS _A 记录_旁必须具有“灰色云”图标，如我们的 管理 Cloudflare 中的 DNS 记录支持指南中所示。
联系您的邮件提供商以获取更多帮助。
如果您的电子邮件在编辑 DNS 记录后不能立即生效，请与您的邮件管理员或邮件提供商联系，以获得有关故障排除的进一步帮助，从而能够向 Cloudflare 技术支持提供有关该问题的信息。
请遵循以下指导原则，确保您的邮件可以正常运行：
- 将与您邮件相关的 DNS 记录设置为“灰色云”，这样邮件流量就不会通过 Cloudflare 。
- 为邮件流量和 HTTP/HTTPS 流量使用不同的 IP 地址。Cloudflare 建议使用来自不同 IP 范围的非连续 IP。
- 以上是由于默认情况下 Cloudflare 无法代理邮件流量，因此您邮件服务器的 IP 地址是不受 Cloudflare 保护的。一旦攻击者得知了您的源站 IP 地址的信息，他们将可以绕过 Cloudflare 安全功能，直接攻击您的 Web 服务器。
- 不要为通过 Cloudflare 代理的根域名配置 MX 记录。
- 许多主机提供商会要求在 _MX 记录_中指定根域名。使用 Cloudflare 的 DNS 时，建议您为 _MX 记录_指定一个子域名，例如“mail.example.com”，然后为“mail.example.com”创建一个单独的 A 记录，以便指向您邮件服务器的 IP 地址。