配置 Cloudflare Rate Limiting
配置 Cloudflare Rate Limiting，以防止拒绝服务攻击、暴力登录以及其他滥用行为。
本文内容
- 概述
- 分析
- 各计划的速率限制额度
- 速率限制规则的组成部分
- 识别速率限制阈值
- 任务 1：配置基本速率限制规则
- 任务 2：配置高级条件（仅 Business 和 Enterprise 计划）
- 任务 3：配置高级响应（仅 Business 和 Enterprise 计划）
- 任务 4：配置绕过选项（仅 Enterprise 计划）
- 规则执行顺序
- 相关资源
概述
Cloudflare Rate Limiting 可自动识别针对特定 URL 或整个域的过高请求速率并加以缓解。请求速率是针对单个 Cloudflare 数据中心局部计算的。Rate Limiting 最常见的用途是 DDoS 保护、 暴力攻击保护，以及限制对论坛搜索、API 调用或涉及源服务器上数据库密集型操作的资源的访问。
一旦有个别 IPv4 地址或 IPv6 / 64 IP 范围超出规则阈值，就会通过 HTTP 429 响应阻止对源 Web 服务器的后续请求，该响应包括一个 Retry-After 标头，用来指示客户端何时可以恢复发送请求。
分析
在 分析 > 安全性下，查看速率限制分析。限速率限制分析使用实线来表示与模拟请求匹配的流量，并用虚线来描述实际被阻止的请求。只有 Enterprise 客户才能通过 Cloudflare Logs 查看由速率限制规则生成的日志。
对于阻止的请求，Cloudflare 会返回 HTTP 429 错误。有关每个位置已阻止请求的详细信息，Enterprise 客户可在分析仪表板（Analytics > 流量）中的状态代码下查看。
各计划的速率限制额度
允许的速率限制规则数量取决于域的计划：
|计划
|规则数
|操作
|操作持续时间
|请求期间
|免费
|1
|阻止
|1 分钟或 1 小时
|10 秒钟或 1 分钟
|Pro
|10
|阻止、旧版 CAPTCHA、JS 质询、托管质询或记录
|1 分钟或 1 小时
|10 秒钟或 1 分钟
|Business
|15
|阻止、旧版 CAPTCHA、JS 质询、托管质询或记录
|1 分钟、1 小时或 24 小时
|10 秒钟、1 分钟或 10 分钟
|企业
|100
|阻止、旧版 CAPTCHA、JS 质询、托管质询或记录
|可以输入 10 秒到 86400 秒（24 小时）范围内的任何时间长度
|可以输入 10 秒到 3600 秒（1 小时）范围内的任何值。
Cloudflare Rate Limiting 支持多种级别的配置控制，具体取决于域的 Cloudflare 计划。下表列出了您可以根据自己的计划执行的操作：
| ＃
|
任务
|
适用于
1
|
配置基本速率限制规则
|
所有计划
| |
2
|
配置高级条件
|
Business 和 Enterprise 计划
| |
3
|
配置高级响应
|
Business 和 Enterprise 计划
| |
4
|
配置绕过选项
|
优势和特点
|
速率限制规则的组成部分
速率限制规则包含三个不同的组成部分。单击下面的组件可展详细信息：
传入请求基于以下几项进行匹配：
请求路径
示例：
请求路径不区分大小写。模式无法匹配查询字符串（？）或锚点（＃）后的内容。星号（*）会匹配任何字符序列，包括空序列。示例：
- *.example.com/*匹配 example.com 的任何子域上的任何路径
- *example.com/example.html 匹配 example.com 上的 example.html 或 example.com 的任何子域
- * 匹配您站点上的任何页面
对 example.com/path 的请求与 example.com/path/ 的并不相同。此规则的唯一例外是主页，example.com 匹配 example.com/。
请求方案
HTTP 或 HTTPS。如果未指定，则两者都匹配，规则将列出 _ALL_。
请求方法
POST 或 GET。如果未指定，则所有方法都匹配，规则将列出 _ALL_。
（可选）源响应代码
例如，只有 HTTP 401 或 403 是从源 Web 服务器返回的，才会匹配速率限制规则。触发的规则如果匹配响应代码条件，将阻止来自该客户端的后续请求，且无论源响应代码是什么。
