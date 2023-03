Como solucionar problemas de DNSSEC

O DNSSEC protege o DNS. Este artigo discute como detectar problemas de DNSSEC que afetam a resolução de DNS.

​​ Como testar o DNSSEC com o Dig

O Dig é uma ferramenta de comando para consultar registros DNS em um nameserver. Por exemplo, o dig pode perguntar a um resolvedor de DNS o endereço IP do domínio www.cloudflare.com External link icon Open external link (a opção +short produz somente o resultado ):

$ dig www.cloudflare.com +short198.41.215.162198.41.214.162

Use o dig para verificar os registros DNSSEC. No exemplo abaixo,

$ dig www.cloudflare.com +dnssec +short198.41.214.162198.41.215.162A 13 3 300 20180927180434 20180925160434 35273 cloudflare.com. DYYZ/bhHSAIlpvu/HEUsxlzkC9NsswbCQ7dcfcuiNBrbhYV7k3AI8t46 QMnOlfhwT6jqsfN7ePV6Fwpym3B0pg==

consulta da chave pública do domínio raiz, não da chave pública do subdomínio, ficaria da seguinte forma:

$ dig DNSKEY cloudflare.com +short257 3 13 mdsswUyr3DPW132mOi8V9xESWE8jTo0dxCjjnopKl+GqJxpVXckHAeF+ KkxLbxILfDLUT0rAK9iUzy1L53eKGQ==256 3 13 koPbw9wmYZ7ggcjnQ6ayHyhHaDNMYELKTqT+qRGrZpWSccr/lBcrm10Z 1PuQHB3Azhii+sb0PYFkH1ruxLhe5g==

A resposta de DNS inclui dois registros:

O registro DNSKEY 256 é a chave pública chamada Zone-signing-key, usada para verificar as assinaturas do registro DNS para registros A, MX, CNAME, SRV etc.

Quando a opção +short não estiver sendo usada com o dig, uma resposta de DNS será autenticada com o DNSSEC se o sinalizador do anúncio aparecer no cabeçalho da resposta:

$ dig www.cloudflare.com[...];; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 65326;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1 [...] ;; QUESTION SECTION: ;www.cloudflare.com. IN A [...] ;; ANSWER SECTION: www.cloudflare.com. 15 IN A 198.41.215.162 www.cloudflare.com. 15 IN A 198.41.214.162

​​ Como visualizar a cadeia de confiança do DNSSEC com o Dig

A verificação completa das assinaturas de domínio (por exemplo: cloudflare.com) envolve a verificação da Key-Signing Key no domínio de nível superior (por exemplo: .com). Uma verificação semelhante é

Quando o DNSSEC está habilitado, é necessário um registro DS no DNS do registrar. O registro DS contém uma hash da Key-Signing Key pública, além dos metadados da chave.

Use o dig para encontrar um registro DS:

$ dig +short DS cloudflare.com2371 13 2 32996839A6D808AFE3EB4A795A0E6A7A39A76FC52FF228B22B76F6D6 3826F2B9

dig confirma se uma resposta foi

$ dig DS cloudflare.com +trace[...]cloudflare.com. 86400 IN DS 2371 13 2 32996839A6D808AFE3EB4A795A0E6A7A39A76FC52FF228B22B76F6D6 3826F2B9[...]com. 172800 IN NS e.gtld-servers.net.[...];; Received 1213 bytes from 2001:502:1ca1::30#53(e.gtld-servers.net) in 37 ms

Uma alternativa mais fácil à execução manual de todas as etapas acima é o uso da ferramenta on-line DNSViz External link icon Open external link . Veja mais detalhes sobre como solucionar problemas de validação de DNSSEC usando o DNSViz External link icon Open external link ou um exemplo de resultados de DNSSEC do cloudflare.com por meio do DNSViz External link icon Open external link .

​​ Como solucionar problemas de validação do DNSSEC com o Dig

Os problemas ocorrem se os provedores de DNS autoritativos forem alterados sem atualizar ou remover os registros DNSSEC antigos no registrar:

$ dig A brokendnssec.net @1.0.0.1;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 10663

$ dig A brokendnssec.net @1.0.0.1 +dnssec +cd +short104.20.49.61104.20.48.61

No exemplo acima, o DNSSEC estará configurado incorretamente se uma resposta de DNS adequada for recebida quando a opção +cd estiver sendo usada, mas as consultas usando DNSSEC retornarem uma resposta SERVFAIL_._ Esse problema geralmente ocorre quando nameservers autoritativos são alterados, mas os registros DS não são atualizados. O problema também pode ocorrer se um invasor tentar forjar uma resposta a uma consulta.

​​ Como solucionar problemas de validação do DNSSEC usando o DNSViz

Navegue para http://dnsviz.net/ External link icon Open external link Digite um nome de domínio no campo de texto que aparecer. Se o DNSViz nunca analisou o site antes, clique no botão Analisar que aparecer. Se o site tiver sido analisado pelo DNSViz antes,

​​ Próximas etapas

Se for descoberto um problema com a implantação do DNSSEC, entre em contato com o registrar e confirme se o registro DS corresponde ao que o provedor de DNS autoritativo especificou. Se a Cloudflare for o provedor de DNS autoritativo, siga as instruções para configurar o DNSSEC com a Cloudflare External link icon Open external link .