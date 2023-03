Solución de problemas de DNSSEC

​​ Prueba de DNSSEC con Dig

Dig es una herramienta de línea de comando para consultar a un servidor de nombres por registros DNS. Por ejemplo, dig puede solicitar un solucionador de DNS para la dirección IP de www.cloudflare.com External link icon Open external link (la opción +short elabora solo el resultado):

$ dig www.cloudflare.com +short198.41.215.162198.41.214.162

Usa dig para verificar los registros DNSSEC. En el ejemplo a continuación,

$ dig www.cloudflare.com +dnssec +short198.41.214.162198.41.215.162A 13 3 300 20180927180434 20180925160434 35273 cloudflare.com. DYYZ/bhHSAIlpvu/HEUsxlzkC9NsswbCQ7dcfcuiNBrbhYV7k3AI8t46 QMnOlfhwT6jqsfN7ePV6Fwpym3B0pg==

consulta por la clave pública del dominio raíz, no por la del subdominio:

$ dig DNSKEY cloudflare.com +short257 3 13 mdsswUyr3DPW132mOi8V9xESWE8jTo0dxCjjnopKl+GqJxpVXckHAeF+ KkxLbxILfDLUT0rAK9iUzy1L53eKGQ==256 3 13 koPbw9wmYZ7ggcjnQ6ayHyhHaDNMYELKTqT+qRGrZpWSccr/lBcrm10Z 1PuQHB3Azhii+sb0PYFkH1ruxLhe5g==

La respuesta DNS incluye dos registros:

El registro DNSKEY 256 es la clave pública llamada clave de firma de zonas y se utiliza para verificar las firmas de registro DNS para A, MX, CNAME, SRV, etc.

Cuando no se usa la opción +short con dig, se autentica mediante DNSSEC una respuesta DNS si una marca ad aparece en el encabezado de respuesta:

$ dig www.cloudflare.com[...];; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 65326;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1 [...] ;; SECCIÓN DE PREGUNTAS: ;www.cloudflare.com. IN A [...] ;; SECCIÓN DE RESPUESTAS: www.cloudflare.com. 15 IN A 198.41.215.162 www.cloudflare.com. 15 IN A 198.41.214.162

​​ Vista de la cadena de confianza de DNSSEC con Dig

La verificación completa de firmas de dominio (por ejemplo: cloudflare.com) implica verificar la clave de firma de claves en el dominio de primer nivel (por ejemplo: .com). Una verificación similar

Cuando se habilita DNSSEC, se necesita un registro DS en el DNS del registrar. El registro DS contiene un hash de la clave pública de firma de claves y metadatos sobre la clave.

Usa dig para encontrar un registro DS:

$ dig +short DS cloudflare.com2371 13 2 32996839A6D808AFE3EB4A795A0E6A7A39A76FC52FF228B22B76F6D6 3826F2B9

dig confirma si una respuesta se

$ dig DS cloudflare.com +trace[...]cloudflare.com. 86400 IN DS 2371 13 2 32996839A6D808AFE3EB4A795A0E6A7A39A76FC52FF228B22B76F6D6 3826F2B9[...]com. 172800 IN NS e.gtld-servers.net.[...];; Received 1213 bytes from 2001:502:1ca1::30#53(e.gtld-servers.net) in 37 ms

Una alternativa más sencilla a la ejecución manual de todos los pasos anteriores es usar la herramienta en línea DNSViz External link icon Open external link . Obtén más detalles sobre la solución de problemas de validación de DNSSEC mediante el uso de DNSViz External link icon Open external link o un ejemplo de resultados DNSSEC de cloudflare.com a través de DNSViz External link icon Open external link .

​​ Solución de problemas de validación de DNSSEC con Dig

Si los proveedores de DNS autoritativo se cambian sin actualizar o quitar registros DNSSEC antiguos en el registrar, se producen problemas:

$ dig A brokendnssec.net @1.0.0.1;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 10663

$ dig A brokendnssec.net @1.0.0.1 +dnssec +cd +short104.20.49.61104.20.48.61

En el ejemplo anterior, DNSSEC está mal configurado si se recibe una respuesta DNS apropiada al usar la opción +cd, pero las consultas que usan DNSSEC envían una respuesta SERVFAIL_._ Este problema suele suceder cuando los servidores de nombres autoritativos se cambian pero los registros DS no están actualizados. Este problema también puede ocurrir si un atacante intenta falsificar la respuesta a una consulta.

​​ Solución de problemas de validación de DNSSEC mediante el uso de DNSViz

Visita http://dnsviz.net/ External link icon Open external link Escribe un nombre de dominio en el campo de texto. Si DNSViz nunca ha analizado el sitio, haz clic en el botón Analizar. Si DNSViz ya ha analizado el sitio,

​​ Pasos siguientes

Si se descubre un problema con la implementación de DNSSEC, ponte en contacto con el registrar de dominio y confirma que el registro DS coincide con lo especificado por el proveedor de DNS autoritativo. Si Cloudflare es el proveedor de DNS autoritativo, sigue las instrucciones para la configuración de DNSSEC con Cloudflare External link icon Open external link .