为什么我的域名从 Cloudflare 中删除了？

​​ 为什么我的域名从 Cloudflare 中删除了？

本文提供了调查和恢复已从 Cloudflare 账户中删除的域名的步骤。

域名删除通常出于以下原因：

有权访问域的用户将其删除。

名称服务器不再指向 Cloudflare。Cloudflare 会持续监控域名注册。

域名没有完成身份验证（等待 60 天）。

Cloudflare 审核日志包含有关域名删除的信息。有关审核日志功能的其他信息，请查看 使用审核日志 External link icon Open external link 。

登录 Cloudflare 仪表板。 单击已删除域所在的相应 Cloudflare 账户。 单击顶部第二个导航栏中的 Audit Log。 在域中输入已删除的域名。 单击_删除_ 操作，并确保资源显示_帐户_。 观察已删除域名的日期、用户 IP 地址和用户。 如果用户 IP 地址是 127.0.0.1 或不含任何数据，则删除是由 Cloudflare 的系统自动执行的。请转到第 2 步

​​ 步骤 2 - 检查域注册是否列出 Cloudflare 域名服务器

1. 使用操作系统提供的基于命令行的“whois”应用程序或 whois.icann.org External link icon Open external link 或 www.whois.net External link icon Open external link 等网站。

如果无法找到您的域的域名服务器详细信息，请与您的域名注册商或域名提供商联系，以提供域名注册信息。

确保 Cloudflare 的域名服务器是域名注册详细信息中列出的唯一两个域名服务器。

确保在域名注册中域名服务器拼写正确。

2. 确认域名服务器与 Cloudflare DNS 应用的 Cloudflare 域名服务器部分中提供的域名服务器完全匹配。

3. 如果识别出错误信息，请登录域名提供商的门户进行更新，或与您的域名提供商联系以获取帮助。

​​ 步骤 3 - 检查域名解析是否使用 Cloudflare 域名服务器

1. 使用命令行或第三方工具确认是否已配置 Cloudflare 的域名服务器：

dig NS something.anotherdomain.com dig +trace NS something.anotherdomain.com dig NS something.anotherdomain.com @8.8.8.8

当 DNS 响应失败时，+trace 选项会输出详细信息。在联系 DNS 提供商解决问题时，此信息非常有用。

@8.8.8.8 选项返回 Google 公共 DNS 解析器的解析结果。结果将确认公共解析器是否收到 DNS 响应。

nslookup -type=ns something.anotherdomain.com nslookup -type=ns something.anotherdomain.com 8.8.8.8

确保 Cloudflare 的两个域名服务器是查询结果中返回的唯一域名服务器。

确保域名服务器拼写正确。

确认域名服务器与 Cloudflare DNS 应用的 Cloudflare 域名服务器部分中提供的域名服务器完全匹配。

2. 如果识别出错误信息，请登录域名提供商的门户进行更新，或与您的域名提供商联系以获取帮助。

3. 如果域名服务器和域名注册数据正确无误，请与您的域名提供商联系，以确认是否存在最近的 DNS 传播问题。

通过位于 Cloudflare 仪表板顶部导航栏右侧的 + 添加网站链接恢复已删除的域。必须像添加新域一样添加域名。