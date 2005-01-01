了解 WAF 托管规则（Web 应用程序防火墙）

​​ 了解 WAF 托管规则（Web 应用程序防火墙）

WAF 托管规则监控对您域名的 Web 请求，并根据您启用的规则集过滤掉不需要的流量。

托管规则是 Cloudflare WAF（Web 应用程序防火墙）的一项功能，可以识别并删除 HTTP GET 和 POST 请求的可疑活动。

托管规则识别的 恶意内容 External link icon Open external link 示例包括：

垃圾评论中使用的常见关键词（XX、Rolex、Viagra 等）

跨站点脚本（XSS），以及

SQL 注入（SQLi）。

托管规则面向 Pro、Business 和 Enterprise 计划，可用于任何 代理至 Cloudflare 的子域 External link icon Open external link 。您可在安全性 > WAF > 托管规则下控制托管规则设置。托管规则包含 3 个软件包：

Cloudflare 托管规则集

软件包：OWASP ModSecurity 核心规则集

客户要求的规则

通过 Firewall Analytics 活动日志查看已阻止的威胁，该日志位于 安全性 > 概述下。

托管规则会产生有限数量的延迟。

WAF 托管规则更改需要大约 30 秒来进行全局更新。

Cloudflare 使用专有的规则来过滤流量。

已建立的 WebSocket 不会对后续请求触发托管规则。

托管规则解析 JSON 响应，以识别针对 API 的漏洞。JSON 有效负载解析限制为 128KB。

托管规则可缓解填充（Padding）技术攻击。建议进行如下设置： 开启 100048 规则。此规则现在可以预防填充型攻击，但默认状态下并不启用，因为它会导致客户环境中出现许多误报。不过，客户务必要调优他们的托管规则配置，这很重要。Cloudflare 正在奋力开发效果更优的长期解决方案。 使用 Expression Editor 创建防火墙规则，具体取决于对检查报头和/或正文以阻止较大有效负载（> 128 KB）的需求。务必首先在_日志_模式中测试您的防火墙规则，因为它可能容易产生误报。 http.request.body.truncated http.request.headers.truncated

有一小部分托管规则是 Cloudflare 不会禁用的，即使托管规则在 Cloudflare 仪表板中处于_关闭_状态，例如 ID 为 WP0025B、100043A 和 100030 的规则。

默认情况下，WAF 托管规则通过 Cloudflare 仪表板进行全面管理，并且与大多数网站和 Web 应用程序兼容。不过，鉴于互联网广袤无垠，难免会出现误报和漏报情况：

误报 ：合法请求被当做恶意请求检测和过滤。

：合法请求被当做恶意请求检测和过滤。 漏报：恶意请求未被过滤。

​​ WAF 托管规则误报故障排除

各个网站对可疑内容的定义都具有主观性。例如，发布到您网站上的 PHP 代码是可疑的，除非您的网站教授如何编码并要求访问者提交 PHP 代码。因此，此类网站必须禁用会干扰正常运作的相关托管规则。

若要测试是否存在误报，请将 WAF 设置为模拟模式，以记录对潜在攻击的响应，而不进行质询或阻止。另外，请使用 Firewall Analytics 活动日志来确定哪些托管规则导致了误报。

如果您因 旧版 WAF External link icon Open external link 遇到误报，有几种可能的解决方案可选：

如果您因 新版 WAF External link icon Open external link 遇到误报，有几种可能的解决方案可选：

**注意：**如果要 联系 Cloudflare 支持 External link icon Open external link 以验证 WAF 托管规则是否按预期触发，请提供在发送具体的相关请求时所采集的 HAR 文件 External link icon Open external link 。

其他准则如下：

如果某一特定规则导致误报，请将规则的 模式 设置为_禁用_，而不是_关闭_整个规则 组 。

设置为_禁用_，而不是_关闭_整个规则 。 如果误报涉及网站上的管理员内容，请创建一条 页面规则 External link icon Open external link ，针对网站资源的 admin 部分（即 yoursite.com/admin）禁用安全性。

​​ WAF 托管规则漏报故障排除

要识别漏报，请查看源 Web 服务器上的 HTTP 日志。要减少误报，请使用以下检查列表：

​​ Cloudflare 托管规则集

Cloudflare 托管规则集包含由 Cloudflare 编写和管理的安全规则。单击组下的规则集名称，可显示规则描述。

Cloudflare Specials 是一个组，提供了防御 常见攻击 External link icon Open external link 的核心防火墙安全性。

查看规则集时，Cloudflare 将显示每条规则的默认操作并列在默认模式下。特定 Cloudflare 托管规则集内各条规则可用的模式包括：

默认 - 采取查看具体规则时列在_ 默认模式 _下的默认操作。

_下的默认操作。 禁用 - 关闭组中的特定规则。

阻止 - 请求被丢弃。

旧版 CAPTCHA - 访问者收到 CAPTCHA 质询页面。

模拟 - 请求被允许通过，但记录到 活动日志 中。

通过 Cloudflare 的 WAF 变更日志，客户可以监控对 Cloudflare 托管规则集的持续更改。

​​ 软件包：OWASP ModSecurity 核心规则集

​​ 了解 Cloudflare 的 OWASP 软件包

软件包：OWASP ModSecurity 核心规则集根据触发的 OWASP 规则数量为每个请求指定一个分数。某些 OWASP 规则的敏感度分数高于其他规则。在 OWASP 评估请求后，Cloudflare 会将最终分数与为该域名配置的敏感度进行比较。如果分数超过敏感度，则根据软件包：OWASP ModSecurity 核心规则集中配置的操作来处理这个请求。

阻止 - 请求被丢弃。

质询 - 访问者收到 CAPTCHA 质询页面。

模拟 - 请求被允许通过，但记录到 活动日志 中。

对于具体的敏感度，触发 WAF 所需的敏感度得分如下：

低 - 60 及以上

中 - 40 及以上

高 - 25 及以上

对于 Ajax 请求，则适用以下分数：

低 - 120 及以上

中 - 80 及以上

高 - 65 及以上

检查活动日志，以查看最终分数以及各个触发的规则。

​​ 控制 Cloudflare 的 OWASP 软件包

软件包：OWASP ModSecurity 核心规则集包含来自于 OWASP 项目 External link icon Open external link 的若干规则。Cloudflare 不编写或管理 OWASP 规则。单击组下的规则集名称，可显示规则描述。与 Cloudflare 托管规则集不同，具体的 OWASP 规则为_开_或_关_状态。

要管理 OWASP 阈值，请在软件包：OWASP ModSecurity 核心规则集下将_灵敏度_设置为_低_、_中_或高。如果把灵敏度设置 关闭，将会禁用整个 OWASP 软件包，包括其所有规则。如何确定适当的灵敏度取决于您所在的行业和运营状况。例如，_低_设置适用于：

某些更有可能触发 WAF 的行业，以及

大文件上传。

Cloudflare 建议首先将敏感度设置为_低_，再检查误报，然后进一步提高敏感度。