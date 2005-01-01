了解 WAF 托管规则（Web 应用程序防火墙）
了解 WAF 托管规则（Web 应用程序防火墙）
WAF 托管规则监控对您域名的 Web 请求，并根据您启用的规则集过滤掉不需要的流量。
本文内容
概述
托管规则是 Cloudflare WAF（Web 应用程序防火墙）的一项功能，可以识别并删除 HTTP GET 和 POST 请求的可疑活动。
托管规则识别的 恶意内容示例包括：
- 垃圾评论中使用的常见关键词（XX、Rolex、Viagra 等）
- 跨站点脚本（XSS），以及
- SQL 注入（SQLi）。
托管规则面向 Pro、Business 和 Enterprise 计划，可用于任何 代理至 Cloudflare 的子域。您可在安全性 > WAF > 托管规则下控制托管规则设置。托管规则包含 3 个软件包：
- Cloudflare 托管规则集
- 软件包：OWASP ModSecurity 核心规则集
- 客户要求的规则
通过 Firewall Analytics 活动日志查看已阻止的威胁，该日志位于 安全性 > 概述下。
重要须知
- 托管规则会产生有限数量的延迟。
- WAF 托管规则更改需要大约 30 秒来进行全局更新。
- Cloudflare 使用专有的规则来过滤流量。
- 已建立的 WebSocket 不会对后续请求触发托管规则。
- 托管规则解析 JSON 响应，以识别针对 API 的漏洞。JSON 有效负载解析限制为 128KB。
- 托管规则可缓解填充（Padding）技术攻击。建议进行如下设置：
- 开启 100048 规则。此规则现在可以预防填充型攻击，但默认状态下并不启用，因为它会导致客户环境中出现许多误报。不过，客户务必要调优他们的托管规则配置，这很重要。Cloudflare 正在奋力开发效果更优的长期解决方案。
- 使用 Expression Editor 创建防火墙规则，具体取决于对检查报头和/或正文以阻止较大有效负载（> 128 KB）的需求。务必首先在_日志_模式中测试您的防火墙规则，因为它可能容易产生误报。
- http.request.body.truncated
- http.request.headers.truncated
- 有一小部分托管规则是 Cloudflare 不会禁用的，即使托管规则在 Cloudflare 仪表板中处于_关闭_状态，例如 ID 为 WP0025B、100043A 和 100030 的规则。
关于误报和漏报的说明
默认情况下，WAF 托管规则通过 Cloudflare 仪表板进行全面管理，并且与大多数网站和 Web 应用程序兼容。不过，鉴于互联网广袤无垠，难免会出现误报和漏报情况：
- 误报：合法请求被当做恶意请求检测和过滤。
- 漏报：恶意请求未被过滤。
WAF 托管规则误报故障排除
各个网站对可疑内容的定义都具有主观性。例如，发布到您网站上的 PHP 代码是可疑的，除非您的网站教授如何编码并要求访问者提交 PHP 代码。因此，此类网站必须禁用会干扰正常运作的相关托管规则。
若要测试是否存在误报，请将 WAF 设置为模拟模式，以记录对潜在攻击的响应，而不进行质询或阻止。另外，请使用 Firewall Analytics 活动日志来确定哪些托管规则导致了误报。
如果您因 旧版 WAF 遇到误报，有几种可能的解决方案可选：
- 将客户端的 IP 地址添加到 IP 访问规则允许列表中： 如果浏览器或客户端从相同的 IP 地址访问，则建议允许。
- 禁用相应的 托管规则： 不再阻止或质询误报，但会降低总体网站安全性。规则 ID 981176 所阻止的请求引用 OWASP 规则。降低 OWASP 灵敏度可解决此问题。
- 使用防火墙规则绕过 WAF 托管规则： 创建含有 bypass 操作的防火墙规则，以针对特定的参数组合停用 WAF 托管规则。例如，针对特定 URL 和特定 IP 地址或用户代理绕过托管规则。
- （不推荐）针对发往某一 URL 的流量禁用 WAF 托管规则： 降低特定 URL 端点的安全性。通过 页面规则来配置。
如果您因 新版 WAF 遇到误报，有几种可能的解决方案可选：
- 添加 WAF 例外： 您可以在 Cloudflare 仪表板中或使用规则集 API 定义 WAF 例外。
