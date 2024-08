Example

Alpha Alpha Beta Beta Deprecated Deprecated Early Access Early Access Legacy Legacy Custom Custom import { InlineBadge } from '~/components' ; ### Alpha < InlineBadge preset = "alpha" /> ### Beta < InlineBadge preset = "beta" /> ### Deprecated < InlineBadge preset = "deprecated" /> ### Early Access < InlineBadge preset = "early-access" /> ### Legacy < InlineBadge preset = "legacy" /> ### Custom < InlineBadge text = "Custom" variant = "success" />

Inputs

Either preset or text and variant must be specified.

Presets

alpha Text : Alpha Variant success

beta Text : Beta Variant caution

deprecated Text : Deprecated Variant danger

early-access Text : Early Access Variant note

legacy Text : Legacy Variant danger



Text

Any string.

Variant