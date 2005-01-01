Cloudflare 的 Security Level 是什么意思？

​​ Cloudflare 的 Security Level 是什么意思？

Security Level参考访问者的 IP 信誉来决定是否提出Challenge。Cloudflare 内部算法会计算 IP 的信誉并分配从 0 到 100 的威胁分数。Security Level 产生 Challenge 的分级标准：

High - 分数高于 0

Medium - 分数高于 14

Low - 分数高于 24

Essentially Off - 分数高于 49

您可以在 Cloudflare 控制面板的Firewall选项中调整域的Security Level。

Cloudflare 建议从中等安全级别（默认设置）开始，以充分保护您的站点。