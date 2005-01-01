解决 SSL 错误
解决 SSL 错误
对浏览到通过 Cloudflare 代理的域时观察到的常见 SSL 错误进行故障排除。
概述
在 Cloudflare 为您的域提供 SSL 证书之前，各种浏览器中会出现 HTTPS 流量的以下错误：
Firefox
ssl_error_bad_cert_domain 此连接不受信任
Chrome
您所用连接不是专用连接
Safari
Safari 无法验证网站的身份
Edge/Internet Explorer
此网站的安全证书存在问题
即使为您的域配置了 Cloudflare SSL 证书，旧版浏览器也会显示有关不受信任的 SSL 证书的错误，因为它们不 支持 Cloudflare Universal SSL 证书使用的服务器名称指示（SNI）协议。
否则，如果在使用新版浏览器时出现 SSL 错误，请查看以下常见的 SSL 错误原因：
- 重定向循环错误或 HTTP 525 或 526 错误
- 仅部分子域返回 SSL 错误
- 您的 Cloudflare Universal SSL 证书未激活
- OCSP 响应错误
- SSL 已过期或 SSL 不匹配错误
重定向循环错误或 HTTP 525 或 526 错误
表现
访问者在浏览到您的域时发现 重定向循环错误，或观察到 HTTP 525 或 526 错误。当 Cloudflare SSL/TLS 应用中的当前 Cloudflare SSL 选项与您的源 Web 服务器配置不兼容时，会发生这些错误。
解决方案
有关重定向循环的信息，请参阅我们的 解决重定向循环错误指南。
要解决 HTTP 525 或 526 错误，请参阅下面推荐的 SSL 配置。例如，如果您的源 Web 服务器…
具有证书颁发机构提供的有效证书或 Cloudflare 提供的 Origin CA 证书，则使用_ 完全_或 完全（严格）SSL 选项
具有自签名 SSL 证书，则使用 完全 SSL 选项
缺少任何已安装的 SSL 证书，则使用 灵活 SSL 选项。
仅部分子域返回 SSL 错误
- 确保域至少在 Business 计划中，并上传涵盖 dev.www.example.com 的 自定义 SSL 证书，或者
- 购买涵盖 dev.www.example.com 附带 自定义主机名的 Dedicated SSL 证书，或者
- 如果您的源 Web 服务器上的二级子域具有有效证书，请单击 Cloudflare DNS 应用中 dev.www 主机名旁 example.com 的橙色云图标。
您的 Cloudflare Universal SSL 证书未激活
表现
所有激活的 Cloudflare 域都提供 Universal SSL 证书。如果您发现 SSL 错误，并且在 Cloudflare SSL/TLS 应用的边缘证书部分中您的域没有类型为 Universal 的证书，则尚未配置 Universal SSL 证书。
在 Cloudflare 为域名发出证书之前，我们的 SSL 供应商会验证每个 SSL 证书请求。此过程可能需要 15 分钟到 24 小时。我们的 SSL 证书供应商有时会标记域名以供进一步审核。
解决方案
- 在 Cloudflare SSL/TLS 应用中启用 Universal SSL，或
- 或购买 Dedicated SSL 证书，或者
- 将 自定义 SSL 证书上传到 Cloudflare。
如果在 Cloudflare 域激活后 24 小时内未发出 Cloudflare SSL 证书：
- 如果您的源 Web 服务器具有有效的 SSL 证书，则 暂停 Cloudflare，并
- 打开支持票证以提供以下信息：
- 受影响的域名，以及
- 您观察到的错误的屏幕截图。
在支持团队调查此问题时，暂停 Cloudflare 将允许从您的源 Web 服务器正确提供 HTTPS 流量。
OCSP 响应错误
表现您站点的访问者发现 OCSP 响应错误。
**解决方案
**
此错误可能是由浏览器版本造成的，也可能是由需要 Cloudflare 的 SSL 供应商之一注意的问题造成的。为了正确诊断，请 打开支持票证，其中包含观察到浏览器错误的访问者提供的以下信息：
- 来自 https://aboutmybrowser.com/ 的输出
- 来自访问者浏览器的 https://example.com/cdn-cgi/trace 的输出。将 example.com 替换为您网站的域名。
SSL 已过期或 SSL 不匹配错误
**表现
**
访问者在浏览器中发现有关 SSL 过期或 SSL 不匹配的错误消息。
解决方案
- 受影响的域名，以及
- 您观察到的错误的屏幕截图。