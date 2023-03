O que é Ofuscação de Endereço de E-mail?

A Ofuscação de Endereço de E-mail da Cloudflare ajuda na prevenção de spam, ocultando endereços de e-mail que aparecem em suas páginas de processadores de e-mail e outros bots, enquanto permanecem visíveis para os visitantes do site.

​​ Visão geral

Processadores de e-mail e outros bots vagueiam pela Internet procurando endereços de e-mail para adicionar às listas que direcionam spam para destinatários. Essa tendência resulta em uma quantidade crescente de e-mails indesejados.

Os administradores da Web criaram maneiras inteligentes de se proteger contra isso: escrever endereços de e-mail (ou seja, ajuda [@] cloudflare [ponto] com) ou usar imagens incorporadas do endereço de e-mail. No entanto, você perde a conveniência de clicar no endereço de e-mail para enviar um e-mail automaticamente. Ao habilitar a Ofuscação de Endereço de E-mail da Cloudflare, os endereços de e-mail em sua página da Web serão ofuscados (ocultos) de bots, mas permanecerão visíveis para os seres humanos. Na verdade, não há alterações visíveis no seu site para os visitantes.

Para que a ofuscação de endereço de e-mail funcione na Cloudflare, a página precisa ter um tipo de MIME (Content-Type) de “text/html” ou “application/xhtml+xml”.

​​ Verificar a ofuscação de endereço de e-mail

A Cloudflare permite a ofuscação de endereço de e-mail automaticamente quando você se inscreve.

Para verificar a ofuscação de endereço de e-mail no painel de controle da Cloudflare:

Faça o login no painel de controle da Cloudflare. Verifique se o site que você deseja verificar está selecionado. Clique no aplicativo Scrape Shield . Sob Ofuscação de endereço de e-mail, verifique se o botão de alternância está definido como Ativado.

Como alternativa, você pode recuperar a origem da página de um cliente HTTP, como CURL, uma biblioteca HTTP ou a opção de origem de visualização do navegador. Em seguida, revise o HTML de origem para confirmar que o endereço não está mais presente.

​​ Solucionar problemas de ofuscação de e-mail

Para evitar comportamentos inesperados do site, os endereços de e-mail não ficam ofuscados quando aparecem em:

Qualquer atributo de tag HTML, exceto o atributo href da tag a.

Outras tags HTML: script tags: noscript tags: textarea tags: xmp tags: head tags:

Qualquer página que não tem um tipo de MIME de “text/html” ou “application/xhtml+xml”

Atenção: a ofuscação de e-mail não entrará em vigor se você estiver usando o cabeçalho Cache-Control: no-transform .

​​ Evitar que a Cloudflare ofusque e-mails

Para evitar que a Cloudflare ofusque e-mails, você pode: