Cloudflare 的 Security Level 是什么意思？
Cloudflare 的 Security Level 是什么意思？
Security Level参考访问者的 IP 信誉来决定是否提出Challenge。Cloudflare 内部算法会计算 IP 的信誉并分配从 0 到 100 的威胁分数。Security Level 产生 Challenge 的分级标准：
- High - 分数高于 0
- Medium - 分数高于 14
- Low - 分数高于 24
- Essentially Off - 分数高于 49
您可以在 Cloudflare 控制面板的Firewall选项中调整域的Security Level。
Cloudflare 建议从中等安全级别（默认设置）开始，以充分保护您的站点。
I’m Under Attack 模式只应在站点遭受 DDoS 攻击时使用。访问者将收到插页式页面大约五秒钟，而 Cloudflare 会分析其流量和行为，以确保其是试图访问您网站的合法访问者。I’m Under Attack 模式可能会影响您域上的某些服务，例如 API。通过为该部分创建 Page Rule，可以为 API 或域名的其他部分设置自定义安全级别。