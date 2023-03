Resolver problemas de compartilhamento no Facebook

Saiba como evitar o bloqueio de IPs do Facebook usando o aplicativo Cloudflare Firewall.

​​ Visão geral

Por padrão, a Cloudflare não bloqueia ou desafia requisições do Facebook. No entanto, uma publicação de um site no Facebook retorna um erro de Atenção necessária nas seguintes circunstâncias:

o nível de segurança está no modo I’m Under Attack External link icon Open external link globalmente ou via Regra de página External link icon Open external link ; ou

globalmente ou via ; ou existe um bloqueio ou desafio de firewall definido pelo usuário que inclui um endereço IP do Facebook.

Para resolver problemas de compartilhamento no Facebook:

Se você tiver problemas com o compartilhamento do Facebook, precisará extrair novamente as informações das páginas com a opção Buscar novas informações de extração no Depurador de objetos External link icon Open external link do Facebook.

Se ainda tiver problemas, entre em contato com o suporte da Cloudflare External link icon Open external link e tenha em mãos as seguintes informações: