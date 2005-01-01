关于通过 DNS 记录暴露源 IP 地址的警告

​​ 关于通过 DNS 记录暴露源 IP 地址的警告

当存在灰色云 DNS 记录时，Cloudflare 可能会警告您，您的 DNS 记录可能会泄露您的源站 IP 地址。这在 A、AAAA、CNAME 和 MX DNS 记录中最常见。

当您的 DNS 记录显示橙色云时，Cloudflare 会加速并保护您的网站。

针对橙色云根域的 dig 查询会返回 Cloudflare IP 地址。这样，您的源站 IP 地址仍对公众隐藏。请记住，橙色云优势仅适用于 HTTP 流量。

在特定情况下，如果您存在可能暴露源站 IP 地址的灰色云 DNS 记录，Cloudflare 仪表板 DNS 应用中的 DNS 记录面板会显示警告。此警告不会阻止或以任何方式影响发送到您网站的流量。

当您的服务器 IP 地址暴露时，您的服务器更容易受到直接攻击。如果将流量代理至 Cloudflare，攻击者仍有可能确定您的源 IP 地址（但难度要大得多）。

在以下两种情况下，您可能会看到 Cloudflare 发出的 IP 暴露警告。

如果您看到以下警告：

此记录将暴露您的源站 IP 地址。要隐藏源 IP 地址并提高服务器安全性，请单击灰色云将其更改为橙色。

Cloudflare 建议对记录进行橙色云处理，以便针对该记录的任何 dig 查询都返回 Cloudflare IP 地址，并且您的源站 IP 地址仍对公众隐藏。

为了利用 Cloudflare 的性能和安全优势，我们建议您将处理 HTTP 流量的 DNS 记录（包括 A、AAAA 和 CNAME）设为橙色云。

​​ 情况 2 - 需要设为灰色云的 DNS 记录

如果您存在灰色云的 A、AAAA、CNAME 或 MX 记录指向托管您站点的同一源服务器，Cloudflare 会显示以下警告之一：

A、AAAA、CNAME 或 MX 记录指向您的源站，将暴露您的原始 IP。

此记录会暴露您的源站 IP 地址，从而可能会将其暴露给拒绝服务。

针对这些记录的 dig 查询会显示您的源站 IP 地址。此信息使潜在攻击者可以更轻松地直接定位您的源站。

但是，有时您的部分 DNS 记录需要保持灰色云状态。示例：

当您必须在同一物理服务器上托管多个服务（例如，网站和电子邮件）时

为降低此风险，我们建议您：