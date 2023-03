Résolution des problèmes DNSSEC

DNSSEC sécurise le DNS. Cet article explique comment détecter les problèmes DNSSEC ayant une incidence sur la résolution DNS.

​​ Tester DNSSEC avec Dig

Dig est un outil de ligne de commande permettant de requêter un serveur de noms pour les enregistrements DNS. Par exemple, Dig peut demander à un résolveur DNS l’adresse IP de www.cloudflare.com External link icon Open external link (l’option +short affiche uniquement le résultat) :

$ dig www.cloudflare.com +short198.41.215.162198.41.214.162

Utilisez Dig pour vérifier les enregistrements DNSSEC.

$ dig www.cloudflare.com +dnssec +short198.41.214.162198.41.215.162A 13 3 300 20180927180434 20180925160434 35273 cloudflare.com. DYYZ/bhHSAIlpvu/HEUsxlzkC9NsswbCQ7dcfcuiNBrbhYV7k3AI8t46 QMnOlfhwT6jqsfN7ePV6Fwpym3B0pg==

requêtez la clé publique du domaine racine, et non celle du sous-domaine :

$ dig DNSKEY cloudflare.com +short257 3 13 mdsswUyr3DPW132mOi8V9xESWE8jTo0dxCjjnopKl+GqJxpVXckHAeF+ KkxLbxILfDLUT0rAK9iUzy1L53eKGQ==256 3 13 koPbw9wmYZ7ggcjnQ6ayHyhHaDNMYELKTqT+qRGrZpWSccr/lBcrm10Z 1PuQHB3Azhii+sb0PYFkH1ruxLhe5g==

La réponse DNS comprend deux enregistrements :

L’enregistrement DNSKEY 256 est la clé publique appelée clé à court terme, utilisée pour vérifier les signatures d’enregistrement DNS pour A, MX, CNAME, SRV, etc.

L'enregistrement DNSKEY 257 est appelé clé de signature de clé (KSK), qui vérifie la signature de l'enregistrement DNSKEY.

Lorsque vous n’utilisez pas l’option +short avec dig, une réponse DNS est authentifiée DNSSEC si l’indicateur Annonce apparaît dans l’en-tête de la réponse :

$ dig www.cloudflare.com[...];; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 65326;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1 [...] ;; RUBRIQUE DES QUESTIONS : ;www.cloudflare.com. IN A [...] ;; RUBRIQUE DES RÉPONSES : www.cloudflare.com. 15 IN A 198.41.215.162 www.cloudflare.com. 15 IN A 198.41.214.162

​​ Affichage de la chaîne de confiance DNSSEC avec Dig

La vérification complète des signatures de domaine (par exemple : cloudflare.com) implique la vérification de la clé de signature de clé au niveau du domaine supérieur (par exemple : .com).

Lorsque DNSSEC est activé, un enregistrement DS est requis sur le DNS du registrar. L’enregistrement DS contient un hachage de la clé de signature de clé publique, ainsi que des métadonnées sur la clé.

Utilisez la commande Dig pour trouver un enregistrement DS: :

$ dig +short DS cloudflare.com2371 13 2 32996839A6D808AFE3EB4A795A0E6A7A39A76FC52FF228B22B76F6D6 3826F2B9

Dig confirme si une réponse est

$ dig DS cloudflare.com +trace[...]cloudflare.com. 86400 IN DS 2371 13 2 32996839A6D808AFE3EB4A795A0E6A7A39A76FC52FF228B22B76F6D6 3826F2B9[...]com. 172800 IN NS e.gtld-servers.net.[...];; Received 1213 bytes from 2001:502:1ca1::30#53(e.gtld-servers.net) in 37 ms

Une alternative plus facile à l’exécution manuelle de toutes les étapes ci-dessus consiste à utiliser l’outil en ligne DNSViz External link icon Open external link . Voir plus de détails sur le dépannage de la validation DNSSEC à l’aide de DNSViz External link icon Open external link ou un exemple de résultats DNSSEC de cloudflare.com via DNSViz External link icon Open external link .

​​ Dépannage de la validation DNSSEC avec Dig

Des problèmes surviennent si les fournisseurs de service DNS faisant autorité sont modifiés sans mettre à jour ni supprimer les anciens enregistrements DNSSEC auprès du registrar :

$ dig A brokendnssec.net @1.0.0.1;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 10663

$ dig A brokendnssec.net @1.0.0.1 +dnssec +cd +short104.20.49.61104.20.48.61

Dans l’exemple ci-dessus, DNSSEC est mal configuré si une réponse DNS correcte est reçue lors de l’utilisation de l’option +cd mais que les requêtes utilisant DNSSEC renvoient une réponse SERVFAIL_._ Ce problème se produit souvent lorsque des serveurs de noms faisant autorité sont modifiés mais que les enregistrements DS ne sont pas mis à jour. Le problème peut également se produire si un pirate tente d’établir une réponse à une requête.

​​ Dépannage de la validation DNSSEC avec DNSViz

Rendez-vous sur http://dnsviz.net/ External link icon Open external link Saisissez un nom de domaine dans le champ de texte qui apparaît. Si DNSViz n'a jamais analysé le site auparavant, cliquez sur le bouton Analyse qui apparaît.

​​ Prochaines étapes

Si un problème est détecté lors de la mise en œuvre de DNSSEC, contactez le registrar du domaine et vérifiez que l’enregistrement DS corresponde à ce que le fournisseur de service DNS faisant autorité a spécifié. Si Cloudflare est le fournisseur de service DNS faisant autorité, suivez les instructions pour configurer DNSSEC avec Cloudflare. External link icon Open external link .