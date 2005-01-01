配置 Cloudflare Rate Limiting

配置 Cloudflare Rate Limiting，以防止拒绝服务攻击、暴力登录以及其他滥用行为。

Cloudflare Rate Limiting 可自动识别针对特定 URL 或整个域的过高请求速率并加以缓解。请求速率是针对单个 Cloudflare 数据中心局部计算的。Rate Limiting 最常见的用途是 DDoS External link icon Open external link 保护、 暴力攻击 External link icon Open external link 保护，以及限制对论坛搜索、API 调用或涉及源服务器上数据库密集型操作的资源的访问。

一旦有个别 IPv4 地址或 IPv6 / 64 IP 范围超出规则阈值，就会通过 HTTP 429 响应阻止对源 Web 服务器的后续请求，该响应包括一个 Retry-After 标头，用来指示客户端何时可以恢复发送请求。

在 分析 > 安全性下，查看速率限制分析。限速率限制分析使用实线来表示与模拟请求匹配的流量，并用虚线来描述实际被阻止的请求。只有 Enterprise 客户才能通过 Cloudflare Logs 查看由速率限制规则生成的日志。

对于阻止的请求，Cloudflare 会返回 HTTP 429 错误。有关每个位置已阻止请求的详细信息，Enterprise 客户可在分析仪表板（Analytics > 流量）中的状态代码下查看。

允许的速率限制规则数量取决于域的计划：

计划 规则数 操作 操作持续时间 请求期间 免费 1 阻止 1 分钟或 1 小时 10 秒钟或 1 分钟 Pro 10 阻止、旧版 CAPTCHA、JS 质询、托管质询或记录 1 分钟或 1 小时 10 秒钟或 1 分钟 Business 15 阻止、旧版 CAPTCHA、JS 质询、托管质询或记录 1 分钟、1 小时或 24 小时 10 秒钟、1 分钟或 10 分钟 企业 100 阻止、旧版 CAPTCHA、JS 质询、托管质询或记录 可以输入 10 秒到 86400 秒（24 小时）范围内的任何时间长度 可以输入 10 秒到 3600 秒（1 小时）范围内的任何值。

Cloudflare Rate Limiting 支持多种级别的配置控制，具体取决于域的 Cloudflare 计划。下表列出了您可以根据自己的计划执行的操作：

| ＃

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任务

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适用于

1

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配置基本速率限制规则

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所有计划

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2

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配置高级条件

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Business 和 Enterprise 计划

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3

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配置高级响应

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Business 和 Enterprise 计划

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4

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配置绕过选项

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优势和特点

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速率限制规则包含三个不同的组成部分。单击下面的组件可展详细信息：

传入请求基于以下几项进行匹配：

示例：

请求路径不区分大小写。模式无法匹配查询字符串（？）或锚点（＃）后的内容。星号（*）会匹配任何字符序列，包括空序列。示例：

*.example.com/*匹配 example.com 的任何子域上的任何路径

*example.com/example.html 匹配 example.com 上的 example.html 或 example.com 的任何子域

* 匹配您站点上的任何页面

对 example.com/path 的请求与 example.com/path/ 的并不相同。此规则的唯一例外是主页，example.com 匹配 example.com/。

HTTP 或 HTTPS。如果未指定，则两者都匹配，规则将列出 _ALL_。

POST 或 GET。如果未指定，则所有方法都匹配，规则将列出 _ALL_。

例如，只有 HTTP 401 或 403 是从源 Web 服务器返回的，才会匹配速率限制规则。触发的规则如果匹配响应代码条件，将阻止来自该客户端的后续请求，且无论源响应代码是什么。

规则可以匹配来自同一客户端的所有请求的数量和时间段：

最少指定两个请求。若要阻止单个请求，使路径不可用便可；例如，通过将源 Web 服务器配置为返回 403。

一旦客户的请求在指定的持续时间内超过阈值，就会触发规则。

规则缓解包括：

速率限制操作取决于域的计划，如上方各计划的速率限制额度所述：

阻止 - 超过阈值时，Cloudflare 发出 HTTP 429 错误。

超过阈值时，Cloudflare 发出 HTTP 429 错误。 旧版 CAPTCHA - 访问者必须通过 CAPTCHA 质询。如果通过，则 Cloudflare 允许该请求。

