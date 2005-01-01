Cloudflare Rate Limiting 故障排除
Cloudflare Rate Limiting 故障排除
对常见的问题进行故障排除，这些问题可妨碍正确的速率限制请求匹配，并造成使用 Cloudflare API 时出现错误。
概述
一些常见的 Rate Limiting 配置问题会妨碍正确的请求匹配：
- 在规则模式中包含 HTTP 或 HTTPS 协议方案（例如 https://example.com/*）。要将规则限制为仅匹配 HTTP 或 HTTPS 流量，请在请求匹配中使用 schemes 数组，例如 “schemes”: [ “HTTPS” ]
- 忘记末尾斜杠字符（/）。Cloudflare Rate Limiting 仅会同等对待对主页的请求（例如 example.com 和 example.com/），对于任何其他路径则不会（例如 example.com/path/ 和 example.com/path）。要同时匹配带有和不带末尾斜杠的请求，请使用通配符匹配（例如，example.com/path*）。
- 包含查询字符串或锚点（例如 example.com/path?foo=bar 或 example.com/path#section1）。形如 example.com/path 的规则将匹配对 example.com/path?foo=bar 的请求。
- 使用 IP 访问规则覆盖速率限制。
- 包括端口号（例如 example.com:8443/api/）。速率限制产品不考虑规则中的端口号，而这会影响规则。删除 URL 中的端口号后，速率限制规则就会正常触发。
此外，还有一些常见的错误会妨碍从 Cloudflare API 配置 Rate Limiting：
- 解码尚未实施 - 表示您的请求缺少 Content-Type: application/json 标头。将该标头添加到 API 请求中，即可解决问题。
- Ratelimit.api.not_entitled - Enterprise 客户必须联系 Cloudflare 客户团队后，才能添加规则。
- 其他错误请参见 API 文档。如果不确定某个特定错误，请 联系 Cloudflare支持并附上失败的 API 请求（修改 API 密钥后）。
局限性
速率限制的目的是对超出用户定义速率的流量激增加以限制。该系统的目的并不是为了允许精确数量的请求到达源站服务器。在检测到请求和更新内部计数器之间可能会有延迟。由于存在这种延迟（可能长达几秒钟），因此，在边缘强制执行某操作（例如阻止或质询）之前，仍可能有过多的请求到达源站。