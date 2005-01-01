Cloudflare Rate Limiting 故障排除

​​ Cloudflare Rate Limiting 故障排除

对常见的问题进行故障排除，这些问题可妨碍正确的速率限制请求匹配，并造成使用 Cloudflare API 时出现错误。

一些常见的 Rate Limiting 配置问题会妨碍正确的请求匹配：

在规则模式中包含 HTTP 或 HTTPS 协议方案 （例如 https://example.com/ External link icon Open external link *）。要将规则限制为仅匹配 HTTP 或 HTTPS 流量，请在请求匹配中使用 schemes 数组，例如 “schemes”: [ “HTTPS” ]

（例如 *）。要将规则限制为仅匹配 HTTP 或 HTTPS 流量，请在请求匹配中使用 schemes 数组，例如 “schemes”: [ “HTTPS” ] 忘记末尾斜杠字符（/） 。Cloudflare Rate Limiting 仅会同等对待对主页的请求（例如 example.com 和 example.com/），对于任何其他路径则不会（例如 example.com/path/ 和 example.com/path）。要同时匹配带有和不带末尾斜杠的请求，请使用通配符匹配（例如，example.com/path*）。

。Cloudflare 仅会同等对待对主页的请求（例如 example.com 和 example.com/），对于任何其他路径则不会（例如 example.com/path/ 和 example.com/path）。要同时匹配带有和不带末尾斜杠的请求，请使用通配符匹配（例如，example.com/path*）。 包含查询字符串或锚点 （例如 example.com/path?foo=bar 或 example.com/path#section1）。形如 example.com/path 的规则将匹配对 example.com/path?foo=bar 的请求。

（例如 example.com/path?foo=bar 或 example.com/path#section1）。形如 example.com/path 的规则将匹配对 example.com/path?foo=bar 的请求。 使用 IP 访问规则 External link icon Open external link 覆盖速率限制。

包括端口号（例如 example.com:8443/api/）。速率限制产品不考虑规则中的端口号，而这会影响规则。删除 URL 中的端口号后，速率限制规则就会正常触发。

此外，还有一些常见的错误会妨碍从 Cloudflare API 配置 Rate Limiting：

速率限制的目的是对超出用户定义速率的流量激增加以限制。该系统的目的并不是为了允许精确数量的请求到达源站服务器。在检测到请求和更新内部计数器之间可能会有延迟。由于存在这种延迟（可能长达几秒钟），因此，在边缘强制执行某操作（例如阻止或质询）之前，仍可能有过多的请求到达源站。