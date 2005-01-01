什么是电子邮件地址混淆？

Cloudflare 电子邮件地址混淆通过隐藏您页面中的电子邮件地址，防止电子邮件收集器和其他机器人看到，以帮助防止垃圾邮件，而您的网站访问者仍然可看到。

电子邮件收集器和其他机器人在互联网上寻找电子邮件地址，以添加到垃圾邮件收件人的列表中。这种局势导致不必要的电子邮件数量增加。

为防止这种情况，Web 管理员想到了一些窍门，例如通过写出电子邮件地址（例如，help[at] cloudflare [dot] com）或使用电子邮件地址的嵌入图像。但这样一来，您无法方便地通过单击电子邮件地址来自动发送电子邮件。 通过启用 Cloudflare 电子邮件地址混淆，您网页上的电子邮件地址将针对机器人混淆（隐藏），而人类仍可看见。事实上，对访问者而言，您的网站没有可见的变化。

要使电子邮件地址混淆在 Cloudflare 中生效，页面的 MIME 类型（Content-Type）必须是“text/html”或“application/xhtml+xml”。

当您注册时，Cloudflare 会自动启用电子邮件地址混淆。

在 Cloudflare 仪表板中验证电子邮件地址混淆：

登录 Cloudflare 仪表板。 确保选中您要验证的网站。 单击 Scrape Shield 应用。 在电子邮件地址混淆下，检查开关是否设置为_开_。

或者，您可以从 HTTP 客户端查看网页源码，例如 CURL、HTTP 库或浏览器的“查看源代码”选项。然后，查看 HTML 源代码以确认该地址不再存在。

为了防止意外的网站行为，电子邮件地址出现在以下位置时不会被混淆：

任何 HTML 标记属性，但 a 标记的 href 属性除外。

其他 HTML 标记： script 标记： noscript 标记： textarea 标记： xmp 标记： head 标记：

MIME 类型不是“text/html”或“application/xhtml+xml”的任何页面

请注意，如果您使用的是 Cache-Control: no-transform 标头，电子邮件混淆将不会生效。

​​ 阻止 Cloudflare 混淆电子邮件

要阻止 Cloudflare 混淆电子邮件，您可以：