使用Cloudflare服务后电子邮件传输出现问题，应该怎么办？

Cloudflare 的默认配置仅允许代理 HTTP 流量，我们默认不会代理邮件流量。

如果您遵循了 Cloudflare MX 记录配置方法 External link icon Open external link ，但在发送或接收邮件时仍遇到问题，请执行以下故障排除步骤：

​​ 邮件 DNS 记录是否缺失？

请与您的邮件管理员联系，确认您添加的邮件 DNS 记录是正确的。如果您在添加或编辑 DNS 记录时需要帮助，请参阅我们有关 管理 Cloudflare 中的 DNS 记录 External link icon Open external link 的指南。

不要将与邮件相关的 DNS 记录代理到 Cloudflare。

如果您有“mail.domain.com”的 MX 记录，则“mail.domain.com”的 _A 记录_在 DNS _A 记录_旁必须具有“灰色云”图标，如我们的 管理 Cloudflare 中的 DNS 记录 External link icon Open external link 支持指南中所示。

如果您的电子邮件在编辑 DNS 记录后不能立即生效，请与您的邮件管理员或邮件提供商联系，以获得有关故障排除的进一步帮助，从而能够向 Cloudflare 技术支持提供有关该问题的信息。

请遵循以下指导原则，确保您的邮件可以正常运行：