规则可以匹配来自同一客户端的所有请求的数量和时间段：
请求数量
最少指定两个请求。若要阻止单个请求，使路径不可用便可；例如，通过将源 Web 服务器配置为返回 403。
请求期间
一旦客户的请求在指定的持续时间内超过阈值，就会触发规则。
规则缓解包括：
缓解操作
速率限制操作取决于域的计划，如上方各计划的速率限制额度所述：
- 阻止 - 超过阈值时，Cloudflare 发出 HTTP 429 错误。
- 旧版 CAPTCHA - 访问者必须通过 CAPTCHA 质询。如果通过，则 Cloudflare 允许该请求。
- JS 质询 - 访问者必须通过 Cloudflare Javascript 质询。如果通过，则 Cloudflare 允许该请求。
- 记录 - 请求记录到 Cloudflare Logs 中。这有助于在应用至生产环境前测试规则。
禁令期限
如果超时设置为短于阈值，会导致 API 自动将超时增加到等于阈值。
如果没有指定 自定义错误页面，Rate Limiting 访问者会收到默认的 HTML 页面。此外，Business 和 Enterprise 客户还可在规则本身中指定响应，具体参见下方的_任务 3：配置高级响应_。
识别速率限制阈值
要确定 Cloudflare Rate Limiting 的一般阈值，可将 24 小时未缓存网站请求数除以同一 24 小时期间的唯一访问者数。然后，除以一次访问的估计平均分钟数。最后，再乘以 4（或更大），以确定您的网站大致的每分钟阈值。值大于 4 没有关系，因为大多数攻击比典型的流量速率高出一个数量级。
要确定特定 URL 的 URL 速率限制，请使用针对该 URL 的 24 小时未缓存请求数和唯一访问者数。根据用户报告和您自己的监控来调整阈值。
任务 1：配置基本速率限制规则
单击可展开有关创建两种常见 Cloudflare Rate Limiting 规则的详细信息。
Rate Limiting 提供一个称为保护您的登录的一键式工具，它可以创建一条规则，在 5 分钟内发送超过 5 个 POST 请求时将客户端阻止 15 分钟。这足以阻止大多数的暴力登录。
- 登录您的 Cloudflare 帐户。
- 选择要保护的域。
- 前往安全性 > WAF > 速率限制规则。
- 在速率限制下，单击保护您的登录。
- 在显示的保护您的登录对话框中，输入规则名称和输入您的登录 URL。
- 单击保存。
- 规则名称将显示在您的速率限制规则列表中。
1. 登录 Cloudflare 仪表板。
2. 选择适当的域。
3. 转至安全性 > WAF > 速率限制规则。
4. 单击创建速率限制规则。这会打开一个对话框，供您输入新规则的详细信息。
5. 输入一个描述性强的规则名称。
6. 对于如果流量匹配 URL，从下拉列表中选择一种 HTTP 方案以及一个 URL。
7. 在来自相同 IP 地址超过中，输入一个大于 1 的整数，以代表一个采样周期中的请求数。
8. 对于每一类请求，选择采样区间（计算请求数量的期间）。Enterprise 计划中的域可以手动输入 10 秒到 3600 秒（1 小时）范围内的任意时长。
9. 对于则下拉菜单，选择一个您的计划可用的操作。请参阅上方_速率限制规则组成部分_的_规则缓解_小节。
10.如果您选择了_阻止_或_记录_，那么在匹配来自该访问者的流量中，请选择一旦触发了阈值时要应用该选项多久时间。Enterprise 计划中的域可以手动输入 10 秒到 86400 秒（24 小时）范围内的任意值。
11. 要激活您的新规则，请单击保存并部署。
新规则将显示在速率限制规则列表中。
通常，在设置较低的阈值时：
- 保留现有的规则，并添加一条使用这个较低阈值的新规则。
- 新规则部署到位后，等待旧规则的操作持续时间过去，然后再删除旧规则。
设置较高的阈值时（可能会阻止合法客户端），请提高现有规的阈值。
任务 2：配置高级条件（仅 Business 和 Enterprise 计划）
高级条件选项配置哪些 HTTP方法、标头响应和源站响应代码与您的速率限制匹配。
要为新规则或现有规则配置高级条件，请执行以下步骤：
1. 展开高级条件。
2. 从方法下列菜单中选择一个值。默认值是 ANY，其匹配所有 HTTP 方法。
3. 按照 HTTP 响应标头筛选。点击添加标头响应字段，以包含您的源 Web 服务器返回的标头。