访问者必须通过 CAPTCHA 质询。如果通过，则 Cloudflare 允许该请求。 JS 质询 - 访问者必须通过 Cloudflare Javascript 质询。如果通过，则 Cloudflare 允许该请求。

访问者必须通过 Cloudflare Javascript 质询。如果通过，则 Cloudflare 允许该请求。 记录 - 请求记录到 Cloudflare Logs External link icon Open external link 中。这有助于在应用至生产环境前测试规则。

如果超时设置为短于阈值，会导致 API 自动将超时增加到等于阈值。

如果没有指定 自定义错误页面 External link icon Open external link ，Rate Limiting 访问者会收到默认的 HTML 页面。此外，Business 和 Enterprise 客户还可在规则本身中指定响应，具体参见下方的_任务 3：配置高级响应_。

要确定 Cloudflare Rate Limiting 的一般阈值，可将 24 小时未缓存网站请求数除以同一 24 小时期间的唯一访问者数。然后，除以一次访问的估计平均分钟数。最后，再乘以 4（或更大），以确定您的网站大致的每分钟阈值。值大于 4 没有关系，因为大多数攻击比典型的流量速率高出一个数量级。

要确定特定 URL 的 URL 速率限制，请使用针对该 URL 的 24 小时未缓存请求数和唯一访问者数。根据用户报告和您自己的监控来调整阈值。

单击可展开有关创建两种常见 Cloudflare Rate Limiting 规则的详细信息。

Rate Limiting 提供一个称为保护您的登录的一键式工具，它可以创建一条规则，在 5 分钟内发送超过 5 个 POST 请求时将客户端阻止 15 分钟。这足以阻止大多数的暴力登录。

登录您的 Cloudflare 帐户。 选择要保护的域。 前往安全性 > WAF > 速率限制规则。 在速率限制下，单击保护您的登录。 在显示的保护您的登录对话框中，输入规则名称和输入您的登录 URL。 单击保存。 规则名称将显示在您的速率限制规则列表中。

1. 登录 Cloudflare 仪表板。

2. 选择适当的域。

3. 转至安全性 > WAF > 速率限制规则。

4. 单击创建速率限制规则。这会打开一个对话框，供您输入新规则的详细信息。

5. 输入一个描述性强的规则名称。

6. 对于如果流量匹配 URL，从下拉列表中选择一种 HTTP 方案以及一个 URL。

7. 在来自相同 IP 地址超过中，输入一个大于 1 的整数，以代表一个采样周期中的请求数。

8. 对于每一类请求，选择采样区间（计算请求数量的期间）。Enterprise 计划中的域可以手动输入 10 秒到 3600 秒（1 小时）范围内的任意时长。

9. 对于则下拉菜单，选择一个您的计划可用的操作。请参阅上方_速率限制规则组成部分_的_规则缓解_小节。

10.如果您选择了_阻止_或_记录_，那么在匹配来自该访问者的流量中，请选择一旦触发了阈值时要应用该选项多久时间。Enterprise 计划中的域可以手动输入 10 秒到 86400 秒（24 小时）范围内的任意值。

11. 要激活您的新规则，请单击保存并部署。

新规则将显示在速率限制规则列表中。

通常，在设置较低的阈值时：

保留现有的规则，并添加一条使用这个较低阈值的新规则。 新规则部署到位后，等待旧规则的操作持续时间过去，然后再删除旧规则。

设置较高的阈值时（可能会阻止合法客户端），请提高现有规的阈值。

​​ 任务 2：配置高级条件（仅 Business 和 Enterprise 计划）

高级条件选项配置哪些 HTTP方法、标头响应和源站响应代码与您的速率限制匹配。

要为新规则或现有规则配置高级条件，请执行以下步骤：

1. 展开高级条件。

2. 从方法下列菜单中选择一个值。默认值是 ANY，其匹配所有 HTTP 方法。

3. 按照 HTTP 响应标头筛选。点击添加标头响应字段，以包含您的源 Web 服务器返回的标头。

默认情况下会显示 CF-Cache-Status 标头，以便 Cloudflare 提供缓存的资源，而不是限制这些资源的速率。要想同时对缓存资源进行速率限制，请删除此标头，具体方法是点击 X 按钮，或启用也对缓存资产应用速率限制。