- 禁用相应的 托管规则： 不再阻止或质询误报，但会降低总体网站安全性。规则 ID 949110 所阻止的请求引用 新的 OWASP 规则。降低 OWASP 灵敏度可解决此问题。
**注意：**如果要 联系 Cloudflare 支持以验证 WAF 托管规则是否按预期触发，请提供在发送具体的相关请求时所采集的 HAR 文件。
其他准则如下：
- 如果某一特定规则导致误报，请将规则的模式设置为_禁用_，而不是_关闭_整个规则组。
- 如果误报涉及网站上的管理员内容，请创建一条 页面规则，针对网站资源的 admin 部分（即 yoursite.com/admin）禁用安全性。
WAF 托管规则漏报故障排除
要识别漏报，请查看源 Web 服务器上的 HTTP 日志。要减少误报，请使用以下检查列表：
- 安全性 > WAF > 托管规则下是否_启用_了 WAF 托管规则？
- 是否通过 页面规则 _禁用_了 WAF 托管规则？
- 并不是所有 WAF 托管规则都默认启用，因此请查看各个 WAF 托管规则的默认操作。
- 例如，Cloudflare 默认允许具有空用户代理的请求。要阻止具有空用户代理的请求，请将规则的模式设为阻止。
- 再比如说，如果您想阻止充分的 SQL 注入攻击，请确保在 Cloudflare Specials 组下启用相关的 SQLi 规则并设置为阻止。
- 服务 HTTP 流量的 DNS 记录是否通过 Cloudflare 代理？
- 防火墙规则是否绕过了托管规则？
- IP 访问规则或防火墙规则允许的国家/地区、ASN、IP 范围或 IP 是否与攻击流量匹配？
- 定向到您的源站 IP 地址的恶意流量是否绕过了 Cloudflare 保护？在您的源 Web 服务器上阻止来自 Cloudflare IP 地址以外的所有流量。
Cloudflare 托管规则集
Cloudflare 托管规则集包含由 Cloudflare 编写和管理的安全规则。单击组下的规则集名称，可显示规则描述。
Cloudflare Specials 是一个组，提供了防御 常见攻击的核心防火墙安全性。
查看规则集时，Cloudflare 将显示每条规则的默认操作并列在默认模式下。特定 Cloudflare 托管规则集内各条规则可用的模式包括：
- 默认 - 采取查看具体规则时列在_默认模式_下的默认操作。
- 禁用 - 关闭组中的特定规则。
- 阻止 - 请求被丢弃。
- 旧版 CAPTCHA - 访问者收到 CAPTCHA 质询页面。
- 模拟 - 请求被允许通过，但记录到活动日志中。
通过 Cloudflare 的 WAF 变更日志，客户可以监控对 Cloudflare 托管规则集的持续更改。
软件包：OWASP ModSecurity 核心规则集
了解 Cloudflare 的 OWASP 软件包
软件包：OWASP ModSecurity 核心规则集根据触发的 OWASP 规则数量为每个请求指定一个分数。某些 OWASP 规则的敏感度分数高于其他规则。在 OWASP 评估请求后，Cloudflare 会将最终分数与为该域名配置的敏感度进行比较。如果分数超过敏感度，则根据软件包：OWASP ModSecurity 核心规则集中配置的操作来处理这个请求。
- 阻止 - 请求被丢弃。
- 质询 - 访问者收到 CAPTCHA 质询页面。
- 模拟 - 请求被允许通过，但记录到活动日志中。
对于具体的敏感度，触发 WAF 所需的敏感度得分如下：
- 低 - 60 及以上
- 中 - 40 及以上
- 高 - 25 及以上
对于 Ajax 请求，则适用以下分数：
- 低 - 120 及以上
- 中 - 80 及以上
- 高 - 65 及以上
检查活动日志，以查看最终分数以及各个触发的规则。
控制 Cloudflare 的 OWASP 软件包
软件包：OWASP ModSecurity 核心规则集包含来自于 OWASP 项目的若干规则。Cloudflare 不编写或管理 OWASP 规则。单击组下的规则集名称，可显示规则描述。与 Cloudflare 托管规则集不同，具体的 OWASP 规则为_开_或_关_状态。
要管理 OWASP 阈值，请在软件包：OWASP ModSecurity 核心规则集下将_灵敏度_设置为_低_、_中_或高。如果把灵敏度设置 关闭，将会禁用整个 OWASP 软件包，包括其所有规则。如何确定适当的灵敏度取决于您所在的行业和运营状况。例如，_低_设置适用于：
- 某些更有可能触发 WAF 的行业，以及
- 大文件上传。
Cloudflare 建议首先将敏感度设置为_低_，再检查误报，然后进一步提高敏感度。