默认情况下会显示 CF-Cache-Status 标头，以便 Cloudflare 提供缓存的资源，而不是限制这些资源的速率。要想同时对缓存资源进行速率限制，请删除此标头，具体方法是点击 X 按钮，或启用也对缓存资产应用速率限制。
如果 HTTP 响应标头下有多个标头，则会应用 AND 布尔值逻辑。要排除标头，请使用_不等于_选项。各个标头都不区分大小写。
4. 在源站响应代码下，输入要匹配的各个 HTTP 响应代码的数值。用逗号分隔两个或多个 HTTP 代码（例如：
401, 403）。
5.（可选）根据您的计划，配置额外的速率限制功能。
6. 点击保存并部署。
任务 3：配置高级响应（仅 Business 和 Enterprise 计划）
高级响应选项可用来配置 Cloudflare 在超过规则阈值时返回的信息格式。如果您希望返回静态纯文本或 JSON 内容，请使用高级响应。
要配置纯文本或 JSON 响应：
1. 展开高级响应。
2. 选择除默认值以外的响应类型格式：自定义 JSON 或_自定义 TEXT_。
3. 输入您希望返回的纯文本或 JSON 响应。最大响应大小为 32 kB。
4.（可选）根据您的计划，配置额外的速率限制功能。
5. 点击保存并部署。
使用自定义 HTML 页面或重定向
如果您希望显示一个自定义的 HTML 页面，请在仪表板中为 HTTP 429 错误（“请求次数过多”）配置一个自定义页面。当您在响应类型中选择“默认 Cloudflare 速率限制页面”（该字段的默认值）时，Cloudflare 将显示此页面。
您可以使用这种方法将限速的客户重定向到一个特定的 URL：
1. 在您的服务器上创建一个 HTML 页面，该页面将重定向到您希望显示的页面的最终 URL。在页面内容中包含一个 元刷新 Tag 标记，如下例所示：
<!doctype html><html>
<head> <meta charset="utf-8"> <title>Custom RL page</title> <meta http-equiv="refresh" content="0; url='https://yourzonename/block'" /></head>
<body> </body>
</html>
记下您所创建的页面的公共 URL。
2. 在 Cloudflare 仪表板中，导航到 帐户首页 > 配置 > 自定义页面。
3. 在 429 错误下方单击自定义页面。
4. 输入您在服务器上创建的页面的 URL（该页面包含元刷新 Tag 标记），然后单击发布。
如果您希望返回纯文本或 JSON 内容，但响应大于 32 kB，请遵循同样的方法。在本例中，重定向 URL 将是您希望显示的纯文本或 JSON 资源的 URL。
注意：
- 您的速率限制规则必须与您在自定义 HTML 页面中包含的、与 429 错误相关的重定向 URL 不一致。
- 为了防止拒绝服务攻击，重定向页面应当仅包含 Cloudflare 缓存的资源。
任务 4：配置绕过选项（仅 Enterprise 计划）
绕过选项会创建一个允许列表或例外；这样，即使匹配了速率限制，也不会将任何操作应用于一组特定的 URL。通过以下步骤来配置绕过：
1. 展开绕过。
2. 在对以下 URL 绕过规则中，输入要从速率限制规则能够排除的 URL。一行输入一个 URL。保存规则时会自动删除 URL 中指定的 HTTP 或 HTTPS，规则会同时应用于 HTTP 和 HTTPS。
3.（可选）根据您的计划，配置额外的速率限制功能。
4. 点击保存并部署。
规则执行顺序
使用案例 1：如果请求与以下两个规则都匹配，
- 规则 1：与 test.example.com 匹配
- 规则 2：与 *.example.com* 匹配
或
- 规则 1：与 *.example.com* 匹配
- 规则 2：与 test.example.com 匹配
则始终先触发规则 2，因为规则 2 是后创建的。
使用案例 2：删除域名末尾的星号 (*) 后，规则执行将取决于哪个规则是最后创建的。
- 规则 1：与 test.example.com 匹配
- 规则 2：与 *.example.com 匹配
如果请求与两个规则都匹配，则先触发上面的规则 2
- 规则 1：与 *.example.com 匹配
- 规则 2：与 test.example.com 匹配
如果请求与两个规则都匹配，则先触发上面的规则 2