如果 HTTP 响应标头下有多个标头，则会应用 AND 布尔值逻辑。要排除标头，请使用_不等于_选项。各个标头都不区分大小写。

4. 在源站响应代码下，输入要匹配的各个 HTTP 响应代码的数值。用逗号分隔两个或多个 HTTP 代码（例如： 401, 403 ）。

5.（可选）根据您的计划，配置额外的速率限制功能。

6. 点击保存并部署。

​​ 任务 3：配置高级响应（仅 Business 和 Enterprise 计划）

高级响应选项可用来配置 Cloudflare 在超过规则阈值时返回的信息格式。如果您希望返回静态纯文本或 JSON 内容，请使用高级响应。

要配置纯文本或 JSON 响应：

1. 展开高级响应。

2. 选择除默认值以外的响应类型格式：自定义 JSON 或_自定义 TEXT_。

3. 输入您希望返回的纯文本或 JSON 响应。最大响应大小为 32 kB。

4.（可选）根据您的计划，配置额外的速率限制功能。

5. 点击保存并部署。

​​ 使用自定义 HTML 页面或重定向

如果您希望显示一个自定义的 HTML 页面，请在仪表板中为 HTTP 429 错误（“请求次数过多”）配置一个自定义页面。当您在响应类型中选择“默认 Cloudflare 速率限制页面”（该字段的默认值）时，Cloudflare 将显示此页面。

您可以使用这种方法将限速的客户重定向到一个特定的 URL：

1. 在您的服务器上创建一个 HTML 页面，该页面将重定向到您希望显示的页面的最终 URL。在页面内容中包含一个 元刷新 External link icon Open external link Tag 标记，如下例所示：

<!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Custom RL page</title> <meta http-equiv="refresh" content="0; url='https://yourzonename/block'" /> </head> <body> </body> </html>

记下您所创建的页面的公共 URL。

2. 在 Cloudflare 仪表板中，导航到 帐户首页 > 配置 > 自定义页面。

3. 在 429 错误下方单击自定义页面。

4. 输入您在服务器上创建的页面的 URL（该页面包含元刷新 Tag 标记），然后单击发布。

如果您希望返回纯文本或 JSON 内容，但响应大于 32 kB，请遵循同样的方法。在本例中，重定向 URL 将是您希望显示的纯文本或 JSON 资源的 URL。

注意：

您的速率限制规则必须与您在自定义 HTML 页面中包含的、与 429 错误相关的重定向 URL 不一致。

为了防止拒绝服务攻击，重定向页面应当仅包含 Cloudflare 缓存的资源。

​​ 任务 4：配置绕过选项（仅 Enterprise 计划）

绕过选项会创建一个允许列表或例外；这样，即使匹配了速率限制，也不会将任何操作应用于一组特定的 URL。通过以下步骤来配置绕过：

1. 展开绕过。

2. 在对以下 URL 绕过规则中，输入要从速率限制规则能够排除的 URL。一行输入一个 URL。保存规则时会自动删除 URL 中指定的 HTTP 或 HTTPS，规则会同时应用于 HTTP 和 HTTPS。

3.（可选）根据您的计划，配置额外的速率限制功能。

4. 点击保存并部署。

使用案例 1：如果请求与以下两个规则都匹配，

规则 1：与 test.example.com 匹配

规则 2：与 *.example.com* 匹配

或

规则 1：与 *.example.com* 匹配

规则 2：与 test.example.com 匹配

则始终先触发规则 2，因为规则 2 是后创建的。

使用案例 2：删除域名末尾的星号 (*) 后，规则执行将取决于哪个规则是最后创建的。

规则 1：与 test.example.com 匹配

规则 2：与 *.example.com 匹配

如果请求与两个规则都匹配，则先触发上面的规则 2

规则 1：与 *.example.com 匹配

规则 2：与 test.example.com 匹配

如果请求与两个规则都匹配，则先触发上面的规则 2