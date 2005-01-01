解决 SSL 错误

​​ 解决 SSL 错误

对浏览到通过 Cloudflare 代理的域时观察到的常见 SSL 错误进行故障排除。

在 Cloudflare 为您的域提供 SSL 证书之前，各种浏览器中会出现 HTTPS 流量的以下错误：

Firefox

ssl_error_bad_cert_domain 此连接不受信任

Chrome

您所用连接不是专用连接

Safari

Safari 无法验证网站的身份

Edge/Internet Explorer

此网站的安全证书存在问题

即使为您的域配置了 Cloudflare SSL 证书，旧版浏览器也会显示有关不受信任的 SSL 证书的错误，因为它们不 支持 Cloudflare Universal SSL 证书使用的服务器名称指示（SNI）协议 External link icon Open external link 。

否则，如果在使用新版浏览器时出现 SSL 错误，请查看以下常见的 SSL 错误原因：

​​ 重定向循环错误或 HTTP 525 或 526 错误

表现

访问者在浏览到您的域时发现 重定向循环错误 External link icon Open external link ，或观察到 HTTP 525 External link icon Open external link 或 526 External link icon Open external link 错误。当 Cloudflare SSL/TLS 应用中的当前 Cloudflare SSL 选项与您的源 Web 服务器配置不兼容时，会发生这些错误。

解决方案

有关重定向循环的信息，请参阅我们的 解决重定向循环错误 External link icon Open external link 指南。

要解决 HTTP 525 External link icon Open external link 或 526 External link icon Open external link 错误，请参阅下面推荐的 SSL 配置。例如，如果您的源 Web 服务器…

​​ 仅部分子域返回 SSL 错误

​​ 您的 Cloudflare Universal SSL 证书未激活

表现

所有激活的 Cloudflare 域都提供 Universal SSL 证书 External link icon Open external link 。如果您发现 SSL 错误，并且在 Cloudflare SSL/TLS 应用的边缘证书部分中您的域没有类型为 Universal 的证书，则尚未配置 Universal SSL 证书。

在 Cloudflare 为域名发出证书之前，我们的 SSL 供应商会验证每个 SSL 证书请求。此过程可能需要 15 分钟到 24 小时。我们的 SSL 证书供应商有时会标记域名以供进一步审核。

解决方案

如果在 Cloudflare 域激活后 24 小时内未发出 Cloudflare SSL 证书：

在支持团队调查此问题时，暂停 Cloudflare 将允许从您的源 Web 服务器正确提供 HTTPS 流量。

​​ OCSP 响应错误

表现您站点的访问者发现 OCSP 响应错误。

**解决方案

**

此错误可能是由浏览器版本造成的，也可能是由需要 Cloudflare 的 SSL 供应商之一注意的问题造成的。为了正确诊断，请 打开支持票证 External link icon Open external link ，其中包含观察到浏览器错误的访问者提供的以下信息：

​​ SSL 已过期或 SSL 不匹配错误

**表现

**

访问者在浏览器中发现有关 SSL 过期或 SSL 不匹配的错误消息。

解决方案